Александра проводит ещё 6 экскурсий

  1. Россия
  2. Экскурсии

Романтика курортного Гурзуфа

Познакомиться с живописным поселком Южнобережья и ощутить уютную атмосферу старинного Крыма

Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Чтобы разнообразить крымские каникулы, приглашаю вас в небольшое путешествие по окрестностям Ялты.

Вы посетите местную кинематографическую «звезду» — Никитские скалы.

Услышите древнюю историю 📖 побережья и развития курортного поселка Гурзуф, а также пройдете по местам русских литераторов и взглянете на известную всем артековцам гору Аю-Даг.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 17 человек

  • 1 100 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа

Что вас ожидает

Кинематографические места
По дороге из Алушты вы полюбуетесь видами гор ⛰️ и морскими пейзажами с Горно-троллейбусной трассы. Первая остановка будет у Никитских скал, где я напомню вам о кадрах из множества советских и российских приключенческих фильмов, которые здесь снимали: «Сердца трех», «Айболит−66», «Диверсанты», «В поисках капитана Гранта» и других картин.

История 📖 поселка
Далее, направляясь в сторону Гурзуфа, поговорим о древней истории 📖 побережья с эпохи Античности до наших дней и о самой деревушке, с 19 века развивавшейся как курорт. Вы узнаете, как изменилась жизнь поселка в советское время и после открытия визитной карточки детских лагерей СССР — «Артека». Как обустраивается Гурзуф сегодня и какими достопримечательностями 🏛️ славится одна из самых благоприятных экологических зон Крыма.

Романтика Гурзуфа
Гуляя по набережной и старинным улочкам, вы также услышите истории 📖 о гостивших здесь Пушкине, Чехове и семействе Раевских. Увидите скалу, на которой пел Федор Шаляпин. Откроете великолепный вид на гору Медведь — Аю-Даг — и красивые 🤩 сдвоенные скалы Адалары. И, конечно, вдоволь надышитесь целебным воздухом крымского Южнобережья.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предусмотрено.

Начало и место завершения
🚩 на ул Горького, у кинотеатра "Шторм"
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Александра проводит ещё 6 экскурсий

Крым: самое-самое на южном берегу
1 500
11 часов
Крым: самое-самое на южном берегу
16 отзывов
Ай-Петри, Воронцовский парк, Ялта и морская прогулка к Ласточкину гнезду
Покорение Ай-Петри
1 200
6 часов
Покорение Ай-Петри
6 отзывов
Подняться на вершину горы Ай-Петри по культовой канатной дороге
Шедевры Южного Крыма: Воронцовский дворец и замок «Ласточкино гнездо»
1 200
6 часов
Шедевры Южного Крыма: Воронцовский дворец и замок «Ласточкино гнездо»
6 отзывов
Насладиться блистательной архитектурой и прогулкой по дивному парку
Пещеры Чатыр-Дага: автобусная экскурсия
1 400
6.5 часов
Пещеры Чатыр-Дага: автобусная экскурсия
5 отзывов
Посетить таинственные гроты Мраморной и Мамонтовой пещер и услышать их истории
Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет
1 700
11 часов
Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет
5 отзывов
Средневековая генуэзская крепость, заповедные тропы и грот Галицына на автобусной экскурсии
Из Алушты — в Бахчисарай!
1 600
10 часов
Из Алушты — в Бахчисарай!
5 отзывов
Погрузиться в историю Крыма и осмотреть Ханский дворец, Успенский монастырь и пещерный Чуфут-Кале

Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

Затерянный мир у водопада Джурла
От 6 000
5.5 часов
Затерянный мир у водопада Джурла
46 отзывов
Автопешеходное путешествие по горному массиву Демерджи, Долине привидений и крепости Фуна
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
От 6 000
6.5 часов
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
37 отзывов
Путешествие на внедорожнике к лавандовым полям, секвойям и горным вершинам
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
4 000
2.5 часа
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
31 отзыв
Посетить места съемок знаменитых фильмов и полюбоваться горными пейзажами на джип-туре
Алушты древний лик
2 000
2.5 часа
Алушты древний лик
16 отзывов
История курортного города от византийской крепости до наших дней
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
От 7 000
5.5 часов
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
11 отзывов
Оказаться среди реликтовых лесов, увидеть панораму Алуштинской долины и узнать тайны заповедника
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
7 800
8 часов
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
10 отзывов
Долина привидений, могучие буки, высокогорное озеро и покорение скалы Аленга