Наталия проводит ещё 4 экскурсии

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Трекинг по пещерам и гротам Таш-Джаргана

Прикоснуться к тайнам таврских святилищ, узнать о древних жителях Крыма и открыть яркие панорамы

Наталия
Наталия – Гид из Алушты
Внутренняя гряда Крымских гор ⛰️, в районе Симферополя и Бахчисарая, немного ниже Главной гряды, но она по-своему живописна и интересна.

Наш маршрут пройдет по хребту Таш-Джарган.

Вы узнаете о загадках карстовых пещер и археологических спорах, а также откроете рельефные пейзажи окрестностей и прогуляетесь 👣 по берегу Партизанского водохранилища.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Трекинг по пещерам и гротам Таш-Джаргана
Трекинг по пещерам и гротам Таш-Джаргана

Что вас ожидает

Древние загадки Таш-Джаргана
Вы осмотрите самую известную достопримечательность 🏛️ хребта — грот Тешкли-Коба, или «дырявый грот». Услышите древнюю легенду, связанную с жертвоприношениями тавров, и узнаете, о чем до сих пор не утихают споры исследователей. Чуть позже, в гроте Кобази, поговорим древних жителях Крыма. А также вы посетите внушительный грот Храма, где, предположительно, было еще одно мистическое святилище.

Сказочные панорамы
На маршруте вы пройдете по краю горного массива, откроете прекрасные виды на долину реки Саблынька, Крымские горы ⛰️ во главе с могучим Чатыр-Дагом и Партизанское водохранилище. Кроме того, вы посетите смотровые площадки на Скифском мысу и оцените необычные формы рельефа на г. Пчелиной. А в завершение подъедете к берегу Партизанского водохранилища, одного из 3-х водоемов, питающих Симферополь.

Организационные детали

  • Пешеходная часть составляет 5-6 часов
  • Если вы не на своей машине, я организую аренду транспорта за дополнительную плату — около 3000 рублей/авто
Начало и место завершения
🚩 на автовокзале г. Алушта
Трекинг по пещерам и гротам Таш-Джаргана
Трекинг по пещерам и гротам Таш-Джаргана
Трекинг по пещерам и гротам Таш-Джаргана
Трекинг по пещерам и гротам Таш-Джаргана
Трекинг по пещерам и гротам Таш-Джаргана
Трекинг по пещерам и гротам Таш-Джаргана
Трекинг по пещерам и гротам Таш-Джаргана
Трекинг по пещерам и гротам Таш-Джаргана
Трекинг по пещерам и гротам Таш-Джаргана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
В Алуште я родилась, туризмом увлекаюсь с детства. Семнадцать лет работаю профессиональным экскурсоводом. Провожу автобусные экскурсии по разным регионам Крыма, но особенно люблю горно-пешеходные маршруты. Хочу показать нашим гостям, что в Крыму есть не только море, но и потрясающие горы — со своей историей, легендами и удивительными фактами!
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