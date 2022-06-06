Иркутск

Этот старинный сибирский город своё начало ведёт с острога, заложенного отрядом казака Якова Похабова по заданию енисейского воеводы 6 июля 1661 года. Место на берегу Ангары при впадении в неё реки Иркут оказалось пригодным для земледелия и скотоводства, водный путь обеспечивал сообщение с Енисеем и Байкалом.

До Октябрьской революции Иркутск был купеческим городом, долгое время процветавшим на российско-китайской торговле, а позднее на золотопромышленности; местом политической ссылки. С 1803 года являлся центром Сибирского, с 1822 по 1884 год – Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. В пожаре 1879 года был сильно разрушен.

Город отнесён к историческим поселениям России: исторический центр Иркутска внесён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Байкальск

Небольшой городок на самом юге Иркутской области, раскинувшийся в окружении величественных вершин Хамар-Дабана. Место славится живописностью своих пейзажей и мягким для Сибири климатом. Байкальск рад гостям в любое время года. Летом здесь можно купаться и наслаждаться красотами природы, а зимой кататься на лыжах и сноуборде.

На отдых сюда едут активные и спортивные туристы. Здесь функционирует один из лучших в Сибири горнолыжных комплексов Гора Соболиная. Горные склоны в Байкальске спортсмены облюбовали чуть менее 50 лет назад, первая трасса была проложена в 1969 году. Сегодня Гора Соболиная – это 12 трасс различной степени сложности и прекрасно развитая инфраструктура. В окрестностях – множество треккинговых троп для пешего туризма, интересных природных достопримечательностей.

Благодаря особенностям климата, летом здесь нет удушающей жары, поэтому различные походы по живописным окрестностям проходят при весьма комфортных 20-23 градусах. Осенью местные леса богаты ягодами и грибами. С начала ноября и до второй половины апреля сюда приезжают любители горнолыжного спорта. Байкальск – самый снежный город в Иркутской области, при этом крепких морозов, благодаря близости Байкала, не бывает даже в середине января.

Теплые озера на реке Снежной

В густом лесу, в долине реки Снежная, спрятались три красивейших озера. На карте, прямо на границе Иркутской области и республики Бурятии, они обозначены как Карьерские озера. Однако, все их называют просто Теплые озера. Название себя полостью оправдывает, вода здесь намного теплее, чем в Байкале: летом прогревается до +30 градусов, а плотный лес вокруг защищает от ветра, тем самым создаются идеальные условия для купания. Кроме того, на месте оборудован пирс, лежаки, работают кафе, действуют прокат катамаранов и водная горка.

У каждого озера есть свое название: Изумрудное, Теплое и Сказка. Они не связаны с друг с другом, даже вода по составу разная. Кроме купания, по местности можно совершить пешие прогулки, забраться на холмы, откуда открывается совершенно прекрасный вид. Изумрудное и Теплое озера в любой сезон приманивают к себе рыбаков, ведь в них полно рыбы. Озеро Сказка не подходит для купания и ловли рыбы – берега топкие и торфянистые, а само озеро промерзает зимой полностью, поэтому рыба там не живет, зато рядом с ним расположена живописнейшая гора «Шапка Мономаха», которая впечатляет своей правильной формой пирамиды.

Особенной ценностью являются реликтовые тополя, они встречаются по пути на озера. Ширина стволов настолько большая, что нужно несколько человек, чтобы обхватить дерево. На Теплых озерах Вас не покидает ощущение сказки. В дополнении, на территории прогуливаются козы, ослик, а по Изумрудному озеру скользят благородные лебеди.

Аршан

Поселок Аршан, расположенный у подножья гор Саяны, известен своими лечебными минеральными водами и великолепными водопадами. Аршан (в переводе с бурятского -"целебный источник") – современный бальнеологический и горно-климатический курорт. Поселок Аршан – это роскошная природа предгорий Саян, чистый горный воздух, сосновый лес и прозрачная вода реки Кынгырга.

В Аршане насчитывается всего 7 выходов минеральной воды. Аршанские источники относятся к минеральным водам типа углекисло-гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевых. В непосредственной близости от поселка Аршан расположен живописный каньон реки Кынгарга, по левому берегу которой идет набитая тропа. По ней от поселка можно дойти до череды горных водопадов высотой от 6 до 10 м.

Бурятский дацан

В местности Святая поляна близ поселка Аршан в 1991 году восстановлен Хойморский дацан, который был основан в 1917 г. Этот храм вошел в число уникальных бурятских, религиозных сооружений. В традицию этого дацана входило исполнение очень своеобразного обряда Поклонение Чингис-хану. На территории, где расположен дацан, растут величественные кедры. Они используются для загадывания желаний, которые обычно сбываются.

Байкальский государственный заповедник в Танхое

В 1969 году в Танхое расположилась центральная усадьба Байкальского биосферного заповедника. Здесь, на весьма ограниченной территории, можно увидеть все разнообразие природных ландшафтов Восточной Сибири - от тайги до тундры.

Заповедник раскинулся с восточной стороны озера Байкал, занимает центральную часть хребта Хамар-Дабан и площадь 1 657 км². Посетить его Вы сможете, приехав в центральную усадьбу заповедника, расположенную в поселке Танхой. Сразу же за усадьбой начинают свой путь специально подготовленные тропы, ведущие в разнообразный мир Байкальского заповедника. К счастью, природа здесь смогла сохранить свою первозданность.

Целью Байкальского заповедника является проведение работ по сохранению уникальных и типичных природных комплексов, а также просветительская и экологическая деятельность. Он также включает в себя новый и современный визит-центр на берегу Байкала, в котором собрана практически вся информация про великое озеро и его природу. По данным самого заповедника, на его территории более тысячи растений, из них 48 являются краснокнижными. Лесами занято около 70 % территории. Встречаются реликтовые виды. Выявлено 366 видов позвоночных животных, такие как выдра, бурый медведь, соболь, тундряная куропатка, хохлатый осоед, глухарь и другие.

Остров Ольхон

Самый крупный остров на озере Байкал. Ольхон - сердце озера Байкал. Природа Ольхона многообразна: есть и густые леса на восточном побережье, и суровые мраморные скалы, и песчаные пляжи с дюнами на западе, и голые степи. Пейзажи дикой природы Ольхона красивы и величественны - недаром он ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира - остров Ольхон ждет и Вас.

Мыс Хобой

С бурятского – «клык, коренной зуб». Самый северный мыс на острове Oльxoн. Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны моря, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской фигуры с бюстом, как на древних греческих галерах.

Мыс Кобылья голова

Это живописная скала, отделенная от острова Oльxoн узким проходом шириной всего несколько метров. На мысу находится маяк. Сам полуостров Кобылья Голова также весьма примечательное ландшафтное и историческое явление, и ему присвоен статус государственного памятника природы. На полуострове сделаны многочисленные археологические находки.