Сказочная долинаАвто-пешеходная экскурсия ⛳ в загадочную Долину привидений начинается в Алуште. Выезжая из города, вы узнаете из рассказа экскурсовода о том, как появились Крымские горы ⛰️, полюбуетесь горным амфитеатром, который окружает нашу бухту.

В селе Лучистое начинается пешеходная часть маршрута. Несложный подъём по лесу 🌲 занимает около 30 мин. У подножия горы мы посещаем средневековую крепость с названием Фуна (в переводе с тюркского — дымящая). С утёса, где расположена крепость открывается великолепный вид на Алуштинскую долину.

Далее тропа приводит к ущелью, которое называется «Долина привидений». После небольшого фотостопа у Никулинского ореха, мы поднимемся к каменным идолам долины привидений.

Организационные детали: