46 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Затерянный мир у водопада Джурла

Автопешеходное путешествие по горному массиву Демерджи, Долине привидений и крепости Фуна

5
46 отзывов
Андрей
Андрей – Гид из Алушты
Это путешествие для тех, кто хочет спрятаться от туристических групп и отдохнуть в окружении чистейшего горного воздуха и первозданной природы.

Вы окажетесь на восточном склоне горы ⛰️ Демерджи, где струится живописный водопад Джурла, прогуляетесь 👣 по реликтовому буковому лесу 🌲 и поднимитесь на природные панорамные площадки, любуясь горными ⛰️ и морскими пейзажами Крыма.

А по пути увидите места съемок «Кавказской пленницы», загадочную Долину привидений с каменными фигурами и руины византийской крепости.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 6 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Затерянный мир у водопада Джурла
Затерянный мир у водопада Джурла

Что вас ожидает

Знаменитые места урочища Демерджи
Проезжая по Демерджи, вы не только полюбуетесь горными ⛰️ склонами, но и остановитесь у любопытных природных и архитектурных объектов. Например, увидите орех Никулина: свою славу это 400-летнее дерево 🌲 получило благодаря сцене из комедии «Кавказская пленница», в которой Юрий Никулин бросается грецкими орехами. Затем отправимся в природный заповедник «Долина привидений», где вас окружат причудливые каменные столбы в форме людей и животных, и поговорим о легендах этого природного феномена. А последним рубежом автомобильного маршрута станет крепость Фуна 14 века, построенная во времена Византийской империи для защиты торговых путей.

Единение с природой у водопада Джурла
Продолжив пеший подъем на Демерджи, вы попадете в затерянный мир ущелья, окружённого реликтовым буковым лесом и разделенного прохладным горным ⛰️ ручьем. К водопаду Джурла мы доберемся по восточной тропе, где когда-то проходил Шёлковый путь и, если верить легендам, обитали разбойники. А после вас встретят прохлада тенистого леса, убаюкивающий шум воды и панорамные площадки с изумительными видами на горные вершины и море 🌊.

Организационные детали

  • Пеший маршрут исключает сложные подъёмы и имеет начальный уровень сложности
  • Обязательное условие проведения экскурсии 🧭 — отсутствие врачебных противопоказаний

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Для комфортного прохождения пешеходной части маршрута мы предоставим вам рюкзак (15-20 литров), также в стоимость входят индивидуальный сухпаек, 0, 5 литра воды и ужин на природе
  • Экскурсия ⛳ по крепости «Фуна» оплачивается отдельно (по желанию): 100 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 в Алуште
Затерянный мир у водопада Джурла
Затерянный мир у водопада Джурла
Затерянный мир у водопада Джурла
Затерянный мир у водопада Джурла
Затерянный мир у водопада Джурла

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей, я родился и вырос в селе Карачарове, на родине Ильи Муромца. В 12 лет с отцом и дядей пошел в наш первый поход, который продолжается уже 20 лет. С тех пор походы стали для меня семейной традицией, а с переездом в 2014 году в Крым — и образом жизни. Дарить эмоции, впечатления и настроение — мое призвание. Имею диплом экскурсовода, немалый опыт, знания и умения, являюсь представителем в республике Крым Всемирной Энциклопедии Путешествий. До встречи в Крыму!
Напишите мне

