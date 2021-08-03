Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

Подняться на самую величественную гору Крыма и узнать интересные факты о полуострове

5
1 отзыв
Чатыр-Даг издревле притягивает туристов и исследователей, паломников и военных, спелеологов и музыкантов.

Приглашаю и вас покорить этот таинственный горный массив! Вы погуляете по буковому лесу, посетите необычную рощу секвойядендронов и рассмотрите Крымский полуостров с высоты более 1500 метров.

А я поделюсь любопытными фактами о местной природе и истории.
Треккинг на Чатыр-Даг
Треккинг на Чатыр-Даг
Треккинг на Чатыр-Даг
Треккинг на Чатыр-Даг
Треккинг на Чатыр-Даг
Треккинг на Чатыр-Даг
Треккинг на Чатыр-Даг

Что вас ожидает

День в окружении гор

Мы начнем путешествие у Ангарского перевала. Постепенно набирая высоту, пройдем через могучий буковый лес и выйдем на яйлу. Насладимся видами на Алуштинскую долину и рассмотрим с высоты большую часть Крыма. Обратный путь будет проходить через вершину Казу-Кая, откуда вы сможете в полной мере оценить красоту и монументальность Эклизи-Бурун — высшей точки плато.

Загадочный Чатыр-Даг

Я не дам вам заскучать в пути: расскажу историю нашего края, познакомлю с местной флорой и фауной. Вы узнаете, почему уже более двух тысяч лет к Чатыр-Дагу стремятся самые разные люди, какие тайны он хранит и какие поэтические произведения ему посвящены. А еще увидите знаменитую рощу секвойядендронов — жителей Северной Америки, стараниями ученых нашедших здесь дом.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — 16 километров. Для его прохождения достаточно физической подготовки среднего уровня.
  • Стоимость проезда в общественном транспорте из Алушты до Ангарского перевала и обратно — 60 рублей
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктор
Виктор
Привет! Меня зовут Виктор, я гид-проводник по горному Крыму. Родился и всю жизнь живу в Алуште, работаю спасателем. Много лет хожу в горы, знаю их и очень люблю. С радостью познакомлю вас с вершинами, перевалами, тропами и пещерами. Расскажу о флоре и фауне Крыма и раскрою его богатую историю.
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1 реальный отзыв

О
3 авг 2021
Экскурсия понравилась. Виктор очень внимателен, отзывчив на просьбы. Дорога была не очень сложной. Красота гор и лесов завораживает. Спасибо.

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