Что вас ожидает:Мы посетим дворец графа Воронцова и осмотрим старинный парк 🌳 вокруг дворца. Алупкинский дворец построен для вице — губернатора Таврических земель Михаила Семеновича Воронцова. Алупкинский дворец — музей 🖼 является одним из великолепнейших памятников дворцово-паркового искусства. Это настоящий архитектурный шедевр. Экскурсия ⛳ по дворцово-парковому комплексу делится на две части — экскурсия по парку и осмотр дворца.

После, переедем к замку Ласточкино гнездо. От мыса Ай-Тодор на теплоходе отправляемся в Ялту. По пути сможем полюбоваться на побережье Мисхора, Ливадии, Ялты. В Ялте свободное время для проулки по Набережной. Организационные детали:1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий;

2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы;

3. На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы;

4. На горные маршруты идти только в спортивной обуви;

5. Отправляясь на экскурсию в монастырь, одеваться необходимо соответствующим образом: