Александра проводит ещё 6 экскурсий

  1. Россия
  2. Экскурсии

По заповеднику Крыма на внедорожнике

Насладиться горными ландшафтами, посетить источники, ущелья и дачу Брежнева

Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
В путешествии по крымскому природному заповеднику мы не только полюбуемся захватывающими панорамами, но и приоткроем секреты прошлых столетий.

Вы услышите предания о святых бессребрениках Косьме и Дамиане, осмотрите дачу Брежнева и познакомитесь с военной историей 📖 полуострова в Музее партизанской славы.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🛣Джиппинг
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
По заповеднику Крыма на внедорожнике
По заповеднику Крыма на внедорожнике

Что вас ожидает

Заповедные тропы
Наш маршрут проходит по знаменитому Романовскому шоссе, через самый высокий перевал Крыма — Никитский — и головокружительные панорамные площадки. Вы посетите белоснежную Беседку ветров — культовую достопримечательность 🏛️ Гурзуфа на южном склоне гряды Крымских гор ⛰️, поднимитесь к вершине горы ⛰️ Роман-Кош, высота которой 1545 метров, а также увидите древнее ущелье Уч-Кош.

Исторические памятники
Кроме природных красот вас ждет погружение в историю 📖 и культуру региона. Мы посетим пансионат «Глициния» и поговорим о даче № 1 и даче № 2, советских генсеках и зарождении курорта. В Космо-Даминовском монастыре отыщем целительный источник Савлых-Су, о котором сохранилось старинное предание, а в Музее партизанской славы поговорим о подвигах Ялтинского отряда. В завершение увлекательного путешествия отправимся к форелевому хозяйству любоваться каскадом прудов и лакомиться свежей рыбой.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Экскурсия ⛳ проходит на внедорожнике
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Заказывайте путешествие не менее, чем за 3 дня

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дополнительно оплачивается посещение Крымского заповедника: 800 руб. — взрослый, 400 руб. — детский до 12 лет (при предъявлении документов)
  • Обед на форелевом хозяйстве оплачивается отдельно (по желанию)
По заповеднику Крыма на внедорожнике
По заповеднику Крыма на внедорожнике
По заповеднику Крыма на внедорожнике
По заповеднику Крыма на внедорожнике
По заповеднику Крыма на внедорожнике
По заповеднику Крыма на внедорожнике
По заповеднику Крыма на внедорожнике
По заповеднику Крыма на внедорожнике
По заповеднику Крыма на внедорожнике
По заповеднику Крыма на внедорожнике
По заповеднику Крыма на внедорожнике
По заповеднику Крыма на внедорожнике
По заповеднику Крыма на внедорожнике
По заповеднику Крыма на внедорожнике

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
Напишите мне

Александра проводит ещё 6 экскурсий

Крым: самое-самое на южном берегу
1 500
11 часов
Крым: самое-самое на южном берегу
16 отзывов
Ай-Петри, Воронцовский парк, Ялта и морская прогулка к Ласточкину гнезду
Покорение Ай-Петри
1 200
6 часов
Покорение Ай-Петри
6 отзывов
Подняться на вершину горы Ай-Петри по культовой канатной дороге
Шедевры Южного Крыма: Воронцовский дворец и замок «Ласточкино гнездо»
1 200
6 часов
Шедевры Южного Крыма: Воронцовский дворец и замок «Ласточкино гнездо»
6 отзывов
Насладиться блистательной архитектурой и прогулкой по дивному парку
Пещеры Чатыр-Дага: автобусная экскурсия
1 400
6.5 часов
Пещеры Чатыр-Дага: автобусная экскурсия
5 отзывов
Посетить таинственные гроты Мраморной и Мамонтовой пещер и услышать их истории
Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет
1 700
11 часов
Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет
5 отзывов
Средневековая генуэзская крепость, заповедные тропы и грот Галицына на автобусной экскурсии
Из Алушты — в Бахчисарай!
1 600
10 часов
Из Алушты — в Бахчисарай!
5 отзывов
Погрузиться в историю Крыма и осмотреть Ханский дворец, Успенский монастырь и пещерный Чуфут-Кале

Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

Затерянный мир у водопада Джурла
От 6 000
5.5 часов
Затерянный мир у водопада Джурла
46 отзывов
Автопешеходное путешествие по горному массиву Демерджи, Долине привидений и крепости Фуна
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
От 6 000
6.5 часов
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
37 отзывов
Путешествие на внедорожнике к лавандовым полям, секвойям и горным вершинам
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
4 000
2.5 часа
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
31 отзыв
Посетить места съемок знаменитых фильмов и полюбоваться горными пейзажами на джип-туре
Алушты древний лик
2 000
2.5 часа
Алушты древний лик
16 отзывов
История курортного города от византийской крепости до наших дней
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
От 7 000
5.5 часов
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
11 отзывов
Оказаться среди реликтовых лесов, увидеть панораму Алуштинской долины и узнать тайны заповедника
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
7 800
8 часов
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
10 отзывов
Долина привидений, могучие буки, высокогорное озеро и покорение скалы Аленга