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Поездка на водопад Джур-Джур

Юг-Тур
Юг-Тур – Гид из Алушты
Экскурсия ⛳ на водопад Джур-Джур — это интересный маршрут, который знакомит с одним из знаменитых природных объектов Крыма.

Вы отправитесь к нему по живописной трассе вдоль моря 🌊 и сможете пройтись по горной тропе в конце маршрута.

Мы поделимся с вами интересными легендами Крыма.

Вы прогуляетесь 👣 по сказочному буковому лесу 🌲 и искупаетесь в природных ваннах Радости, Любви и Счастья.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Поездка на водопад Джур-Джур
Поездка на водопад Джур-Джур

Что вы увидите

  • Водопад Джур-Джур
Что вас ожидает:Трехкаскадный полноводный водопад Джур-Джур является самым мощным и красивым на полуострове. Вода в нем не пересыхает даже в самый засушливый период. Высота водопада 16 метров. Дорога к нему проходит через живописный буковый лес 🌳 Джур-Джур находиться на склоне гор ⛰️, в урочище Хап-Хал, недалеко от села Генеральское. Дорога к самому водопаду из Алушты проходит по красивой Судакской трассе вдоль моря 🌊 и гор.
Ванны Молодости, Здоровья, Радости, Любви и Счастья
Купание в водопаде запрещено, но вы сможете искупаться в природных ваннах с минеральной водой, названия которых говорят сами за себя. Организационные детали:1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий;
2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы;
3. Купание в водопаде запрещено. Для прохождения горной тропы следует надеть удобную обувь;
4. Маршрут не рекомендован людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата;
5. Интересные места рядом: Храм Маяк, Каменные грибы Сотеры, гора Демерджи, дегустационный зал «Седьмое небо».
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • доп. расходы — 350 руб. подвоз на Уазиках
  • личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 улица В. Хромых 27
Поездка на водопад Джур-Джур
Поездка на водопад Джур-Джур
Поездка на водопад Джур-Джур
Поездка на водопад Джур-Джур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юг-Тур
Юг-Тур
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