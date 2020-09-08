6 отзывов оставили туристы

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Шедевры Южного Крыма: Воронцовский дворец и замок «Ласточкино гнездо»

Насладиться блистательной архитектурой и прогулкой по дивному парку

4.2
6 отзывов
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Вы посетите бесподобную летнюю резиденцию графа Воронцова, ощутите красоту природы в прилегающем к ней парке 🌳, сделаете роскошные фотографии 📸 на панорамной видовой площадке замка на скале и узнаете самые интересные факты из истории 📖 архитектуры Южного берега Крыма первой половины XIX века.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Шедевры Южного Крыма: Воронцовский дворец и замок «Ласточкино гнездо»
Шедевры Южного Крыма: Воронцовский дворец и замок «Ласточкино гнездо»

Что вас ожидает

Познавательная дорога до Алупки
Час в пути — и мы в Алупке, живописном курортном городке у подножия горы ⛰️ Ай-Петри. Именно здесь находится великолепный Воронцовский дворец. По дороге я расскажу занимательные факты из биографии графа Воронцова. Вы узнаете, почему он решил построить летнюю резиденцию в небольшой татарской деревушке, кого пригласил для проектирования дворца и прилегающих парков и кто жил в роскошных залах после смерти Воронцова.

Несравненный Воронцовский дворец
Осмотр великолепного дворца — центральная часть нашей программы. Вы прогуляетесь по шикарным залам, многочисленным лестницам и тайным переходам — всего во дворце 150 комнат. Вас поразят роскошные парадные, античные статуи, антикварная мебель и картины. Вы увидите знаменитую «Львиную террасу» — монументальную итальянскую лестницу с тремя парами мраморных львов. Я расскажу, чем неоготический стиль в архитектуре отличается от мавританского, и покажу, как удачно они сливаются в дворцовом ансамбле.

Прогулка по изумительному парку
К Воронцовскому дворцу прилегает чудесный парк 🌳 — истинный шедевр садово-паркового искусства. Мы пройдем по самой знаменитой его части, Верхнему ландшафтному парку. Вы увидите пещеры с гротами, Солнечную, Платановую и Каштановую поляны, насладитесь свежим воздухом и великолепными растениями. Парк 🌳 насчитывает 200 видов деревьев и кустарников из разных стран мира. Я расскажу о создателе райского уголка, немецком мастере Карле Кебахе, и его невероятном умении превращать каждый уголок земли в настоящую сказку.

Замок 🏰 на отвесной скале
Финальным аккордом нашей экскурсии 🧭 станет замок 🏰 «Ласточкино 🎥 гнездо», удивительно красиво 🤩 нависающий над Черным морем. Это один из главных символов Крыма, изображенный на многочисленных открытках и сувенирах. Вы узнаете, кто был первым владельцем здания и почему для его возведения выбрали столь необычное место. Я расскажу, каким образом укреплены «Ласточкино 🎥 гнездо» и Аврорина скала, на которой он расположился. Замком вы полюбуетесь со смотровой площадки, откуда также открывается чудесный вид на бескрайние морские просторы.

Организационные детали

  • В стоимость не включено: входной билет во дворец — 400 руб. для взрослых, 100 руб. для детей (с 6 до 12 лет), 200 руб. для пенсионеров; входной билет в парк 🌳 — 50 руб.
  • Экскурсию ⛳ проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на улице Горького. Остановка у кинотеатра "Шторм"
Шедевры Южного Крыма: Воронцовский дворец и замок «Ласточкино гнездо»
Шедевры Южного Крыма: Воронцовский дворец и замок «Ласточкино гнездо»
Шедевры Южного Крыма: Воронцовский дворец и замок «Ласточкино гнездо»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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6 отзывов оставили туристы

8 сен 2020
Сбор нескольких людей с разной экскурсионной программой не удобен, заезд в Ялту например и 40 мин в пробке, чтобы завезти людей на другую экскурсию оч неинтересно, плюс, Ласточкино гнездо может с водной экскурсии и видно лучше, но по сути с дороги мы его и не видели, стоило ли включать? В итоге нет времени ни на сувениры, ни толком на фотографии, потому что одним туда, другим сюда, и в монастырь мы тоже опоздали
Александра
Ответ гида:Добрый день Ксения. Спасибо за обратную связь. Мы обязательно учтем Ваши пожелания при организации данной экскурсии.
19 авг 2020
Воронцовский дворец очень понравился. А вот о ласточкином гнезде практически ничего не узнали, и видели только с самой дальней смотровой площадки. Фактически что оно было, что нет, ничего не изменилось бы! Ну и Михаило-Архангельский храм тоже ни о чем. Приехали, а там закрыто. Посмотрели со стороны пять минут и уехали. Фактически за одну и ту же цену мы посмотрели только дворец и верхний парк, притом, что другие на теплоходе плавают к Ласточке. Так что думайте сами, брать или не брать!!! Больше через сайт Трикстер экскурсии не заказываю! Ещё и нахамил директор фирмы, когда стал разливаться с проблемой! Хочу сказать, если вы организуете экскурсии, сделайте так, чтобы людей на сайте не вводить в заблуждение и уж если взяли деньги по полной, так и проведите экскурсию по полной! На вопрос: почему билет купили как на пенсионера за 200 руб., а взяли с человека 400 руб., директор турфирмы ответил, ну подумаешь, ну ошибся экскурсовод! Господа, имейте совесть!!! Больше никаких эмоций у нас нет! Отстой, короче...
Александра
Ответ гида:Добрый день Ольга. В программу данной экскурсии согласно размещенной на сайте информации входит: посещение Воронцовского дворца и парка, а так же обзор замка «Ласточкино гнездо» со смотровой площадки. Об этом подробно рассказано в описании экскурсии. Осмотр храма Архистратига Михаила в программу не входит, но мы завозим туда туристов (как бонус) из-за прекрасного вида для того, чтобы люди могли сделать красивые панорамные фото, так как с площадки открывается замечательный вид на Ялтинское побережье. Прогулка на теплоходе так же не входит в данную экскурсию. К сожалению, то, что путешествовать будет пенсионер, Вы не указали при заказе тура, и мы узнали об этом уже постфактум. При этом наш директор предложил Вам подойти в офис для возврата разницы стоимости. Все еще ждем Вас для возврата разницы стоимости — 150, 00руб. Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
11 авг 2020
Хорошая, познавательная, и не утомительная экскурсия. Гид Николай, очевидно, любит своё дело. Информацию доносил очень понятно и интересно. Детям тоже понравилось.
31 июл 2019
Экскурсия понравилась. Рекомендую посетить.
Наталья
24 июл 2019
Экскурсия очень понравилась. Очень много и содержательно рассказывал наш гид Оксана по пути к Алупке, комментируя историю всех поселков, мимо которых мы проезжали. Единственный минус - дорожная ситуация, мы попали в пробку, подъезжая к Ялте, ну, тут виноват разгар летнего сезона. Хоть экскурсия и состоялась в полном объеме, о чем и предупреждал наш гид, во время прогулки по парку Воронцовского дворца, было заметно, что экскурсовод все же торопиться. Хотелось бы подольше погулять по парку. Хотя сам рассказ о прикрасах парка был очень любопытен - чувствовалось глубокое знание материала и личная заинтересованность темой экскурсии со стороны гида. И напоследок прочитанные трогательные стихотворные строчки о красотах Крыма послужили прекрасным финалом нашей экскурсии! Рекомендую к посещению!
9 авг 2018
Все понравилось!

Александра проводит ещё 5 экскурсий

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