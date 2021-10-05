Что вас ожидает

Лесная равнина и горный серпантин

Мы начнем велопрогулку на горных велосипедах по практически ровной лесной дороге. Наш путь пройдет в тени дубов, сосен и буков. Затем поднимемся к горе Сераус на высоте 628 метров над уровнем моря. По дороге полюбуемся горами Демерджи и Чатыр-Даг, а также поднимемся на Партизанскую скалу, с которой открывается великолепный вид на Алуштинскую долину.

Святой источник Ай-Йори

Он славится целебной водой, состав которой считается оптимальным по сочетанию и концентрации микроэлементов. Здесь устроим перекус и отдохнем после долгого подъёма. По желанию можно искупаться в Ай-Йори (в любое время года температура воды не более 10°C). Набравшись сил, отправимся в обратный путь – нас ждет спуск в Алушту.

Организационные детали