Что вас ожидает

Сквозь леса на Ай-Петри

Мы встретимся в Алуште или Ялте и на машине отправимся в сторону знаменитой вершины. Это живописный путь по горному серпантину в густом лесу, в середине которого мы посетим водопад Учан-Су, один из крупнейших в Европе. Заедем также на Черепашье озеро: если повезет, вы увидите чудом прижившихся здесь крупных черепах. Наконец, третья остановка — панорамная беседка на горном склоне.

Приятный поход для всех

После подъема на яйлу начнется наша пешая прогулка к скалам Таракташа. Дорога простая и почти полностью ровная, есть пара отрезков по 20 метров со спуском и подъемом — по этому маршруту со мной ходили даже 70-летние путешественники и были счастливы. Вас окружат травы по колено и хвойные деревья, а еще здесь обитают белоголовые сипы — иногда они пролетают над нами. Кульминацией станут захватывающие дух виды на Ялту и море!

Для тех, кто готов спуститься по тропе к самому хребту, можно удлинить маршрут. Скалы напоминают спину дракона или огромной ящерицы, поэтому у вас получатся фактурные фото. На обратном пути не пропустим смотровые площадки, с которых вы увидите Гурзуф и гору Медведь (Аю-Даг).

Организационные детали