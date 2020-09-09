0 отзывов оставили туристы

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Легенды Восточного Крыма

Поразиться красоте и разнообразию полуострова в самом насыщенном маршруте от Алушты до Судака

Наташа
Наташа – представитель из Алушты
В приключении вы охватите наиболее живописные и знаковые места между Алуштой и Новым Светом.

Оцените горно-морские пейзажи и пушистые можжевеловые леса, каскады Улу-Узень и водопад Джур-Джур, первобытные пещеры, долины и даже храм-маяк...

И все это — под аккомпанемент любопытных фактов и древних легенд с мифологическими и библейскими названиями.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 10 400 ₽ за экскурсию

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Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма

Что вас ожидает

Эстетическое удовольствие
Вы прогуляетесь 👣 по реликтовой можжевеловой роще, где некоторым деревьям около 2000 лет! Посетите водопад Джур-Джур и рассмотрите красивые 🤩 каскады Улу-Узень. Летом желающие смогут могут искупаться в ваннах Любви, Молодости и Богатства, где мы поговорим о старинных преданиях, связанных с особой силой источников. И, конечно, все время вас будут сопровождать фантастические виды Крыма и бесконечные морские панорамы.

Ландшафтные достопримечательности 🏛️, храм-маяк и легенды края
Я познакомлю вас с самым высоким и очень интересным храмом в Малореченском, где вы осмотрите роспись на морскую тематику и узнаете об особой колокольной системе. Также вы пройдете по впечатляющей тропе Голицына в Новом Свете, слушая доисторические факты и представляя в таинственных пещерах первобытные племена. Увидите знаменитые долины Ада и Рая, выясните, что такое таврская лестница, подниметесь на пик Космос, пройдете по каменному лабиринту и исследуете Адамово ложе. А по пути поговорим о происхождении мифологических и библейских названий местных достопримечательностей 🏛️ и знаменитых людях, связанных с этими местами.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер от Алушты и обратно и походный перекус с напитками (чай/кофе и бутерброды)
  • Отдельно оплачивается обед в кафе в Судаке, посещение Музея катастроф на водах (30-50 руб. /человека) и завода шампанского (700 руб. /человека), при условии, что мы приедем в Новый Свет и в группах будут места
  • Экскурсия ⛳ также проходит в групповом формате по воскресеньям в 12:00 (стоимость участия 4000 руб. с человека, для пенсионеров — 3500 с человека)
Начало и место завершения
🚩 в Алуште
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма
Легенды Восточного Крыма

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наташа
Наташа
Команда гидов, объединенных одной идеей: делать туры интересными, необычными, запоминающимися. В нашем небольшом коллективе все ведущие — это пейзажные фотографы. Мы знаем места, в которые вас приглашаем, со всех сторон, и понимаем, в какое время и по какому маршруту идти, чтобы получить максимум того, что может предложить нам уникальный по красоте горный Крым. В турах мы внимательно следим за состоянием участников и всегда идем в том темпе, который комфортен именно вам. Не кривя душой, скажем, что на наших маршрутах всегда устанавливается теплая и приятная, по-настоящему дружественная атмосфера. А фантастические пейзажи — награда всем участникам приключения.
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0 отзывов оставили туристы

9 сен 2020
Это мой, субъективный отзыв. Во-первых время начала. экскурсии в 12. 30, считаю поздно. Пришлось в самую жару ехать по серпантину и это не вызвало тех положительных эмоций, мы не смогли полюбоваться красотами пейзажей. Во-вторых, надо предупреждать о наличии трекинга и соответствующей обуви и одежде. Такой информации на. сайте нет. Маршрут составлен хорошо, но мы в силу возраста не смогли его «преодолеть», старались сокращать и, конечно, увидели не все, что хотели показать гиды. Они старались, это было видно. Но это было не то, что заявлено в описании. Поняла, что гиды-большие любители гор, и те, кто разделяет их интерес-вам с ними!

Наташа проводит ещё 5 экскурсий

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