Что вас ожидает:Крымский государственный заповедник — это самая огромная на полуострове природная охраняемая территория. Дремучие и очень красивые 🤩 леса из дуба, бука и сосны занимают почти 95% заповедной территории. Есть деревья-гиганты: дуб, тис, ольха. В заповедных лесах обитают олень, косуля, горная лисица, барсук, дикий кабан, муфлон, белка и другие млекопитающие. Всего ученые насчитывают 40 видов животных. На территории заповедника, у целебного источника с серебряной водой Савлух-Су (с татарского «здоровая вода»), находится Космо-Дамиановский монастырь.

Во время экскурсии 🧭 вы посетите форелевое хозяйство, затерянный в горах ⛰️ мужской монастырь, целебный источник, охотничий домик наших правителей.

А так же полюбуетесь прекрасными видами с Беседки ветров

Организационные детали:1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий;

2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы;

3. На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы;

4. На горные маршруты идти только в спортивной обуви;

5. Интересные места рядом: Музей 🖼 природы, Дендрозоопарк, Массандровский дворец, Массандровский дегустационный зал.