Александра проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Живописная дорога к водопаду

Дорога из Алушты к водопаду отличается невероятной красотой и почти полностью пролегает вдоль моря 🌊. Во время переезда вы познакомитесь с Главной грядой крымских гор ⛰️ и услышите знаменитые легенды о природных чудесах нашего региона. Мы выйдем из автобуса в селе Генеральское и продолжим путешествие пешком. Маршрут пройдет по горной тропинке, через густой буковый лес 🌳 вдоль реки, и приведет прямо к водопаду.

Величественный водопад

Трехкаскадный водопад Джур-Джур расположен в ущелье реки Улу-Узень. Только представьте: с известнякового уступа высотой в 15 метров вода широким пятиметровым отвесным потоком низвергается в глубокий котлован, откуда устремляется в русло реки. Знаменитое ущелье с водопадом объявлено памятником природы. Его главная особенность — мощный каскад не пересыхает круглый год.

Купание в целебных ваннах

Выше водопада находятся природные ванны с минеральной водой и замечательными «говорящими» названиями, которые дали им местные жители. Ванна Молодости подарит бодрость и энергию, ванна Здоровья заберёт недуги. Также вы сможете окунуться в ванны Радости, Любви и Счастья.

Организационные детали