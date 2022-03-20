Это тур для романтически настроенных людей, для тех, кто ищет обновления – как Байкал после долгой зимы.

Программа тура по дням

1 день Иркутск – «Тальцы» – Листвянка

По прилету в аэропорт города Иркутска этим весенним утром вас ожидает встреча с гидом, знакомство с группой. Общий сбор назначен на 10 часов утра, приобретайте, пожалуйста, билеты на рейсы с учетом прилёта не позднее 09:45. Получив багаж, вы пройдете на посадку в комфортный автотранспорт и отправитесь в Иркутск, чтобы познакомиться с его историей, прогуливаясь по старинным улочкам. Во время экскурсии вы убедитесь, что здесь прекрасно соседствуют малоэтажный центр с церквями и дворянские особняки. Гид проведет вас в путешествие по времени: вы узнаете немного об истории набережной реки Ангара, сквера Кирова, плотины ГЭС. После увлекательной экскурсии по городу вы отправитесь прямиком на встречу с Байкалом по самому ближайшему пути – в поселок Листвянка. Менее чем через час вы побываете в удивительном месте – музейном комплексе «Тальцы», где вы впервые сможете познакомиться с культуройприбайкальских народностей и первых русских переселенцев. Вы увидите здесь крестьянские усадьбы и их убранство, мельницы, избы и настоящие острожные башни. В завершении сытного обеда с царской ухой вы полакомитесь блинчиками с мёдом и горячим таежным чаем! Увидеть подводный мир Байкала, совершив имитационное погружение на дно на батискафе, воочию понаблюдать за обитателями озера в больших аквариумах и по видеорегистраторам в режиме реального времени, а также познакомиться с очаровательной нерпой вам поможет гид во время экскурсии в единственном в своем роде Байкальском музее. В завершении этого чудесного, насыщенного дня мы предлагаем вам полюбоваться прекрасным видом на исток Ангары с вершины Приморского хребта. На обзорную площадку вас доставит канатный подъемник. Вечером заселение в гостиницу «Усадьба Демидова». Ужин, отдых, свободное время. Питание: обед в кафе – входит в стоимость, ужин – самостоятельно. Расстояние: 70 км. Время в пути: 8 часов (≈2,5 часа переездов, экскурсии и прогулки ≈5,5).

2 день Листвянка – утес Скрипер – Листвянка

После завтрака вас ждет отправление на интересную прогулку по территории Прибайкальского национального парка. Вы пройдете вдоль на скоростном катере (если весна будет ранней) или на судне на воздушной подушке (при условии, если Байкал не успеет полностью «отойти» ото льда). Около часа в пути с видами на покрытые лесом прибрежные склоны – и вот вы на месте, откуда начинается ваша прогулка: безлюдная тропа, ласково припекающее весеннее солнце и тишина. Вас ждет недолгий подъем на вершину обзорной скалы Скрипер – отсюда открывается невероятный вид на Байкал, сбрасывающий с себя оковы льда. Сбросьте и вы с себя груз проблем – дышите полной грудью, наслаждайтесь неповторимыми пейзажами весеннего Байкала и ни о чем не думайте. После того, как вы вдоволь налюбуетесь красотами и сделаете столько фотографий, сколько сможете унести, вас ждет спуск обратно. Здесь для вас подготовят обед: горячее, закуски чай на таежных травах и местная выпечка. После сытного обеда полагается… полежать в гамаке или на берегу! В тени берез или под солнцем на мягком коврике – наслаждаемся весной и думаем о самом лучшем! Ближе к вечеру – посадка на катер и отправление обратно в Листвянку. После экскурсии предлагаем вам прогуляться по набережной и посетить рыбный рынок. У желающих будет возможность посетить нерпинарий. Размещение в гостинице, отдых, свободное время. Питание: завтрак (в гостинице), обед (пикник) – входят в стоимость программы, ужин – самостоятельно. Расстояние: 45 км на катере, около 5 км пешком. Время в пути: ≈2 часа водных переходов 5 часов прогулок и отдыха.