46 отзывов оставили туристы

28 янв 2021
Когда гиду самому интересно то, о чем он рассказывает, - это особое ощущение, его ни с чем не спутаешь. У Андрея горят глаза, ему дорога в Крыму любая травинка и гора, любой лишайник и водопад))) Так что я очень его рекомендую как гида, он покажет вам то, что сами вы не увидите! Природа Крыма произвела на нашу семью неизгладимое впечатление. Андрей, спасибо за экскурсию!!!
6 янв 2021
Отличная экскурсия. Спасибо огромное Андрею. Маршрут не сложный, необыкновенные виды, тишина, красивые, причудливые деревья (даже в январе!)и множество птиц. Просто восторг целый день. И очень очень вкусное завершение!!! Искренне рекомендуем.
5 янв 2021
Замечатеная
9 ноя 2020
Маршрут экскурсии был любезно скорректирован по моим "хотелкам", так как основная цель тура была пейзажная фотосъемка. Несмотря на пасмурную и не "фотогеничную" погоду, тур все равно подарил прекрасные эмоции. На обратном пути действительно вкусно кормят варениками, а еще на хуторе есть две клевые собаки :) Андрей, специально для вас и возможных читателей, несколько снимков из поездки можно посмотреть в инстаграме
25 окт 2020
Экскурсия - супер!!! Если вы любите активный отдых, природу, смело бронируйте. Маршрут под силу любому, Андрей отлично оценивает возможности туристов, мы шли с палками для скандинавской ходьбы, с ненавязчивыми перекурами, с остановками для фотосессий, времени хватило на все. Открывающиеся виды завораживают. Единение с природой абсолютное. Позитив, драйв, энергетика от гор- сумасшедшие. Гид - увлечённый своим делом профессионал, эрудит. Подача информации лёгкая, интересная, общаться с Андреем очень комфортно. И организационно всё на самом высоком уровне. Всем, кто едет в Крым, рекомендую - обязательно сходите в горы с Андреем.
14 окт 2020
У Андрея отличные экскурсии. Единственное, если Вы уже сходили на Чатыр - Даг, то данный маршрут Вас мало чем удивит. Но компания отличная, маршрут совсем не сложный. Андрей работает очень качественно, рекомендую.
1 окт 2020
Андрей, прекрасный доброжелательный профессионал. Человек который искренне любит свою работу и это чувствуется с первых минут общения. К организации экскурсии нет ни единого вопроса, ровно то, что было обещано, то мы и получили. И даже больше!) Абсолютно спокойно могу рекомендовать Андрея всем, кто хочет сходить в Крымские горы, тем кому скучно лежать на пляже целыми днями. Природа Крыма разнообразна и удивительна!
30 сен 2020
Открыла для себя новый вид отдыха)) Мне 47 лет, офисный работник, и соответственно мне было непросто. Андрей провел инструктаж, как правильно дышать, идти и смотреть. И, о чудо! я справилась. Непередаваемые ощущения, красота невероятная. Рассказ интересный, природа прекрасная, вареники очень вкусно! Обязательно будем повторять на других маршрутах Спасибо!
27 сен 2020
Экскурсия нам очень понравилась! Организация, подача материала-все Продумано до мелочей! Обязательно будем ещё обращаться к Андрею! Всем советую👌
12 сен 2020
Мы в восторге от экскурсии в горы! Прогулялись потгоре Димерджи до водопада Джурла. Андрей очень интересный рассказчик, хорошо разбирается в теме экскурсии и маршруте. Маршрут, кстати, очень хорошо продуман. По маршруту распределены остановки на смотровых площадках, откуда открываются потрясающие виды на горы, побережье и море, фото получились огонь!
25 авг 2020
Водопада в это время, конечно, нет, но сама прогулка по лесу выше всяких похвал: очень красивые виды, маршрут доступен для прохождения с любым уровнем подготовки. А после прогулки нас ждали вкуснейшие вареники на базе Андрея. В общем, если вы любите и хотите погулять по лесу, сделать шикарные фотки с видовых площадок и послушать интересные истории от гида, то этот маршрут для вас!
20 авг 2020
Все прошло прекрасно, Андрей настолько ответственно ко всему подходит, что сопоставляет маршрут и погодные условия. В этот день было очень жарко и нам предложили перенести экскурсию с 10. 00 на 14. 00. Это было идеальное решение. Дальше-сказка. Маршрут идеальный, целиком заточен под путешествующих, нет какой-то спешки. Интересен, не перегружен историческими и иными фактами, не сложен. Андрей сочетает в себе прекрасного человека, надёжного проводника, интересного рассказчика. Вы чувствуете такое единение с природой, что как только путешествие заканчивается, мечтаете вернуться обратно. И, да-орешки в дорогу, травяной чай и вареники на ужин-это замечательно. Не забывайте взять с собой лёгкие куртки, кепки и воду. Остальное-сделают за вас и для вас. Маршрут занял 5 часов с заездом в крепость Фуна и Долину привидений. Андрею-спасибо, мы обязательно вернёмся.
18 авг 2020
Маршрут был изменен на плато Чатыр -Даг. Огромное спасибо Андрею за экскурсию. Самые яркие впечатления от нашей поездки в этом году в Крым-это поход!!!! Андрей-профессионал, активно вовлечённый в свою работу, влюблённый в природу Крыма. Настоящий поход! Собранный букетик горной лаванды. Реликтовый буковый лес. . Прогулка по плато Чатыр-Дага с ее невероятной природной красотой и безумной энергетикой, с покорением двух вершин!Пеший маршрут 10 км. Полный восторг! Усталость, но полное удовлетворение. Done! Вкусный чай на привале. И отличное окончание-это домашний ужин с варениками! Спасибо Наташе! Всем рекомендуем, кто хочет увидеть красоту горного Крыма!
4 авг 2020
Очень понравилась экскурсия. Андрей очень интересный рассказчик, с удовольствием его слушали мы взрослые и наша дочка 9 лет. Сама экскурсия очень хорошо организована, Андрей приехал во время, успели побывать во многих красивых местах и в завершении Андрей накормил нас очень вкусными варениками у себя дома. Если будем еще раз в Алуште обязательно обратимся к Андрею, т. к. много еще чего интересного хочется увидеть
1 авг 2020
Нашей семье очень понравилась прогулка и экскурсия! Мы путешествовали семьей с двумя детьми (4 и 9). Девочки запомнили всё, что Андрей нам показал и рассказал. Было интересно потом обсудить нашу экскурсию. Крым прекрасен! Горы, море, поля, прекрасные люди! Спасибо Вам Андрей за чудесный день!!!
Ещё 31 отзыв

Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Природа и места силы горы Чатыр-Даг
От 6 000
6.5 часов
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
37 отзывов
Путешествие на внедорожнике к лавандовым полям, секвойям и горным вершинам
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
От 7 000
5.5 часов
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
11 отзывов
Оказаться среди реликтовых лесов, увидеть панораму Алуштинской долины и узнать тайны заповедника

Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
4 000
2.5 часа
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
31 отзыв
Посетить места съемок знаменитых фильмов и полюбоваться горными пейзажами на джип-туре
Крым: самое-самое на южном берегу
1 500
11 часов
Крым: самое-самое на южном берегу
16 отзывов
Ай-Петри, Воронцовский парк, Ялта и морская прогулка к Ласточкину гнезду
Алушты древний лик
2 000
2.5 часа
Алушты древний лик
16 отзывов
История курортного города от византийской крепости до наших дней
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
7 800
8 часов
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
10 отзывов
Долина привидений, могучие буки, высокогорное озеро и покорение скалы Аленга
Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»
3 900
8 часов
Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»
7 отзывов
Подняться на восточный отрог горы, открыть вдохновляющие панорамы и познакомиться с историями края
Покорение Ай-Петри
1 200
6 часов
Покорение Ай-Петри
6 отзывов
Подняться на вершину горы Ай-Петри по культовой канатной дороге