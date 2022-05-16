Над облаками: скалы Таракташ с видом на Ялту

Поездка через леса Ай-Петри и водопад Учан-Су + легкий треккинг к «хребту дракона»

Индивидуальная
У скал Таракташ, куда вы попадете на этой прогулке, можно находиться часами, смотря, как облака то закрывают Ялту, то движутся дальше.

А с перекусом и горячим чаем это место станет незабываемым! По пути на машине и пешком вас будут сопровождать картинные виды и дивные уголки природы, а я поделюсь интересными фактами о Крыме и его фауне.
Над облаками: скалы Таракташ с видом на Ялту
Над облаками: скалы Таракташ с видом на Ялту
Над облаками: скалы Таракташ с видом на Ялту
Над облаками: скалы Таракташ с видом на Ялту
Над облаками: скалы Таракташ с видом на Ялту
Над облаками: скалы Таракташ с видом на Ялту
Над облаками: скалы Таракташ с видом на Ялту
Над облаками: скалы Таракташ с видом на Ялту
Над облаками: скалы Таракташ с видом на Ялту
Над облаками: скалы Таракташ с видом на Ялту
Над облаками: скалы Таракташ с видом на Ялту
Над облаками: скалы Таракташ с видом на Ялту
Над облаками: скалы Таракташ с видом на Ялту
Над облаками: скалы Таракташ с видом на Ялту
Над облаками: скалы Таракташ с видом на Ялту
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сквозь леса на Ай-Петри

Мы встретимся в Алуште или Ялте и на машине отправимся в сторону знаменитой вершины. Это живописный путь по горному серпантину в густом лесу, в середине которого мы посетим водопад Учан-Су, один из крупнейших в Европе. Заедем также на Черепашье озеро: если повезет, вы увидите чудом прижившихся здесь крупных черепах. Наконец, третья остановка — панорамная беседка на горном склоне.

Приятный поход для всех

После подъема на яйлу начнется наша пешая прогулка к скалам Таракташа. Дорога простая и почти полностью ровная, есть пара отрезков по 20 метров со спуском и подъемом — по этому маршруту со мной ходили даже 70-летние путешественники и были счастливы. Вас окружат травы по колено и хвойные деревья, а еще здесь обитают белоголовые сипы — иногда они пролетают над нами. Кульминацией станут захватывающие дух виды на Ялту и море!

Для тех, кто готов спуститься по тропе к самому хребту, можно удлинить маршрут. Скалы напоминают спину дракона или огромной ящерицы, поэтому у вас получатся фактурные фото. На обратном пути не пропустим смотровые площадки, с которых вы увидите Гурзуф и гору Медведь (Аю-Даг).

Организационные детали

  • Мы можем встретиться в Алуште или Ялте, а после экскурсии я привезу вас назад. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Длина пешего маршрута — 5,5 км, длительность — 3-4 часа: сложных участков нет, поэтому прогулка подойдет путешественникам любого возраста
  • Надевайте удобную нескользящую обувь
  • Что взять с собой: сидушку, чай/кофе, перекус и 0,5 л воды, треккинговые палки (по желанию), дождевик или непромокаемую куртку/ветровку, перчатки. Если у вас нет чего-то из перечисленного, можно взять напрокат заранее. Также при необходимости возьмите инд. аптечку.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Алуште или Ялте по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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