Ломоносовский Дворец культуры – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Ломоносовский Дворец культуры» в Архангельске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
На родину Ломоносова: Холмогоры и Матигоры
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
21 800 ₽ за всё до 3 чел.
Пешеходная Премиум
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Начало: Пр. Чумбарова-Лучинского, г. Архангельск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 января 2025
    Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске
    Прекрасная экскурсия, мы получили интересную информацию и массу положительных эмоций. Встреча с экскурсоводом Еленой Михайловной - большой подарок для гостей
    читать дальше

    города, она знает и любит Архангельск, его историю, литературу, архитектуру. Проспект Чумбарова-Лучинского красив в любое время суток, экскурсия недолгая, советуем всем найти на неё время.

  • М
    Марина
    3 января 2025
    Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске
    Замечательный гид Елена Михайловна, прекрасная подача материала, очень познавательно и интересно! Понравилось и детям и взрослым!
  • О
    Ольга
    26 августа 2024
    Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске
    Замечательная экскурсия! Замечательная Алёна, эрудированная, отличный рассказчик. Экскурсия прошла на одном дыхании, много информации, быстрый темп речи. Все отлично. Спасибо!
  • О
    Ольга
    6 августа 2023
    Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске
    Очень насыщенная экскурсия и прекрасный экскурсовод. Очень понравилось, что информация доступна не только взрослым, но и детям. Спасибо Олесе!

