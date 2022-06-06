Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в город Байкальск.
Размещение в гостинице.
Питание включено: ужин.
Протяженность: на авто – 150 км. Время в пути: 3 часа.
Поездка из Байкальска к Теплым озерам.
Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.
Возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
Протяженность: на авто – 90 км, пешком – 2 км. Время в пути: 7 часов.
Свободный день в Байкальске.
Всегда приятно прогуляться по берегу Байкала.
Вашими спутниками будут легкий бриз и яркое солнце.
Байкальск – самый южный город в Иркутской области.
Он находится на той же географической широте, что и столица Великобритании Лондон.
Однако это место далеко не такое хмурое и туманное.
Удивительно, но побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот.
Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом – удушающей жары.
Питание включено: завтрак и ужин.
Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан.
Посещение водопадов и минеральных источников, буддистского дацана.
Вечером возвращение в Байкальск.
Протяженность: на авто – 330 км, пешком – 3 км. Время в пути: 10 часов.
Питание включено: завтрак и ужин.
Свободный день в Байкальске.
Один из самых любимых местными жителями и туристами пляжей Байкальска – Гранатовый.
Свое название он оправдывает полностью.
Мелкий песок этого пляжа имеет совершенно невероятный красновато-розовый оттенок благодаря большому содержанию в нем минерала граната альмандина.
Питание включено: завтрак и ужин.
Поездка из Байкальска в Байкальский государственный биосферный заповедник вблизи поселка Танхой.
Прогулка по заповедной тропе.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность: на авто – 150 км, пешком – 2 км. Время в пути: 6 часов.
Свободный день в Байкальске.
Прогуливаясь по Байкальску, вы наткнетесь на множество интересных скульптур.
Одна из самых известных – Ухо Байкала.
Скульптуру выполнил местный кузнец-самоучка.
Существует поверье, что если взять камешек, нашептать ему заветное желание, а потом прицелиться и попасть точно в центр Уха, желание непременно исполнится.
Питание включено: завтрак и ужин.
Переезд из Байкальска в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: завтрак и ужин.
Протяженность: на авто – 450 км. Время в пути: 10 часов.
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
Протяженность: на авто – 100 км, пешком ~ 3км. Время в пути: 7 часов.
Свободный день на Ольхоне.
Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.
Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.
Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.
Вариантов найдется множество, основная сложность – в выборе лучшего.
Питание включено: завтрак и ужин.
Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
Протяженность: на авто – 120 км, пешком ~ 3 км. Время в пути: 7 часов.
Выезд с острова Ольхон.
Прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Протяженность: на авто – 300 км. Время в пути: 6 часов.
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра (время местное + 5 МСК). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть строго до 8 часов утра (время местное + 5 МСК).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов (время местное + 5 МСК). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, отдельное место в транспорте) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется отдельно место) – по полной цене.
Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.
Этот старинный сибирский город своё начало ведёт с острога, заложенного отрядом казака Якова Похабова по заданию енисейского воеводы 6 июля 1661 года. Место на берегу Ангары при впадении в неё реки Иркут оказалось пригодным для земледелия и скотоводства, водный путь обеспечивал сообщение с Енисеем и Байкалом.
До Октябрьской революции Иркутск был купеческим городом, долгое время процветавшим на российско-китайской торговле, а позднее на золотопромышленности; местом политической ссылки. С 1803 года являлся центром Сибирского, с 1822 по 1884 год – Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. В пожаре 1879 года был сильно разрушен.
Город отнесён к историческим поселениям России: исторический центр Иркутска внесён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Небольшой городок на самом юге Иркутской области, раскинувшийся в окружении величественных вершин Хамар-Дабана. Место славится живописностью своих пейзажей и мягким для Сибири климатом. Байкальск рад гостям в любое время года. Летом здесь можно купаться и наслаждаться красотами природы, а зимой кататься на лыжах и сноуборде.
На отдых сюда едут активные и спортивные туристы. Здесь функционирует один из лучших в Сибири горнолыжных комплексов Гора Соболиная. Горные склоны в Байкальске спортсмены облюбовали чуть менее 50 лет назад, первая трасса была проложена в 1969 году. Сегодня Гора Соболиная – это 12 трасс различной степени сложности и прекрасно развитая инфраструктура. В окрестностях – множество треккинговых троп для пешего туризма, интересных природных достопримечательностей.
Благодаря особенностям климата, летом здесь нет удушающей жары, поэтому различные походы по живописным окрестностям проходят при весьма комфортных 20-23 градусах. Осенью местные леса богаты ягодами и грибами. С начала ноября и до второй половины апреля сюда приезжают любители горнолыжного спорта. Байкальск – самый снежный город в Иркутской области, при этом крепких морозов, благодаря близости Байкала, не бывает даже в середине января.
В густом лесу, в долине реки Снежная, спрятались три красивейших озера. На карте, прямо на границе Иркутской области и республики Бурятии, они обозначены как Карьерские озера. Однако, все их называют просто Теплые озера. Название себя полостью оправдывает, вода здесь намного теплее, чем в Байкале: летом прогревается до +30 градусов, а плотный лес вокруг защищает от ветра, тем самым создаются идеальные условия для купания. Кроме того, на месте оборудован пирс, лежаки, работают кафе, действуют прокат катамаранов и водная горка.
