Среди экскурсий по Крыму особое место занимают экскурсии 🧭 в Судак. Этот курортный городок — один из древнейших городов юго-восточного Крыма. Здесь отлично сохранилась средневековая Генуэзская крепость, построенная генуэзцами с площадью 29, 5 га. Она расположена на конусообразной горе —древнем коралловом рифе. На территории исторического комплекса часто проходят фестивали и интересные культурные мероприятия.
Новый Свет
Еще один интересный экскурсионный объект Судакской долины — Новый Свет. Это уникальный природный заповедник. Туристы приезжают сюда, чтобы пройти по знаменитой тропе Голицына к гроту Шаляпина. По пути можно увидеть места съемок многих советских приключенческих фильмов, а также погулять по реликтовой можжевеловой роще.
Организационные детали:
Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий.
В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы.
На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы.
Что входит
Транспорт
Гид
Что не входит
Входные билеты по программе (250-400 руб/чел), по выходным вход в крепость 650руб/чел
Питание и напитки
Начало и место завершения
🚩 Алушта, ул. В. Хромых, 27
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.