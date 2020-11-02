37 отзывов оставили туристы

Вчера состоялась долгожданная экскурсия на гору Чатыр-Даг. Эмоции от данной экскурсии зашкаливают даже на следующий день. Огромное спасибо говорим мы с мужем гиду Андрею за данную экскурсию. Надо отметить, что у нас это далеко не первая экскурсия, в том числе и индивидуальная. Но проведённая Андреем экскурсия теперь стоит на первом месте в нашем личном рейтинге. О гиде Андрее мы оставляем самые положительные отзывы- доброжелательный, умный, видно, что очень много знает материала и умело, интересно его преподносит, при этом не заезженными словами и историями, а по своему просто, но очень интересно. Лично я Крым знаю давно и довольно много, но узнала ещё больше, а старую информацию узнала ещё и с других сторон. Сразу хочется ещё отметить, что раньше я не была знакома с Крымским лесом, а вчера он мне открылся в такой красе, что просто слов не хватает. Просто побывали в сказочном лесу, со всеми его сказочными героями (если иметь воображение, то их там увидеть легко). Далее. После знакомства с лесом нас ждало знакомство с самой горой. Подъем для нас с мужем не был очень сложным, потому что мы физически готовы были (ранее поднимались на гору Демерджи до самой высокой его точки, ну и в обычной жизни посещаем спортзал). И снова гид Андрей проявил внимательность и знания (грамотно распределил темп по маршруту и остановки). Здесь сразу хотим отметить для других, кто будет читать, советуем прислушиваться к гиду - если он советует идти, то надо идти и не отдыхать, отдохнуть можно и в другом месте (их там предостаточно). Так можно посмотреть больше, что у нас и получилось. Немножко потерпели на подъёме, а наверху нас ждала награда в виде потрясающих видов, которые «пером» описать невозможно, а нужно только своими глазами видеть. Далее на самой высокой точке горы нас ждал замечательный травяной чай от Андрея и ореховый набор для подкрепления. Здесь же отмечаем, что кроме завораживающих горных видов, Андрей рассказал и показал про растения, которых там очень много. А какие там запахи, тоже невозможно описать, а нужно только вдыхать (особенно запах можжевельника). В конце экскурсии нас ждал ужин дома у Андрея - великолепные вареники по домашнему, просто «пальчики облизали» и не потому что проголодались, а потому что по настоящему вкусно. В заключении - Андрей - знаток своего дела, с ним мы обязательно запланируем другую экскурсию. Данную экскурсию с Андреем мы рекомендуем на 100% (заряд эмоций получите на целый год), но советуем готовится к ней как физически, так и настраиваться на терпение.