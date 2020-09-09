0 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Эстетическое удовольствие

Вы прогуляетесь 👣 по реликтовой можжевеловой роще, где некоторым деревьям около 2000 лет! Посетите водопад Джур-Джур и рассмотрите красивые 🤩 каскады Улу-Узень. Летом желающие смогут могут искупаться в ваннах Любви, Молодости и Богатства, где мы поговорим о старинных преданиях, связанных с особой силой источников. И, конечно, все время вас будут сопровождать фантастические виды Крыма и бесконечные морские панорамы.

Ландшафтные достопримечательности 🏛️, храм-маяк и легенды края

Я познакомлю вас с самым высоким и очень интересным храмом в Малореченском, где вы осмотрите роспись на морскую тематику и узнаете об особой колокольной системе. Также вы пройдете по впечатляющей тропе Голицына в Новом Свете, слушая доисторические факты и представляя в таинственных пещерах первобытные племена. Увидите знаменитые долины Ада и Рая, выясните, что такое таврская лестница, подниметесь на пик Космос, пройдете по каменному лабиринту и исследуете Адамово ложе. А по пути поговорим о происхождении мифологических и библейских названий местных достопримечательностей 🏛️ и знаменитых людях, связанных с этими местами.

Организационные детали