Наталия проводит ещё 4 экскурсии

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Трекинг к вершинам Ай-Йори и Серауса

Познакомиться с историей, биологией и геологией древней и таинственной Алуштинской долины

Наталия
Наталия – Гид из Алушты
В походе к двум алуштинским вершинам вы пролистаете страницы нескольких эпох, сформировавших природный и исторический облик долины. Услышите легенды горных склонов и тропинок к средневековым крепостям, узнаете о подвигах партизанских отрядов и разберетесь в геологии края, а также отдохнете у источника Св. Георгия и сможете набрать водички из чистейшего родника.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 800 ₽ за экскурсию

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Трекинг к вершинам Ай-Йори и Серауса
Трекинг к вершинам Ай-Йори и Серауса

Что вас ожидает

Древний путь к вершине Ай-Йори
Вы узнаете, как издавна люди обживали эти края и какие тайны связывают с окрестными горными ⛰️ массивами. На старинной дороге — Падишах-Йол, или Романовской — я расскажу, какое значение имел путь, что задолго до императорской династии вел с Южного берега, мимо укрепления Сераус, в верховья реки Узень-баш и к перевалу Кебит-Богаз. Вдоль дороги вы встретите источники, в том числе, и самый мощный из них — Ай-Йори (Св. Георгий), возле которого можно будет отдохнуть, перекусить и искупаться в купели. На вершине горы ⛰️, у памятника партизанам, поговорим о лесных боях близ Алушты в годы Великой Отечественной войны. И, конечно, здесь вы откроете вдохновляющие панорамы Алуштинской долины, Изобильненского водохранилища, гор ⛰️ Чатырдаг и Демерлжи.

Тенистыми тропами — в гости к Сераусу
Помимо исторических заметок, на всем протяжении маршрута вы будете знакомиться с местной флорой и фауной, кроме того, будут и интересные факты из мира геологии, ведь здесь можно наблюдать выход разных пород. Миновав еще несколько родников, вы подниметесь на вершину горы ⛰️ Сераус, где находятся руины средневекового поселения. С небольшой скалы Антон-Кая взглянете на Алушту с необычного ракурса, а затем пешком спуститесь в город 🏙️.

Организационные детали

  • Мы встретимся на вокзале и вместе отправимся на троллейбусе до места начала трекинга
  • Дополнительно оплачивается билет 🎫 — 25 рублей
  • Маршрут легкий, доступен детям и взрослым любого возраста
Начало и место завершения
🚩 на автовокзале Алушты
Трекинг к вершинам Ай-Йори и Серауса
Трекинг к вершинам Ай-Йори и Серауса
Трекинг к вершинам Ай-Йори и Серауса
Трекинг к вершинам Ай-Йори и Серауса
Трекинг к вершинам Ай-Йори и Серауса
Трекинг к вершинам Ай-Йори и Серауса
Трекинг к вершинам Ай-Йори и Серауса
Трекинг к вершинам Ай-Йори и Серауса
Трекинг к вершинам Ай-Йори и Серауса
Трекинг к вершинам Ай-Йори и Серауса
Трекинг к вершинам Ай-Йори и Серауса
Трекинг к вершинам Ай-Йори и Серауса
Трекинг к вершинам Ай-Йори и Серауса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
В Алуште я родилась, туризмом увлекаюсь с детства. Семнадцать лет работаю профессиональным экскурсоводом. Провожу автобусные экскурсии по разным регионам Крыма, но особенно люблю горно-пешеходные маршруты. Хочу показать нашим гостям, что в Крыму есть не только море, но и потрясающие горы — со своей историей, легендами и удивительными фактами!
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