Что вас ожидает:Трехкаскадный полноводный водопад Джур-Джур является самым мощным и красивым на полуострове. Вода в нем не пересыхает даже в самый засушливый период. Высота водопада 16 метров. Дорога к нему проходит через живописный буковый лес 🌳 Джур-Джур находиться на склоне гор ⛰️, в урочище Хап-Хал, недалеко от села Генеральское. Дорога к самому водопаду из Алушты проходит по красивой Судакской трассе вдоль моря 🌊 и гор.

Ванны Молодости, Здоровья, Радости, Любви и Счастья

Купание в водопаде запрещено, но вы сможете искупаться в природных ваннах с минеральной водой, названия которых говорят сами за себя. Организационные детали:1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий;

2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы;

3. Купание в водопаде запрещено. Для прохождения горной тропы следует надеть удобную обувь;

4. Маршрут не рекомендован людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата;

5. Интересные места рядом: Храм Маяк, Каменные грибы Сотеры, гора Демерджи, дегустационный зал «Седьмое небо».