действительно волнует, и она очень старалась сделать так, чтобы мы полюбили её родной край (скажу сразу: ей это прекрасно удалось). Очень приятно, что Арина не придерживалась некоего строгого маршрута, который невозможно изменить, а всё время пыталась откликнуться на то, что интересовало именно нас. Что же касается "фактологического" материала, то наше последующее пребывание в Архангельске (а это ещё три дня после экскурсии) во многом строилось на информации из экскурсии, и всегда результат был положительный. В общем, наши благодарности Арине и наилучшие пожелания ей в её деятельности. И, конечно, наши самые положительные рекомендации ей!