в среду и воскресенье в 08:30

Что вас ожидает

Средневековье в окрестностях Бахчисарая

Вы посетите мистическое место — скит Святой Анастасии Узорешительницы. Узнаете, почему этот мужской монастырь считают местом женской силы. А также осмотрите удивительный храм в рукотворной пещере, украшенный изделиями из бисера, созданными монахами. По горной тропе выйдем к средневековому пещерному монастырю Качи-Кальон. Вы увидите древний храм, вытесанный в огромной глыбе, многоэтажный комплекс монастырских помещений, огромные гроты, купель Св. Анастасии. И узнаете историю обители, основанной византийскими монахами.

Ханский дворец и Марсианское озеро

Из Качи-Кальона на автобусе отправимся в Бахчисарай, где вы сможете пообедать в татарском кафе. После я познакомлю вас с бывшей резиденцией крымских ханов и уникальным образцом крымско-татарской дворцовой архитектуры (посещение опционально). А в летний сезон заедем на Марсианское озеро, где так приятно искупаться в чистой бирюзовой воде.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты на общественный транспорт и обед.