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Розовое озеро + Евпатория "Малый Иерусалим"

Юг-Тур
Юг-Тур – Гид из Алушты
Розовое озеро + Евпатория "Малый Иерусалим"
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Розовое озеро + Евпатория "Малый Иерусалим"
Розовое озеро + Евпатория "Малый Иерусалим"

Что вы увидите

  • город Евпатория
  • Розовое озеро
Экскурсионное путешествие в Евпаторию. Прогулка 👣 по маршруту "Малый Иерусалим" и отдых на Розовом озере.
Розовое озеро – Сасык-Сиваш, расположено между Евпаторией и Саками. Это удивительное природное явление Крыма. Берега озера – это просоленная глина розового цвета. Вода в озере очень соленая. Помимо соли в ней множество веществ: магний, калий, йод, марганец, бром, медь, цинк, сера…. Розовый цвет озеру придают водоросли Дунавелла солоноводная, которые размножаются в жаркое время года. Здесь образуются многочисленные кристаллы розовой соли, которые придают озеру особенную красоту. Красивые 🤩 фотографии 📸 на озере получаются, если одеть светлую одежду. С собой необходимо прихватить простую воду, чтобы помыть руки, ноги после посещения.
Здесь пробудем около 40-50 минут.
Евпатория. Познакомимся со старым районом города, который называют Малый Иерусалим. Это средневековая часть Евпатории, которая была раньше турецкой крепостью Гёзлев. Все самые значимые объекты собраны в один уникальный туристический маршрут — «Малый Иерусалим». Здесь на небольшой площади можно увидеть памятники архитектуры и истории 📖, относящиеся к разным культурам и религиям. Увидим Гёзлевские ворота, старинные улочки Евпатории, каримские кенассы (молельные дома караимов), Храм св. Николая, мечеть Хан-Джами, Стену Плача, дом Дувана(старосты Евпатории), Текие Дервишей (Обитель нищенствующих монахов мусульманского вероисповедания). Окунемся в средневековый мир, чудом сохранившийся до наших дней.
Проведем в Евпатории 3, 5 часа.
На обратном пути сможем искупаться на обширном «Евпаторийском береге» с видом на Евпаторию. На это будет 40-50 минут
Дорога до Евпатории (как и до Севастополя 2, 5 часа) Время на озере 40-50 минут. Время в Евпатории 3, 5 часа. Обед в одном из кафе города. Остановка на пляже 40-50 минут. Общее время экскурсии 🧭 10-11 часов.
Начало в 8. 30. Прибытие в Алушту 18. 30-19. 30
Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • билеты на экскурсию в "Малый Иерусалим"
Начало и место завершения
🚩 ул Горького, остановка у кинотеатра "Шторм"
Розовое озеро + Евпатория "Малый Иерусалим"
Розовое озеро + Евпатория "Малый Иерусалим"
Розовое озеро + Евпатория "Малый Иерусалим"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юг-Тур
Юг-Тур
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