Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

Что вас ожидает

Водная «фата» и целебные ванны

Путь к водопаду — не длинный, но равнодушным он никого не оставляет: вы проедете по полноценному каменному бездорожью и получите порцию «адреналиновых» эмоций. А добравшись до главного объекта программы, увидите прекрасный Джур-Джур. Это один из немногих водопадов, которые не зависят от сезонного колебания уровня воды, поэтому даже самым жарким летом вы увидите его в лучшем виде.

🏞 Река Восточный Улу-Узень, на которой водопад находится, имеет несколько каскадов. За каждым из них образуется природная чаша, в прохладной воде которой вы сможете искупаться.

Храм-маяк и Сырная скала

Насладившись красотой Джур-Джура, вы отправитесь в интересное место, где под одной крышей находится три объекта: действующий маяк, храм Св. Николая Чудотворца и Музей катастроф на морях. Здесь вы познакомитесь с историей объекта, который указывает мореходам безопасный водный путь, является религиозным памятником-часовней погибшим на водах и экспозицией, рассказывающей об известных морских катастрофах. А в завершение, преодолев еще один участок бездорожья, посетите необычную скалу, сделаете живописные снимки и отдохнете на уединенном пляже.

Организационные детали