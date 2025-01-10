Индивидуальная
Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске
На родину Ломоносова: Холмогоры и Матигоры
Пешеходная Премиум
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 января 2025Прекрасная экскурсия, мы получили интересную информацию и массу положительных эмоций. Встреча с экскурсоводом Еленой Михайловной - большой подарок для гостей
- ММарина3 января 2025Замечательный гид Елена Михайловна, прекрасная подача материала, очень познавательно и интересно! Понравилось и детям и взрослым!
- ООльга26 августа 2024Замечательная экскурсия! Замечательная Алёна, эрудированная, отличный рассказчик. Экскурсия прошла на одном дыхании, много информации, быстрый темп речи. Все отлично. Спасибо!
- ООльга6 августа 2023Очень насыщенная экскурсия и прекрасный экскурсовод. Очень понравилось, что информация доступна не только взрослым, но и детям. Спасибо Олесе!
