Маршрут не сложный, с большим количеством остановок для отдых и фотографирования и видовых точек. Финальная точка маршрута это уникальное место, которая называется Поляна Солнечная. По мере подъема мы пройдем через Долину привидений, знаменитую своими фигурами выветривания. Поход простой, но очень красивый. Что вас ожидает:• Места, известные еще по советским фильмам (камень, где, предположительно, танцевала Наталья Варлей), Никулинский Орех;

Камень «разбитое сердце», с огромной трещиной внутри, есть легенда, что каждый, прошедший по этой трещине, будет счастлив в любви;

Долину привидений, и ее знаменитые «японские» сосны

Солнечную, или Лунную, как ее еще называют, поляну, абсолютно круглую, не только мощное место Силы, но и просто безумно красивое 🤩 место;

Каменных драконов Южного Склона;

Если повезет, пообщаемся с жителями этой части Южной Демерджи: козочками и лошадьми, понаблюдаем за воронами, кружащими над долиной.

Сделаем массу потрясающих кадров. Желающие смогут позаниматься йогой или помедитировать. Это даёт колоссальный прилив сил и положительных эмоций. На поляне мы будем пить чай из горных трав и любоваться открывающимися видами на море 🌊 и долину поселка Лучистое. Организационные детали:• Комфортная одежда для прохождения маршрута. По погоде, но имейте в виду, что на подъеме будет жарковато, так что одежду лучше всего брать многослойную. Зимой это термобелье/флис/ветровка и теплая куртка, а вот летом неплохо было-бы на футболку надеть рубашку с длинным рукавом. Головной убор обязательно. Так как это горы ⛰️, хоть и маршрут не очень протяженный, все таки защита от ветра и дождя никогда не будет лишней. Не забывайте, что речь идет о Демерджи, она «любит» натягивать на себя облачка;

Обувь должна быть удобной. Это обязательно должны быть ботинки на нескользящей подошве или кроссовки. Однозначное «нет» сандалям и любым видам обуви с открытыми пальцами. Вы же не на пляж 🏖️ собираетесь;

Удобный рюкзак и треккинговые палки (желательно). На маршруте будут подъемы и спуски по горным тропам, так что руки у вас должны быть свободны. Вам понадобится рюкзак, в который вы сложите свои вещи, и палки для треккинга, если вы не уверены, что легко преодолеете подъем. Если у вас их нет, сообщите заранее, мы их вам дадим;

Личная аптечка. У гида есть аптечка с набором самых распространенных средств. Но если вам нужны какие-то свои, специфические, лекарства, пожалуйста, возьмите их с собой. В аптечку же хорошо взять крем от солнца. Вы удивитесь, как быстро и просто можно сгореть в горах, даже в таких низких, как наши. И да, даже в пасмурную погоду;

Воду на себя участники берут самостоятельно. Желательно не менее, чем литр, негазированной воды;

Можно ли с детьми? Нужно! Детям очень понравится этот маршрут. Он достаточно прост, чтобы они не устали, и на нем много очень интересных мест, среди которых им не будет скучно. Вообще, водить в горы детей это очень хорошо, пусть они с детства видят красоту природы и одновременно получают равномерную физическую нагрузку. Кстати, мы с детьми отлично ладим. И я, и Алексей 😃

Можно ли с собаками? Да пожалуйста. Мы собак любим, да и вообще, в горах многие берут с собой питомцев. А какие классные фотографии 📸 получаются. Есть только одна просьба, взять с собой поводок и еду. Поводок нужен, так как в горах и на тропе бывают другие собаки 😃 А еще козы, вороны, лошади, коровы и масса других собачьих искушений;

Сколько времени длиться подъем? А спуск? Мы стараемся, чтобы всем участникам было комфортно. И по-этому идем в том темпе, который всем удобен. Так что на подъем мы затратим от 2 до 3 часов. Главное, чтобы вам было не сложно, потому будем останавливаться столько раз и так часто, чтобы все успели отдохнуть. Мы за здоровый подход к нагрузкам. Кроме того, мы идем в горы не рекорды ставить, а красотами любоваться, а они там на каждом шагу. Спуск, не смотря на то, что все думают, что это не сложно, тоже весьма энергозатратное мероприятие, к тому же, требующее особенного внимания. Еще два часа заложено на него.

Сколько мы проведем на маршруте? Исходя из того, что я писала раньше, от 4 до 6 часов. Все будет зависеть от погоды и ваших пожеланий. У нас только одно правило: никого никуда не гнать, мы же отдыхаем 😃

Как добраться до точки старта? Уехать обратно? Можно — автобусом номер 107 из Алушты. Он как раз стартует в районе 12:30 из Алушты, от автостанции. Можно и удобнее всего на своем автомобиле 🚘, или на такси 🚕. Обратно примерно так же, мы возвращаемся не поздно, так что скорее всего уедем автобусом. Но тут надо понимать, что общественный транспорт в Крыму вещь не предсказуемая, так что при неблагоприятном исходе можно или заказать такси из Алушты, уехать на попутке, или пройти пешком до трассы, это примерно минут сорок;

Мы с вами, при условии, что все участники не против, вполне можем дойти до вершины Южной Демерджи, это примерно еще + 2 часа по времени. А с вершины заказать внедорожник, который нас всех благополучно вернет обратно, в Лучистое. Доплата за джип это примерно 4 000 руб. за группу.