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Воронцовский дворец — Ласточкино гнездо — Теплоход — Ялта

5
5 отзывов
Юг-Тур
Юг-Тур – Гид из Алушты
Крым — уникальное место.

Здесь субтропики с теплым морем и горные пейзажи.

С давних времен это местечко облюбовали зажиточные люди.

Постепенно на берегу появлялись усадьбы, дворцы, замки 🏰.

Мы отправимся в путешествие по самым красивым местам, которые были созданы человеком.

Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо просто поражают воображение!
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Воронцовский дворец — Ласточкино гнездо — Теплоход — Ялта
Воронцовский дворец — Ласточкино гнездо — Теплоход — Ялта

Что вы увидите

  • Воронцовский дворец (Алупка)
  • Старинный парк вокруг дворца
  • Ласточкино гнездо
  • Набережная Ялты
Что вас ожидает:Мы посетим дворец графа Воронцова и осмотрим старинный парк 🌳 вокруг дворца. Алупкинский дворец построен для вице — губернатора Таврических земель Михаила Семеновича Воронцова. Алупкинский дворец — музей 🖼 является одним из великолепнейших памятников дворцово-паркового искусства. Это настоящий архитектурный шедевр. Экскурсия ⛳ по дворцово-парковому комплексу делится на две части — экскурсия по парку и осмотр дворца.
После, переедем к замку Ласточкино гнездо. От мыса Ай-Тодор на теплоходе отправляемся в Ялту. По пути сможем полюбоваться на побережье Мисхора, Ливадии, Ялты. В Ялте свободное время для проулки по Набережной. Организационные детали:1. Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий;
2. В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы;
3. На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы;
4. На горные маршруты идти только в спортивной обуви;

5. Отправляясь на экскурсию в монастырь, одеваться необходимо соответствующим образом:

  • женщины должны быть в юбках или платьях не выше колен, головы и плечи покрыты платками;
  • мужчинам запрещается находится на территории монастыря в шортах и без рубашек.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • доп. расходы — 950 руб для взрослого и 650 детям
  • личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Ул. Горького. Остановка у кинотеатра "Шторм"
Воронцовский дворец — Ласточкино гнездо — Теплоход — Ялта
Воронцовский дворец — Ласточкино гнездо — Теплоход — Ялта
Воронцовский дворец — Ласточкино гнездо — Теплоход — Ялта
Воронцовский дворец — Ласточкино гнездо — Теплоход — Ялта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юг-Тур
Юг-Тур
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5 отзывов оставили туристы

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