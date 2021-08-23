Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

Водопад Джур-Джур, храм-маяк и Сырная скала

Оценить пейзажи самого известного водопада в Крыму, посетить необычный музей и скальный комплекс

5
1 отзыв
Вы проедете по бездорожью и пройдете заповедными тропами к местам, где сохранилась первозданная красота полуострова.

Навестите самый полноводный водопад и искупаетесь в бодрящих природных купелях.

Посетите единственный в мире Музей катастроф на водах, оригинальный скальный комплекс Тузлух, напоминающий швейцарский сыр, и отдохнете на уединенном пляже.
Водопад Джур-Джур, храм-маяк и Сырная скала
Водопад Джур-Джур, храм-маяк и Сырная скала
Водопад Джур-Джур, храм-маяк и Сырная скала
Водопад Джур-Джур, храм-маяк и Сырная скала
Водопад Джур-Джур, храм-маяк и Сырная скала
Водопад Джур-Джур, храм-маяк и Сырная скала
Водопад Джур-Джур, храм-маяк и Сырная скала
Водопад Джур-Джур, храм-маяк и Сырная скала
Водопад Джур-Джур, храм-маяк и Сырная скала
Водопад Джур-Джур, храм-маяк и Сырная скала
Водопад Джур-Джур, храм-маяк и Сырная скала

Что вас ожидает

Водная «фата» и целебные ванны

Путь к водопаду — не длинный, но равнодушным он никого не оставляет: вы проедете по полноценному каменному бездорожью и получите порцию «адреналиновых» эмоций. А добравшись до главного объекта программы, увидите прекрасный Джур-Джур. Это один из немногих водопадов, которые не зависят от сезонного колебания уровня воды, поэтому даже самым жарким летом вы увидите его в лучшем виде.

🏞 Река Восточный Улу-Узень, на которой водопад находится, имеет несколько каскадов. За каждым из них образуется природная чаша, в прохладной воде которой вы сможете искупаться.

Храм-маяк и Сырная скала

Насладившись красотой Джур-Джура, вы отправитесь в интересное место, где под одной крышей находится три объекта: действующий маяк, храм Св. Николая Чудотворца и Музей катастроф на морях. Здесь вы познакомитесь с историей объекта, который указывает мореходам безопасный водный путь, является религиозным памятником-часовней погибшим на водах и экспозицией, рассказывающей об известных морских катастрофах. А в завершение, преодолев еще один участок бездорожья, посетите необычную скалу, сделаете живописные снимки и отдохнете на уединенном пляже.

Организационные детали

  • Транспорт не включен в стоимость. По маршруту можно проехать только на внедорожнике. Мы можем провести экскурсию на вашем авто или на своем Toyota Land Cruiser Prado, доплата составит 4500 рублей.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Нас зовут Никита и Ксения. Мы — команда крымских автопутешественников. Исследуем мир на своем внедорожнике, а гостям нашего полуострова с радостью показываем самые красивые точки, дикие места и нетривиальные достопримечательности. В каждом авторском маршруте есть частичка нашей души — и мы счастливы делиться ею с вами.
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1 реальный отзыв

Г
23 авг 2021
Спасибо вашей команде за организацию и проведенную экскурсию.
Очень впечатляюще! "Грибы" -это сказка природы! Водопад Джур-Джур шикарен! Сырная скала так и манит в ущелье, но мне стало страшновато… Храм-маяк и музей водных стихий всем рекомендую посетить. Отдельное спасибо гиду Никите! Даже горное бездорожье к водопаду проехали как по дороге! Никита опытный, отзывчивый, понимающий гид! И мне и сыну 12 лет было очень комфортно!

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