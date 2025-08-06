Мои заказы

Речные прогулки в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Архангельске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
3 часа
7 отзывов
Круиз
Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
Проследить историю северных городов, путешествуя по Двине и её берегам
Начало: У Речного вокзала
25 сен в 08:00
28 сен в 08:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Речная прогулка по Северной Двине
1 час
4 отзыва
Водная прогулка
Речная прогулка по Северной Двине
Начало: Ул. Советская, 1, Архангельск
Завтра в 11:00
25 сен в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Душа двинских островов: на теплоходе - в село Вознесение
На теплоходе
4 часа
Водная прогулка
Душа двинских островов: на теплоходе
Увлекательное путешествие на теплоходе в село Вознесение. Узнайте о жизни поморов, посетите храм и музей космоса. Ощутите дух прошлого и настоящего
Начало: У Речного вокзала
28 сен в 12:00
3 окт в 12:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 августа 2025
    Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
    Очень понравилась экскурсия по Соломбале! Индивидуальный подход гида Арины. Интересно слушать информацию Арины 🌸
    Очень понравилась экскурсия по Соломбале! Индивидуальный подход гида Арины. Интересно слушать информацию Арины 🌸Очень понравилась экскурсия по Соломбале! Индивидуальный подход гида Арины. Интересно слушать информацию Арины 🌸Очень понравилась экскурсия по Соломбале! Индивидуальный подход гида Арины. Интересно слушать информацию Арины 🌸Очень понравилась экскурсия по Соломбале! Индивидуальный подход гида Арины. Интересно слушать информацию Арины 🌸Очень понравилась экскурсия по Соломбале! Индивидуальный подход гида Арины. Интересно слушать информацию Арины 🌸Очень понравилась экскурсия по Соломбале! Индивидуальный подход гида Арины. Интересно слушать информацию Арины 🌸
  • V
    Vladimir
    5 августа 2025
    Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
    Прекрасная прогулка, которая оставила массу впечатлений! Арина делилась яркими, малоизвестными фактами, оживляя историю в каждой детали. Лёгкая атмосфера, отличная организация и увлекательный маршрут сделали экскурсию по-настоящему особенной. Хочется вернуться снова!
  • В
    Венера
    12 июля 2025
    Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
    Экскурсовод Вера открыла для нас Архангельск судоремонтный на острове Соломбала, очень интересно рассказывала про сам остров, про его жителей, показала достопримечательности. Нам все очень понравилось
  • Н
    Наталия
    6 июля 2025
    Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
    Даже дождь и ветер не смогли испортить впечатления от экскурсии. Гид сделал всё, чтобы участникам было комфортно и интересно. Панорама
    читать дальше

    города с борта теплохода прекрасна. Интереснейшая история о городе и его районах. Горячий чай и вкусные пирожки после прогулки оставили прекрасное настроение. Очень советую взять мини-круиз из Архангельска в Соломбалу с Алиной.

  • М
    Михаил
    5 июля 2025
    Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
    Большое спасибо Арине за прекрасную, очень по-домашнему тёплую экскурсию по Соломбале и Архангельску! Было видно, что тема её рассказов её
    читать дальше

    действительно волнует, и она очень старалась сделать так, чтобы мы полюбили её родной край (скажу сразу: ей это прекрасно удалось). Очень приятно, что Арина не придерживалась некоего строгого маршрута, который невозможно изменить, а всё время пыталась откликнуться на то, что интересовало именно нас. Что же касается "фактологического" материала, то наше последующее пребывание в Архангельске (а это ещё три дня после экскурсии) во многом строилось на информации из экскурсии, и всегда результат был положительный. В общем, наши благодарности Арине и наилучшие пожелания ей в её деятельности. И, конечно, наши самые положительные рекомендации ей!

  • Е
    Екатерина
    3 июля 2025
    Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
    Благодарим Арину, которая своевременно перепоручить нас своей коллеге-гиду Вере. Вера провела для нас очень интересную и содержательную экскурсию, даже согласилась перенести ее на более удобную нам дату.
  • Е
    Елена
    13 июня 2025
    Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
    Экскурсия очень понравилась и взрослым и детям! Для первого знакомства с городом то, что надо!

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
  2. Речная прогулка по Северной Двине
  3. Душа двинских островов: на теплоходе - в село Вознесение
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Остров Ягры
  3. Набережная
  4. Северная Двина
  5. Гостиный Двор
  6. Холмогоры
  7. Успенский Собор
  8. Музей Малые Корелы
  9. Музей изобразительных искусств
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в сентябре 2025
Сейчас в Архангельске в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 9500. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Архангельске на 2025 год по теме «Речные прогулки», 11 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь