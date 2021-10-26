Что вас ожидает

Самобытная Алушта

Вы пройдете по местам съемок «Кавказской пленницы» и узнаете, как гостиница Ялы Бахча связана с Массандровским дворцом. Раскроете историю появления ротонды на городской набережной и осмотрите дачу, которую посещал Черчилль по пути на Ялтинскую конференцию. Отыщете усадьбу купца Стахеева и дом, принадлежавший деду композитора Шостаковича.

Алушта вчера и сегодня

Мы побываем в концертном зале, где в 1988 году проходил рок-фестиваль с участием групп «Кино», «Алиса» и «Поп-механика». Поговорим о том, как складывалась история Алушты и почему она не стала второй Ялтой. Расскажу я и о современной жизни города: поделюсь «паролями и явками» любимых мест и порекомендую интересные для посещения музеи.

Организационные детали

В конце прогулки всех участников ожидают небольшие памятные подарки.