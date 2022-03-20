Преимущества этого путешествия:
По прилету в аэропорт города Иркутска этим весенним утром вас ожидает встреча с гидом, знакомство с группой.
Общий сбор назначен на 10 часов утра, приобретайте, пожалуйста, билеты на рейсы с учетом прилёта не позднее 09:45.
Получив багаж, вы пройдете на посадку в комфортный автотранспорт и отправитесь в Иркутск, чтобы познакомиться с его историей, прогуливаясь по старинным улочкам.
Во время экскурсии вы убедитесь, что здесь прекрасно соседствуют малоэтажный центр с церквями и дворянские особняки.
Гид проведет вас в путешествие по времени: вы узнаете немного об истории набережной реки Ангара, сквера Кирова, плотины ГЭС.
После увлекательной экскурсии по городу вы отправитесь прямиком на встречу с Байкалом по самому ближайшему пути – в поселок Листвянка.
Менее чем через час вы побываете в удивительном месте – музейном комплексе «Тальцы», где вы впервые сможете познакомиться с культуройприбайкальских народностей и первых русских переселенцев.
Вы увидите здесь крестьянские усадьбы и их убранство, мельницы, избы и настоящие острожные башни.
В завершении сытного обеда с царской ухой вы полакомитесь блинчиками с мёдом и горячим таежным чаем!
Увидеть подводный мир Байкала, совершив имитационное погружение на дно на батискафе, воочию понаблюдать за обитателями озера в больших аквариумах и по видеорегистраторам в режиме реального времени, а также познакомиться с очаровательной нерпой вам поможет гид во время экскурсии в единственном в своем роде Байкальском музее.
В завершении этого чудесного, насыщенного дня мы предлагаем вам полюбоваться прекрасным видом на исток Ангары с вершины Приморского хребта.
На обзорную площадку вас доставит канатный подъемник.
Вечером заселение в гостиницу «Усадьба Демидова».
Ужин, отдых, свободное время.
Питание: обед в кафе – входит в стоимость, ужин – самостоятельно.
Расстояние: 70 км. Время в пути: 8 часов (≈2,5 часа переездов, экскурсии и прогулки ≈5,5).
После завтрака вас ждет отправление на интересную прогулку по территории Прибайкальского национального парка.
Вы пройдете вдоль на скоростном катере (если весна будет ранней) или на судне на воздушной подушке (при условии, если Байкал не успеет полностью «отойти» ото льда).
Около часа в пути с видами на покрытые лесом прибрежные склоны – и вот вы на месте, откуда начинается ваша прогулка: безлюдная тропа, ласково припекающее весеннее солнце и тишина.
Вас ждет недолгий подъем на вершину обзорной скалы Скрипер – отсюда открывается невероятный вид на Байкал, сбрасывающий с себя оковы льда.
Сбросьте и вы с себя груз проблем – дышите полной грудью, наслаждайтесь неповторимыми пейзажами весеннего Байкала и ни о чем не думайте.
После того, как вы вдоволь налюбуетесь красотами и сделаете столько фотографий, сколько сможете унести, вас ждет спуск обратно.
Здесь для вас подготовят обед: горячее, закуски чай на таежных травах и местная выпечка.
После сытного обеда полагается… полежать в гамаке или на берегу!
В тени берез или под солнцем на мягком коврике – наслаждаемся весной и думаем о самом лучшем!
Ближе к вечеру – посадка на катер и отправление обратно в Листвянку.
После экскурсии предлагаем вам прогуляться по набережной и посетить рыбный рынок.
У желающих будет возможность посетить нерпинарий.
Размещение в гостинице, отдых, свободное время.
Питание: завтрак (в гостинице), обед (пикник) – входят в стоимость программы, ужин – самостоятельно.
Расстояние: 45 км на катере, около 5 км пешком. Время в пути: ≈2 часа водных переходов 5 часов прогулок и отдыха.
Сегодня, этим чудесным майским утром, вы отправитесь к самому сердцу – на остров Ольхон.
По пути вас ждет остановка в этническом кафе – здесь вы отведаете вкуснейшие блюда сибирской кухни – бурятские позы, бухлер.
Для того, чтобы не пропустить самые крутые пейзажи, которые будут по пути, мы выбрали самый подходящий транспорт – экспедиционные джипы.
Очень комфортный и проходимый транспорт – самое лучшее решение для исследования просторов Тажеранских степей.
Именно здесь когда-то жили первые коренные Прибайкальцы, о чем свидетельствуют найденные археологами петроглифы на местах стоянок племен.
