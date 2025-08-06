Круиз
Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
Проследить историю северных городов, путешествуя по Двине и её берегам
Начало: У Речного вокзала
25 сен в 08:00
28 сен в 08:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Речная прогулка по Северной Двине
Начало: Ул. Советская, 1, Архангельск
Завтра в 11:00
25 сен в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Душа двинских островов: на теплоходе
Увлекательное путешествие на теплоходе в село Вознесение. Узнайте о жизни поморов, посетите храм и музей космоса. Ощутите дух прошлого и настоящего
Начало: У Речного вокзала
28 сен в 12:00
3 окт в 12:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.
- ООльга6 августа 2025Очень понравилась экскурсия по Соломбале! Индивидуальный подход гида Арины. Интересно слушать информацию Арины 🌸
- VVladimir5 августа 2025Прекрасная прогулка, которая оставила массу впечатлений! Арина делилась яркими, малоизвестными фактами, оживляя историю в каждой детали. Лёгкая атмосфера, отличная организация и увлекательный маршрут сделали экскурсию по-настоящему особенной. Хочется вернуться снова!
- ВВенера12 июля 2025Экскурсовод Вера открыла для нас Архангельск судоремонтный на острове Соломбала, очень интересно рассказывала про сам остров, про его жителей, показала достопримечательности. Нам все очень понравилось
- ННаталия6 июля 2025Даже дождь и ветер не смогли испортить впечатления от экскурсии. Гид сделал всё, чтобы участникам было комфортно и интересно. Панорама
- ММихаил5 июля 2025Большое спасибо Арине за прекрасную, очень по-домашнему тёплую экскурсию по Соломбале и Архангельску! Было видно, что тема её рассказов её
- ЕЕкатерина3 июля 2025Благодарим Арину, которая своевременно перепоручить нас своей коллеге-гиду Вере. Вера провела для нас очень интересную и содержательную экскурсию, даже согласилась перенести ее на более удобную нам дату.
- ЕЕлена13 июня 2025Экскурсия очень понравилась и взрослым и детям! Для первого знакомства с городом то, что надо!
