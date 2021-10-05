Велопрогулка к святому источнику Ай-Йори

Укрепить здоровье и полюбоваться горными пейзажами Крыма

5
2 отзыва
«Ай-Йори» в переводе означает «Святой Георгий».

Родник расположен на склонах одноимённой горы и даже в самое жаркое лето источник не высыхает.

Мы с ветерком прокатимся к источнику, наберем целебной воды, которая богата полезными микроэлементами, а еще насладимся чистым горным воздухом.
Велопрогулка к святому источнику Ай-Йори
Велопрогулка к святому источнику Ай-Йори
Велопрогулка к святому источнику Ай-Йори
Велопрогулка к святому источнику Ай-Йори
Велопрогулка к святому источнику Ай-Йори

Что вас ожидает

Лесная равнина и горный серпантин

Мы начнем велопрогулку на горных велосипедах по практически ровной лесной дороге. Наш путь пройдет в тени дубов, сосен и буков. Затем поднимемся к горе Сераус на высоте 628 метров над уровнем моря. По дороге полюбуемся горами Демерджи и Чатыр-Даг, а также поднимемся на Партизанскую скалу, с которой открывается великолепный вид на Алуштинскую долину.

Святой источник Ай-Йори

Он славится целебной водой, состав которой считается оптимальным по сочетанию и концентрации микроэлементов. Здесь устроим перекус и отдохнем после долгого подъёма. По желанию можно искупаться в Ай-Йори (в любое время года температура воды не более 10°C). Набравшись сил, отправимся в обратный путь – нас ждет спуск в Алушту.

Организационные детали

  • Это велопрогулка подойдет взрослым и детям старше 7 лет
  • Прокат велосипедов и защиты входит в стоимость
  • Для поездки необходима удобная спортивная одежда и обувь
  • Для желающих искупаться обязательно иметь полотенце и запасную одежду
  • Дополнительно возьмите собой не менее 1 литра воды на человека и перекус

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ул. Горького
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Евгений
Евгений
Здравствуйте, меня зовут Евгений. Родился и вырос в Алуште. 20 лет увлекаюсь велоспортом. Участвую в организации мероприятий, связанных с горным велоспортом. Покажу вам интересные места и главные достопримечательности!
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2 настоящих отзыва от туристов

К
5 окт 2021
Отличная экскурсии для любителей приключений! Сопровождал Эдик - много рассказывал историй, учил правильно вести велосипед, подстраивался под темп поездки, делал фото, на крутых подъемах сам поднимал велосипед, мне оставалось только любоваться красотой и делать фото. Время пролетело незаметно, а эмоций на год вперёд! Советую 💯

Окунуться в купель - отдельная история, которая занимает важное место! Очень круто, есть баня, чтобы согреться. После 1 раза появляется желание повторить… и по телу приятная теплота! Я нырнула 3 раза и поехали дальше, по пути согрелась!

Если вы да активный отдых - бронируйте, не пожалеете!
Ю
1 сен 2021
Рекомендую прогулку всем любителям велосипеда. Подъем в гору местами требует приложения сил и энергии, но это единственный возможный минус. Плюсов больше! Отличные панорамы природы, тенистый лес, отдых на источнике полон тишины, свежего воздуха, чистейшей воды! Обратная дорога вниз подарит массу приятных эмоций и легкого экстрима! Гид Евгений подскажет как преодолеть все препятствия! Благодарим за экскурсию! Надеемся на новые маршруты в следующем году!

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