Наташа проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Скалы или сыр?

Наша первая цель — скалы Тузлух в поселке Малореченское, прозванные сырными за оригинальный вид. Над ними вдоволь поколдовали ветер и волны! Утром, пока не так жарко, вы сделаете множество снимков, отдохнете на местном городском пляже и искупаетесь в очень чистой воде.

Прохлада крымских лесов и водопада Джур-Джур

Как раз пока солнце ☀️ в зените, мы прогуляемся в тени, полюбуемся полноводным водопадом в окружении красочных деревьев и каскадами реки Улу-Узень. А после уйдем выше, по оборудованным ступенькам к ваннам Молодости, Любви и Красоты. По желанию вы окунетесь в них, но имейте в виду, что температура здесь всегда около +9 градусов. Летом ванны могут пересыхать, но место остается сказочным.

Закат у храма-маяка

В финале экскурсии 🧭 мы проводим этот насыщенный день на смотровой площадке храм-маяка Николая Чудотворца. Вы узнаете о необычном сооружении начала 21 века и увидите уличную часть экспозиции Музея катастроф на водах.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Взрослым и детям от 12 лет — маршрут несложный, красивый. А еще путешественникам, которые хотят поснимать крымские пейзажи.

Организационные детали