3 день Листвянка – Иркутск – Тажеранские степи – МРС – Хужир (о. Ольхон)

Сегодня, этим чудесным майским утром, вы отправитесь к самому сердцу – на остров Ольхон. По пути вас ждет остановка в этническом кафе – здесь вы отведаете вкуснейшие блюда сибирской кухни – бурятские позы, бухлер. Для того, чтобы не пропустить самые крутые пейзажи, которые будут по пути, мы выбрали самый подходящий транспорт – экспедиционные джипы. Очень комфортный и проходимый транспорт – самое лучшее решение для исследования просторов Тажеранских степей. Именно здесь когда-то жили первые коренные Прибайкальцы, о чем свидетельствуют найденные археологами петроглифы на местах стоянок племен. Во время автомобильного путешествия вас ждут невероятно живописные пейзажи, а на подъездах к паромной переправе вас ждет еще один шикарный вид. Разместившись в номере, вы сможете поужинать и отдохнуть с дороги или прогуляться к самому знаменитому месту на Байкале – мысу Бурхан. Второе название – Мыс Шаманка, поскольку это место считалось священным со времен появления первых шаманов. Его чаще других можно увидеть на картинах художников, фотографиях, магнитах и в изображениях других сувениров. Питание: завтрак (в гостинице), обед (в кафе), ужин (в ресторане гостиницы) – входит в стоимость программы. Расстояние: 70+290 км. Время в пути: 7-8 часов (≈7 часов автомобильных переездов, ≈30 минут паромная переправа).

4 день По острову Ольхон, Хужир – мыс Хобой

После завтрака вы отправитесь в удивительное путешествие по острову Ольхону: степные пейзажи будут сменяться то хвойным лесом, то песочными барханами, то зарослями цветущего багульника, то полями с желтыми и фиолетовыми подснежниками. На верхушках Прибайкальского хребта еще не растаял снег, зато у его подножья природа уже пробуждается. Ландшафт острова не перестанет вас удивлять! Малое море еще покрыто тоненькой корочкой льда, у глубоких мест около крутых скал уже стоит открытая вода и светится бездонными синими пятнами. За день вам удастся посмотреть весь остров! Скалы Три брата, Улан –Хушин, Хобой удивят своим величием и красотой. В местности Узуры перед Вами откроется панорама Большого Байкала. Может быть, он будет затянут льдом, может быть, на водной глади будут плавать огромные льдины, а, возможно, что Байкал уже вскроется и будет темно-синего цвета, как бриллиантовое «сердце океана» – у природы свои планы. В пути вас будет ждать вкусный обед-пикник под весенним солнышком. Ближе к ужину – возвращение на турбазу. Обязательно пойдем провожать закат – без этого путешествие на Байкал будет неполным. Питание: завтрак (в гостинице), обед (пикник), ужин (в гостинице) – входят в стоимость программы. Расстояние: ≈80 км. Время в пути: 7 часов (≈5 часов автомобильных переездов).

5 день Хужир (о. Ольхон) – МРС – Иркутск

Утро встречает Вас ярким и теплым солнышком, природа просыпается. В мае на Байкале разворачивается самый настоящий птичий базар: здесь и кряквы, и пеганки, огари, кулики, бакланы. Водоплавающие птицы возвращаются из теплых стран, кто-то летит транзитом и останавливается на озере отдохнуть. А небольшие озерца на Хужирском пляже могут послужить для Вас прекрасным местом для фотоохоты. После завтрака Вы сможете самостоятельно погулять и еще раз насладиться утренней свежестью майского дня. Остров Ольхон по праву считается одним из самых красивых мест на Байкале. Вы согласитесь с нами, посетив эти места. Такие величественные, завораживающие пейзажи, от которых перехватывает дух и хочется остаться здесь, вам запомнятся надолго. Ближе к обеду вас ждет отправление из Хужира в сторону парома. Но ведь нельзя уехать с Байкала, не познакомившись с колоритным местным населением – бурятами. По пути вы заедете в настоящую бурятскую деревню – почувствуете их широчайшее гостеприимство и отведаете вкуснейшей пищи, приготовленной специально для вас! После обеда вам предстоит попрощаться с прекрасным озером Байкал – путешествие заканчивается, вас ожидает возвращение в г. Иркутск. После переправы остановимся, чтобы посмотреть на Байкал еще раз. По приезду, разместившись в уютной гостинице, вы можете прогуляться по вечернему городу и поужинать в одном из кафе или ресторанов. Питание: завтрак (в гостинице), обед (в кафе) – входят в стоимость программы, ужин – самостоятельно. Расстояние: 290 км. Время в пути: 6 часов (≈5 часов автомобильных переездов).

6 день Отъезд