У каждого озера есть свое название: Изумрудное, Теплое и Сказка. Они не связаны с друг с другом, даже вода по составу разная. Кроме купания, по местности можно совершить пешие прогулки, забраться на холмы, откуда открывается совершенно прекрасный вид. Изумрудное и Теплое озера в любой сезон приманивают к себе рыбаков, ведь в них полно рыбы. Озеро Сказка не подходит для купания и ловли рыбы – берега топкие и торфянистые, а само озеро промерзает зимой полностью, поэтому рыба там не живет, зато рядом с ним расположена живописнейшая гора «Шапка Мономаха», которая впечатляет своей правильной формой пирамиды.
Особенной ценностью являются реликтовые тополя, они встречаются по пути на озера. Ширина стволов настолько большая, что нужно несколько человек, чтобы обхватить дерево. На Теплых озерах Вас не покидает ощущение сказки. В дополнении, на территории прогуливаются козы, ослик, а по Изумрудному озеру скользят благородные лебеди.
Поселок Аршан, расположенный у подножья гор Саяны, известен своими лечебными минеральными водами и великолепными водопадами. Аршан (в переводе с бурятского -"целебный источник") – современный бальнеологический и горно-климатический курорт. Поселок Аршан – это роскошная природа предгорий Саян, чистый горный воздух, сосновый лес и прозрачная вода реки Кынгырга.
В Аршане насчитывается всего 7 выходов минеральной воды. Аршанские источники относятся к минеральным водам типа углекисло-гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевых. В непосредственной близости от поселка Аршан расположен живописный каньон реки Кынгарга, по левому берегу которой идет набитая тропа. По ней от поселка можно дойти до череды горных водопадов высотой от 6 до 10 м.
В местности Святая поляна близ поселка Аршан в 1991 году восстановлен Хойморский дацан, который был основан в 1917 г. Этот храм вошел в число уникальных бурятских, религиозных сооружений. В традицию этого дацана входило исполнение очень своеобразного обряда Поклонение Чингис-хану. На территории, где расположен дацан, растут величественные кедры. Они используются для загадывания желаний, которые обычно сбываются.
В 1969 году в Танхое расположилась центральная усадьба Байкальского биосферного заповедника. Здесь, на весьма ограниченной территории, можно увидеть все разнообразие природных ландшафтов Восточной Сибири - от тайги до тундры.
Заповедник раскинулся с восточной стороны озера Байкал, занимает центральную часть хребта Хамар-Дабан и площадь 1 657 км². Посетить его Вы сможете, приехав в центральную усадьбу заповедника, расположенную в поселке Танхой. Сразу же за усадьбой начинают свой путь специально подготовленные тропы, ведущие в разнообразный мир Байкальского заповедника. К счастью, природа здесь смогла сохранить свою первозданность.
Целью Байкальского заповедника является проведение работ по сохранению уникальных и типичных природных комплексов, а также просветительская и экологическая деятельность. Он также включает в себя новый и современный визит-центр на берегу Байкала, в котором собрана практически вся информация про великое озеро и его природу. По данным самого заповедника, на его территории более тысячи растений, из них 48 являются краснокнижными. Лесами занято около 70 % территории. Встречаются реликтовые виды. Выявлено 366 видов позвоночных животных, такие как выдра, бурый медведь, соболь, тундряная куропатка, хохлатый осоед, глухарь и другие.
Самый крупный остров на озере Байкал. Ольхон - сердце озера Байкал. Природа Ольхона многообразна: есть и густые леса на восточном побережье, и суровые мраморные скалы, и песчаные пляжи с дюнами на западе, и голые степи. Пейзажи дикой природы Ольхона красивы и величественны - недаром он ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира - остров Ольхон ждет и Вас.
С бурятского – «клык, коренной зуб». Самый северный мыс на острове Oльxoн. Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны моря, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской фигуры с бюстом, как на древних греческих галерах.
Это живописная скала, отделенная от острова Oльxoн узким проходом шириной всего несколько метров. На мысу находится маяк. Сам полуостров Кобылья Голова также весьма примечательное ландшафтное и историческое явление, и ему присвоен статус государственного памятника природы. На полуострове сделаны многочисленные археологические находки.
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Круизы проводятся по предварительно согласованной программе только в условиях удовлетворительной погоды. Если погодные условия неудовлетворительные: сильные ветер и волны, то программа может быть скорректирована капитаном на месте. Капитан ставит в известность туристов, что, учитывая погодные условия, программа запланированного маршрута не может быть выполнена и предлагает туристам на выбор альтернативные варианты круиза. В этом случае стоимость криуза не меняется.
Медицинская страховка не включена в стоимость тура и оплачивается дополнительно. На территории РФ действует ОМС, и туроператор не обязан страховать туристов, граждан РФ. Иностранные граждане должны также сами позаботиться об оформлении медицинской страховки, въезжая на территорию РФ. Убедительно просим всех туристов оформлять медицинские страховки, расширенные медицинские страховки (в том числе от укуса клеща), спортивные страховки (в том числе от несчастного случая) самостоятельно. Заказчик обязан предоставить Туроператору информацию по медицинским страховкам на всех туристов, не являющихся гражданами РФ, не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала тура. В случае отстутствия медицинской страховки у туристов, не являющихся гражданами РФ, вся ответственность ложится на заказчика тура.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.
Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Туроператор имеет право в любой момент изменить стоимость тура на сайте. Если подписан и оплачен договор с заказчиком, стоимость тура для этого заказчика не меняется.
Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у туроператора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.