Авторская обзорная прогулка по главным достопримечательностям и тайным местам города

5
9 отзывов
Приглашаю пройтись по уютным улочкам Алушты и отыскать яркие образцы исторической архитектуры.

Вы увидите старинные дачи и купеческие особняки, услышите множество любопытных фактов об их обитателях и представите, как выглядел город в разные эпохи.

А еще заглянете в легендарный концертный зал!
Знакомство с Алуштой
Знакомство с Алуштой
Знакомство с Алуштой
Знакомство с Алуштой
Знакомство с Алуштой
Знакомство с Алуштой
Знакомство с Алуштой
Знакомство с Алуштой
Знакомство с Алуштой
Знакомство с Алуштой

Что вас ожидает

Самобытная Алушта

Вы пройдете по местам съемок «Кавказской пленницы» и узнаете, как гостиница Ялы Бахча связана с Массандровским дворцом. Раскроете историю появления ротонды на городской набережной и осмотрите дачу, которую посещал Черчилль по пути на Ялтинскую конференцию. Отыщете усадьбу купца Стахеева и дом, принадлежавший деду композитора Шостаковича.

Алушта вчера и сегодня

Мы побываем в концертном зале, где в 1988 году проходил рок-фестиваль с участием групп «Кино», «Алиса» и «Поп-механика». Поговорим о том, как складывалась история Алушты и почему она не стала второй Ялтой. Расскажу я и о современной жизни города: поделюсь «паролями и явками» любимых мест и порекомендую интересные для посещения музеи.

Организационные детали

В конце прогулки всех участников ожидают небольшие памятные подарки.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Советская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Николай
Николай
Здравствуйте. Меня зовут Николай, я родился и вырос в Алуште, закончил географический факультет Таврического национального университета. Долгое время занимаюсь изучением архитектуры Южного берега Крыма. Работаю журналистом на алуштинском ТВ и готовлю сюжеты, посвященные истории родного города. Много лет я собирал интересные факты о том, что меня окружает. И теперь хочу поделиться накопленной информацией с вами. Мои прогулки не похожи на классические экскурсии — на них вы не услышите скучные или сухие факты. Обещаю, будет интересно!
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9 реальных отзывов от туристов

Ю
26 окт 2021
Спасибо Николаю за прекрасную экскурсию! Прекрасная возможность иначе взглянуть на курортный город.
Людмила
25 окт 2021
Николай - очень образованный человек, увлеченный историей своего города. Рассказал нам много интересного об Алуште. Рекомендуем тем, кто хочет ближе познакомиться с местом, где отдыхаете. Николай рассказывал много историй и фактов, которые не в широком доступе. Спасибо за прогулку!
Н
3 окт 2021
Экскурсия была интересной и познавательной.
Николай очень много знает о своём городе, слушаешь его и переносишься в те времена.
Спасибо за профессиональный подход и качество!
О
24 сен 2021
Так получилось, что я заказала экскурсию к приезду мамы и брата, сама попала в больницу. На экскурсию пошёл муж и мама с братом. Когда мы созвонились мои были в восторге после экскурсии.
Olga
17 сен 2021
Хороший баланс информации по истории, архитектуре, культуре. Без этой экскурсии мы не увидели бы исторический центр, пусть скромный по размерам, но достаточно аутентичный, Генуэзскую башню и некоторые интересные исторические виллы. Прогулка проходила в спокойном темпе. Николай - знающий историк и интересный рассказчик. Отличный способ отдохнуть от пляжа и узнать что-то новое. Спасибо.
Алексей
5 сен 2021
Открытие этого сезона! Экскурсию можно и нужно посетить не только потому, что ты турист и приехал отдыхать в Алушту. Экскурсию можно и нужно посетить даже если ты - коренной алуштинец, как я, к примеру. Мы проходим мимо зданий с невероятной историей и попросту их не замечаем! А оказывается, в Алуште столько интересного и это все здесь - в пределах города! Даже идти далеко не нужно.

Вы посмотрите на Алушту совершенно другими глазами! И полюбите город совершенно другим!
Т
5 сен 2021
Спасибо Николаю за очень интересный, информативный рассказ о Алуште, нам очень понравилась экскурсия! Рекомендую👍
Г
3 сен 2021
Николай - прекрасный рассказчик, хорошо владеет материалом, готов ответить на дополнительные вопросы и просто посоветовать. Его" Обзорная экскурсия по Алуште" очень понравилась. Большое спасибо!
Ю
1 сен 2021
Замечательная экскурсия. За 3 часа мы почувствовали город. Если бы мы знакомились с Алуштой сами, то не получили такого целостного впечатления. От души рекомендуем

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