Качи-Кальон: тайны Бахчисарайского заповедника

Прикоснуться к Средневековью в пещерном монастыре, открыть место силы и посетить Марсианское озеро

Качи-Кальон — один из интереснейших памятников Бахчисарайского историко-культурного и археологического заповедника.

Вы узнаете, что особенного в месте, где расположен мужской скит, осмотрите бисерный храм и познакомитесь с византийским наследием пещерного монастыря.

А после отправитесь к сказочному Марсианскому озеру.
Качи-Кальон: тайны Бахчисарайского заповедника
Качи-Кальон: тайны Бахчисарайского заповедника
Качи-Кальон: тайны Бахчисарайского заповедника
Качи-Кальон: тайны Бахчисарайского заповедника
Качи-Кальон: тайны Бахчисарайского заповедника

Что вас ожидает

Средневековье в окрестностях Бахчисарая

Вы посетите мистическое место — скит Святой Анастасии Узорешительницы. Узнаете, почему этот мужской монастырь считают местом женской силы. А также осмотрите удивительный храм в рукотворной пещере, украшенный изделиями из бисера, созданными монахами. По горной тропе выйдем к средневековому пещерному монастырю Качи-Кальон. Вы увидите древний храм, вытесанный в огромной глыбе, многоэтажный комплекс монастырских помещений, огромные гроты, купель Св. Анастасии. И узнаете историю обители, основанной византийскими монахами.

Ханский дворец и Марсианское озеро

Из Качи-Кальона на автобусе отправимся в Бахчисарай, где вы сможете пообедать в татарском кафе. После я познакомлю вас с бывшей резиденцией крымских ханов и уникальным образцом крымско-татарской дворцовой архитектуры (посещение опционально). А в летний сезон заедем на Марсианское озеро, где так приятно искупаться в чистой бирюзовой воде.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты на общественный транспорт и обед.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на автовокзале Алушты
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду и воскресенье в 08:30

Наталия
Наталия
В Алуште я родилась, туризмом увлекаюсь с детства. Семнадцать лет работаю профессиональным экскурсоводом. Провожу автобусные экскурсии по разным регионам Крыма, но особенно люблю горно-пешеходные маршруты. Хочу показать нашим гостям, что в Крыму есть не только море, но и потрясающие горы — со своей историей, легендами и удивительными фактами!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

👥Групповые👣Пешком🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Алуште

Крымский заповедник: по местам царской охоты
4.5
2
6ч 30м
1 400
за 1 чел.
Крымский заповедник: по местам царской охоты
Полюбоваться захватывающими видами, посетить исторические места и узнать о природе полуострова
Загадки средневекового Бахчисарая
Индивидуальная экскурсия
11ч
11 700
за 1-8 чел.
Загадки средневекового Бахчисарая
Исследовать Качи-Кальон, Бисерный храм, Успенский скальный монастырь и открыть волшебные пейзажи
Места Силы Сказочной долины
1 800
за 1 чел.
Места Силы Сказочной долины
За время нашего однодневного тура мы посетим сразу несколько завораживающих природных объектов,...
По пятницам в 10:00
Экскурсия в Крымский заповедник: по местам царской охоты
5
1
1 200
за 1 чел.
Экскурсия в Крымский заповедник: по местам царской охоты
Старая Романовская дорога проходит от Алушты до Массандры по лесам и плато Главной гряды Крымских...
понедельник, среда, пятница, воскресенье 13:30
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
Индивидуальная экскурсия
5
46
6ч 30м
7 000
за 1-6 чел.
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
Путешествие на внедорожнике к лавандовым полям, секвойям и горным вершинам
Места силы
Индивидуальная экскурсия
11ч
12 000
за 1-6 чел.
Места силы
Воскресенье в 09:00
В столицу Крымского ханства
Индивидуальная экскурсия
5
6
10ч
7 800
за 1-5 чел.
В столицу Крымского ханства
История Бахчисарая, Успенский монастырь и крепость Чуфут-Кале
Поездка в женский Топловский монастырь
10ч
1 500
за 1 чел.
Поездка в женский Топловский монастырь
Авто-пешеходная экскурсия в женский Топловский монастырь
По пятницам с 08:30
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
12ч
1 800
за 1 чел.
Золотое кольцо Крыма: главные святыни
Посетить храмы, церкви и соборы невероятной красоты и услышать их истории и предания
Розовое озеро - Малый Иерусалим
5
7
12ч
1 500
за 1 чел.
Розовое озеро - Малый Иерусалим
Наша экскурсия даст вам возможность побывать на озере Сасык, или Сасык-Сиваш - крупнейшем из соленых...
Понедельник, среда и суббота в 08:30
Евпатория и Розовое озеро
4
3
10ч
1 500
за 1 чел.
Евпатория и Розовое озеро
Евпатория - один из старейших городов на побережье Крыма
По договоренности
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Индивидуальная экскурсия
4.8
19
7 000
за 1-6 чел.
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Впечатлиться потрясающими видами со скал, летом набрать лаванды и искупаться в ярком озере

Наталия проводит ещё 5 экскурсий

Аю-Даг: пейзажи и предания Медведь-горы
Индивидуальная экскурсия
5
4
6 500
за 1-5 чел.
Аю-Даг: пейзажи и предания Медведь-горы
Отправиться на живописный и познавательный трекинг из Алушты
Из Алушты — в Балаклаву и легендарный Севастополь
5
1
11ч
1 800
за 1 чел.
Из Алушты — в Балаклаву и легендарный Севастополь
Полюбоваться крымским фьордом, искупаться в открытом море и погрузиться в историю города-героя
в воскресенье в 08:30
Треккинг по пещерам и гротам Таш-Джаргана
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-8 чел.
Треккинг по пещерам и гротам Таш-Джаргана
Прикоснуться к тайнам таврских святилищ, узнать о древних жителях Крыма и открыть яркие панорамы
Треккинг к вершинам Ай-Йори и Серауса
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 500
за 1-5 чел.
Треккинг к вершинам Ай-Йори и Серауса
Познакомиться с историей, биологией и геологией древней и таинственной Алуштинской долины
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
4.7
3
5ч 30м
1 100
за 1 чел.
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Императорская резиденция, парк графа Воронцова и легендарные крымские вина в путешествии из Алушты
в четверг в 13:30
У нас ещё много экскурсий 😎 в Алуште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Алуште
🇷🇺