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Судак и Новый Свет

5
1 отзыв
Юг-Тур
Юг-Тур – Гид из Алушты
Экскурсия ⛳ по самым живописным местам юго-восточного Крыма.

В Судаке туристы осматривают Генуэзскую крепость, которая является лучшим сохранившимся фортификационным сооружением Европы.

После осмотра крепости поездка в Новый свет — прогулка 👣 по тропе Голицына, к гроту Шаляпина и отдых в бухтах Нового света.

Запланирована остановка возле фирменного магазина завода шампанских вин «Новый свет».
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Судак и Новый Свет
Судак и Новый Свет

Что вы увидите

  • Генуэзская крепость (Судак)
  • Тропа Голицына (Новый Свет)
Курортный город 🏙️ Судак
Среди экскурсий по Крыму особое место занимают экскурсии 🧭 в Судак. Этот курортный городок — один из древнейших городов юго-восточного Крыма. Здесь отлично сохранилась средневековая Генуэзская крепость, построенная генуэзцами с площадью 29, 5 га. Она расположена на конусообразной горе —древнем коралловом рифе. На территории исторического комплекса часто проходят фестивали и интересные культурные мероприятия.
Новый Свет
Еще один интересный экскурсионный объект Судакской долины — Новый Свет. Это уникальный природный заповедник. Туристы приезжают сюда, чтобы пройти по знаменитой тропе Голицына к гроту Шаляпина. По пути можно увидеть места съемок многих советских приключенческих фильмов, а также погулять по реликтовой можжевеловой роще.

Организационные детали:

  • Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий.
  • В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы.
  • На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы.
Что входит
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит
  • Входные билеты по программе (250-400 руб/чел), по выходным вход в крепость 650руб/чел
  • Питание и напитки
Начало и место завершения
🚩 Алушта, ул. В. Хромых, 27
Судак и Новый Свет
Судак и Новый Свет
Судак и Новый Свет
Судак и Новый Свет

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юг-Тур
Юг-Тур
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1 отзыв оставили туристы

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