Во время автомобильного путешествия вас ждут невероятно живописные пейзажи, а на подъездах к паромной переправе вас ждет еще один шикарный вид.
Разместившись в номере, вы сможете поужинать и отдохнуть с дороги или прогуляться к самому знаменитому месту на Байкале – мысу Бурхан.
Второе название – Мыс Шаманка, поскольку это место считалось священным со времен появления первых шаманов.
Его чаще других можно увидеть на картинах художников, фотографиях, магнитах и в изображениях других сувениров.
Питание: завтрак (в гостинице), обед (в кафе), ужин (в ресторане гостиницы) – входит в стоимость программы.
Расстояние: 70+290 км. Время в пути: 7-8 часов (≈7 часов автомобильных переездов, ≈30 минут паромная переправа).
После завтрака вы отправитесь в удивительное путешествие по острову Ольхону: степные пейзажи будут сменяться то хвойным лесом, то песочными барханами, то зарослями цветущего багульника, то полями с желтыми и фиолетовыми подснежниками.
На верхушках Прибайкальского хребта еще не растаял снег, зато у его подножья природа уже пробуждается.
Ландшафт острова не перестанет вас удивлять!
Малое море еще покрыто тоненькой корочкой льда, у глубоких мест около крутых скал уже стоит открытая вода и светится бездонными синими пятнами.
За день вам удастся посмотреть весь остров!
Скалы Три брата, Улан –Хушин, Хобой удивят своим величием и красотой.
В местности Узуры перед Вами откроется панорама Большого Байкала.
Может быть, он будет затянут льдом, может быть, на водной глади будут плавать огромные льдины, а, возможно, что Байкал уже вскроется и будет темно-синего цвета, как бриллиантовое «сердце океана» – у природы свои планы.
В пути вас будет ждать вкусный обед-пикник под весенним солнышком.
Ближе к ужину – возвращение на турбазу.
Обязательно пойдем провожать закат – без этого путешествие на Байкал будет неполным.
Питание: завтрак (в гостинице), обед (пикник), ужин (в гостинице) – входят в стоимость программы.
Расстояние: ≈80 км. Время в пути: 7 часов (≈5 часов автомобильных переездов).
Утро встречает Вас ярким и теплым солнышком, природа просыпается.
В мае на Байкале разворачивается самый настоящий птичий базар: здесь и кряквы, и пеганки, огари, кулики, бакланы.
Водоплавающие птицы возвращаются из теплых стран, кто-то летит транзитом и останавливается на озере отдохнуть.
А небольшие озерца на Хужирском пляже могут послужить для Вас прекрасным местом для фотоохоты.
После завтрака Вы сможете самостоятельно погулять и еще раз насладиться утренней свежестью майского дня.
Остров Ольхон по праву считается одним из самых красивых мест на Байкале.
Вы согласитесь с нами, посетив эти места.
Такие величественные, завораживающие пейзажи, от которых перехватывает дух и хочется остаться здесь, вам запомнятся надолго.
Ближе к обеду вас ждет отправление из Хужира в сторону парома.
Но ведь нельзя уехать с Байкала, не познакомившись с колоритным местным населением – бурятами.
По пути вы заедете в настоящую бурятскую деревню – почувствуете их широчайшее гостеприимство и отведаете вкуснейшей пищи, приготовленной специально для вас!
После обеда вам предстоит попрощаться с прекрасным озером Байкал – путешествие заканчивается, вас ожидает возвращение в г. Иркутск.
После переправы остановимся, чтобы посмотреть на Байкал еще раз.
По приезду, разместившись в уютной гостинице, вы можете прогуляться по вечернему городу и поужинать в одном из кафе или ресторанов.
Питание: завтрак (в гостинице), обед (в кафе) – входят в стоимость программы, ужин – самостоятельно.
Расстояние: 290 км. Время в пути: 6 часов (≈5 часов автомобильных переездов).
Трансфер в аэропорт.
Приобретайте авиабилеты вылетом в удобное для вас время, мы организуем персональный трансфер в зависимости от ваших полетных данных.
Питание: завтрак в отеле.
Тур предусматривает проживание в п. Листвянка (гостиница «Усадьба Демидова»), в п. Хужир (гостиничный комплекс «BaikalWood Eco Lodge & Spa») и в Иркутске (бутик-отель «Marussia»).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:
Доплата за одноместное размещение – 15 450 рублей.
