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Загадки Долины Привидений

Юг-Тур
Юг-Тур – Гид из Алушты
Долина привидений является самой знаменитой достопримечательностью 🏛️ Алуштинской долины.

На горе Демерджи снимались фильмы 🎥 «Кавказская пленница», «Сердца трех», «Ундина», «9 рота», «Спртлото-82» и другие известные фильмы.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 17 человек

  • 800 ₽ за человека

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Загадки Долины Привидений
Загадки Долины Привидений

Что вы увидите

  • гора Демерджи
  • крепость Фуна
  • Никулинский орех
  • Долина привидений
Сказочная долинаАвто-пешеходная экскурсия ⛳ в загадочную Долину привидений начинается в Алуште. Выезжая из города, вы узнаете из рассказа экскурсовода о том, как появились Крымские горы ⛰️, полюбуетесь горным амфитеатром, который окружает нашу бухту.
В селе Лучистое начинается пешеходная часть маршрута. Несложный подъём по лесу 🌲 занимает около 30 мин. У подножия горы мы посещаем средневековую крепость с названием Фуна (в переводе с тюркского — дымящая). С утёса, где расположена крепость открывается великолепный вид на Алуштинскую долину.
Далее тропа приводит к ущелью, которое называется «Долина привидений». После небольшого фотостопа у Никулинского ореха, мы поднимемся к каменным идолам долины привидений.

Организационные детали:

  • Экскурсия занимает 3, 5 часа;
  • Обязательно наденьте спортивную обувь;
  • Возьмите небольшую бутылку, чтоб набрать воды в горном источнике;
  • Не рекомендуем туристам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в крепость — 150/100 руб
Начало
🚩 Вл. Хромых 27
Место завершения
🏁 в центре Алушты
Загадки Долины Привидений
Загадки Долины Привидений
Загадки Долины Привидений
Загадки Долины Привидений

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юг-Тур
Юг-Тур
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