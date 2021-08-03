Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

Что вас ожидает

День в окружении гор

Мы начнем путешествие у Ангарского перевала. Постепенно набирая высоту, пройдем через могучий буковый лес и выйдем на яйлу. Насладимся видами на Алуштинскую долину и рассмотрим с высоты большую часть Крыма. Обратный путь будет проходить через вершину Казу-Кая, откуда вы сможете в полной мере оценить красоту и монументальность Эклизи-Бурун — высшей точки плато.

Загадочный Чатыр-Даг

Я не дам вам заскучать в пути: расскажу историю нашего края, познакомлю с местной флорой и фауной. Вы узнаете, почему уже более двух тысяч лет к Чатыр-Дагу стремятся самые разные люди, какие тайны он хранит и какие поэтические произведения ему посвящены. А еще увидите знаменитую рощу секвойядендронов — жителей Северной Америки, стараниями ученых нашедших здесь дом.

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