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Экскурсия по местам царской охоты

5
1 отзыв
Юг-Тур
Юг-Тур – Гид из Алушты
Старая Романовская дорога проходит от Алушты до Массандры по лесам и плато Главной гряды Крымских гор ⛰️.

Крымский природный заповедник закрыт для свободного посещения.

В настоящее время по согласованию с заповедником проводятся организованные автобусные экскурсии 🧭 по заповедному Романовскому шоссе с посещением форелевого хозяйства, Косьмо-Дамиановского монастыря, Беседки ветров у подножья вершины Крымских гор — г.

Роман-Кош (1545 м).
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  • 👥Групповая
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе

  • 1 200 ₽ за человека

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Экскурсия по местам царской охоты
Экскурсия по местам царской охоты

Что вы увидите

  • Крымский государственный заповедник
Что вас ожидает:Крымский государственный заповедник — это самая огромная на полуострове природная охраняемая территория. Дремучие и очень красивые 🤩 леса из дуба, бука и сосны занимают почти 95% заповедной территории. Есть деревья-гиганты: дуб, тис, ольха. В заповедных лесах обитают олень, косуля, горная лисица, барсук, дикий кабан, муфлон, белка и другие млекопитающие. Всего ученые насчитывают 40 видов животных. На территории заповедника, у целебного источника с серебряной водой Савлух-Су (с татарского «здоровая вода»), находится Космо-Дамиановский монастырь.
Во время экскурсии 🧭 вы посетите форелевое хозяйство, затерянный в горах ⛰️ мужской монастырь, целебный источник, охотничий домик наших правителей.
А так же полюбуетесь прекрасными видами с Беседки ветров
Организационные детали:1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий;
2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы;
3. На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы;
4. На горные маршруты идти только в спортивной обуви;
5. Интересные места рядом: Музей 🖼 природы, Дендрозоопарк, Массандровский дворец, Массандровский дегустационный зал.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • доп. расходы — 800 руб.
  • личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. ).
  • При наличии льгот - берите с собой документы, подтверждающие льготы
Начало и место завершения
🚩 Ул. Горького. Остановка у кинотеатра "Шторм"
Экскурсия по местам царской охоты
Экскурсия по местам царской охоты
Экскурсия по местам царской охоты
Экскурсия по местам царской охоты

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юг-Тур
Юг-Тур
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