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Экскурсия в Мраморные пещеры

Юг-Тур
Юг-Тур – Гид из Алушты
Добро пожаловать в подземный мир.

Можно сказать, мы идет в гости к самому Аиду.

Но здесь нет ничего страшного и пугающего.

Скелет маленького мамонтенка, пещерный лев, сталактитовый лес 🌳.

В пещере все сохранилось в первозданном виде — это настоящее чудо! Только здесь можно прочувствовать всю мощь природных чудес.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Экскурсия в Мраморные пещеры
Экскурсия в Мраморные пещеры

Что вы увидите

  • Мраморные пещеры
Что вас ожидает:Мраморные пещеры находятся на Нижнем плато горного массива Чатырдаг, на высоте около 1000 метров над уровнем моря 🌊. склоны горы ⛰️ Чатырдаг являются территорией Крымского государственного заповедника.
Мраморные пещеры были оборудованы для посещения в конце 80-х — начале 90-х годов. Через великолепные залы со сказочным натечным убранством проходят оборудованные дорожки. Вы пройдете среди нагромождений каменных глыб, форма которых поражает воображение. По всей пещере проходит освещение, что позволяет делать фотографии 📸 на фоне сталактитов и сталагмитов.
В отличие от Мраморной пещеры, Эмине-Баир-Хосар была известна давно. Сохранилась пещера очень хорошо: вход представляя собой вертикальный 16-метровый колодец в пролет, которого вмонтирована лестница, по которой посетители начинают путешествие в подземный мир. У входа можно увидеть скелет мамонтенка. Кроме этого изваяния Король и Королева, зал Идолов, Сокровищница с фигурами из крайне редкого прозрачного кальцита и многие другие «сокровища». Организационные детали:1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий;
2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы;
3. Температура в пещерах — +5-8 °C: рекомендуем взять теплую одежду и выбрать удобную обувь;
4. Интересные места рядом: Пещера Холодная, Тысячеголовая пещера, грот Узун-Коба, Колодец Бездонный, пещера Трехглазка.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • доп. расходы — 1200 руб.
  • личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 В. Хромых 27. Туристический офис
Экскурсия в Мраморные пещеры
Экскурсия в Мраморные пещеры
Экскурсия в Мраморные пещеры
Экскурсия в Мраморные пещеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юг-Тур
Юг-Тур
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