Стоимость тура на 1 человека для индивидуальных групп в зависимости от количества человек в группе:
Если Вы приехали на Байкал, но не собираетесь участвовать в активностях (сплавы, пешие туры и т. д.), то Вам все равно лучше хорошо подготовиться. На байкальских экскурсиях, в музеях, на смотровых площадках и при посещении достопримечательностей Вам предстоит много ходить. В мае погода уже достаточно теплая и солнечная, но по вечерам и в плохую погоду может быть достаточно прохладно. Погода на Байкале отличается неустойчивостью Поэтому рекомендуем Вам взять куртки-ветровки и теплые кофты.
1. Непромокаемая и непродуваемая одежда. В первую очередь, это брюки и куртка. Обе вещи должны закрывать поясницу, в идеале содержать мембранные ткани (которые позволяют одежде не мокнуть и в то же время «дышать»), затягиваться на рукавах и гачах. Приятными моментами являются наличие вентиляции, карманов, светоотражающих элементов и затяжек. Посмотрите изделия таких компаний, как Red Fox, Sivera, Bask, Marmot, Salewa.
2. Утепление. Рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из Polartec’а. Это очень приятный к телу, теплый, легкий и быстросохнущий материал. Байкальскими вечерами вам будет очень комфортно в одежде из такой ткани. Рекомендуемые бренды – те же, что и для курток и брюк.
3. Обувь. Обувь является крайне важным моментом в любом путешествии. Обувь должна быть удобной. В идеале, ботинок должен содержать минимум швов, основным материалом должна быть кожа, он должен содержать мембранные ткани, жестко фиксировать голеностоп и комфортно сидеть на ноге. Ботинки берутся в размер. Обратите внимание, что есть еще и горные ботинки – они вам не потребуются.
Помимо вышеперечисленного снаряжения не забудьте взять:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Этот тур не требует физической подготовки, поэтому подходит практически для всех. Все, кто просто хочет посмотреть на Байкал в сезон без туристов и с комфортом. Романтикам и фотографам; любителям спокойного и размеренного отдыха с возможностью полюбоваться красотами и никуда не спешить. Тур подходит для всех возрастных категорий, средняя вилка по возрасту 25-55; рекомендован семьям с детьми от 8 лет.
Общий сбор назначен на 10 часов утра, приобретайте, пожалуйста, билеты на рейсы с учетом прилёта не позднее 09:45.
Погода в мае на Байкале характеризуется резкими контрастами. Периоды очень жаркой погоды резко сменяются на холодные, со снегом и сильным порывистым ветром, а затем вновь возвращается хорошая солнечная погода. Температура воздуха на Байкале по средней части озера ночью в начале месяца составляет 0… −5, повышаясь до +3… +8°С, днем до +5… +10°С, в отдельные дни до 19 градусов тепла. На юге озера в ночные часы +3… +8° С, в дневные часы +10… +15, прогреваясь иногда до +25 градусов. Высока вероятность ветров, в т. ч. шквалистых.
Конец апреля и начало мая характеризуются высокой клещевой активностью. Однако правильно подобранная одежда, набор репеллентов и своевременный регулярный осмотр всех участников группы помогут избежать неприятных моментов. Мы заботимся о вас, поэтому оформляем страховку от клеща для каждого участника группы.
Запрет на промышленный вылов омуля на Байкале действует с 2018 года, официальная продажа очень строго контролируется. Но у нас много другой вкусной местной рыбы – не переживайте, гастрономическая составляющая тура вас обязательно порадует!
На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью, и не всегда стабилен.
Из обязательных расходов, не включенных в тур – 3 ужина (500-1000 рублей за комплексный ужин). Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. В Листвянке есть банкоматы, на Ольхоне – нет.
–Несмотря на то, что это не фототур, времени на фотосъемку выделяется вполне достаточно. Все внеплановые остановки должны согласовываться с гидом и группой. Закатных или рассветных съемок в туре также не предусмотрено, но можно оговорить трансферы индивидуально доп. опцией.
Встреча с шаманом возможна. Есть 2 вида шаманов – шоумены и истинные. Встреча с представителем первой группы – от 12 000 рублей на группу. Встреча с представителем второй группы – формально бесплатная, каждый участник оставляет шаману столько денег, сколько посчитает нужным. Необходима предварительная покупка атрибутов для встречи с шаманом – водка, молоко и дрова. Возможен формат как группового общения, так и индивидуальной беседы с обрядом. Встреча с Шаманом оговаривается перед туром или в течение тура, место встреч может меняться в зависимости от текущего местонахождения шамана.