Что вас ожидает:Мраморные пещеры находятся на Нижнем плато горного массива Чатырдаг, на высоте около 1000 метров над уровнем моря 🌊. склоны горы ⛰️ Чатырдаг являются территорией Крымского государственного заповедника.

Мраморные пещеры были оборудованы для посещения в конце 80-х — начале 90-х годов. Через великолепные залы со сказочным натечным убранством проходят оборудованные дорожки. Вы пройдете среди нагромождений каменных глыб, форма которых поражает воображение. По всей пещере проходит освещение, что позволяет делать фотографии 📸 на фоне сталактитов и сталагмитов.

В отличие от Мраморной пещеры, Эмине-Баир-Хосар была известна давно. Сохранилась пещера очень хорошо: вход представляя собой вертикальный 16-метровый колодец в пролет, которого вмонтирована лестница, по которой посетители начинают путешествие в подземный мир. У входа можно увидеть скелет мамонтенка. Кроме этого изваяния Король и Королева, зал Идолов, Сокровищница с фигурами из крайне редкого прозрачного кальцита и многие другие «сокровища». Организационные детали:1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий;

2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы;

3. Температура в пещерах — +5-8 °C: рекомендуем взять теплую одежду и выбрать удобную обувь;

4. Интересные места рядом: Пещера Холодная, Тысячеголовая пещера, грот Узун-Коба, Колодец Бездонный, пещера Трехглазка.