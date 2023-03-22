1 день

Иркутск

Встреча проходит в 2 этапа:

в аэропорту 8-8:30 (внутри здания аэропорта у выхода в город с табличкой);

на ж/д вокзале 9-9:30 (встреча с табличкой на улице, у входа пригородных касс).

После сбора группы отправляемся на завтрак.

Обзорная экскурсия по городу Иркутск.

Увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.

Знаменский монастырь, рядом с ним памятник Колчаку.

Потом по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина.

Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный здесь в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей,"Белый дом" (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший вначале купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.

Затем нас ждет посещение нового туристического центра с восстановленными историческими постройками –"Иркутская слобода" (или так называемый, 130-тый квартал).

Здесь же познакомимся с бабром.

Обед в ресторане во время экскурсии.

Посещение дома-музея декабристов.

Сегодня в городе имеется два дома-музея декабристов.

Дом Волконских и дом Трубецких.

Посещая эти музеи, как будто попадаешь в то время, где вот-вот из соседней комнаты выйдет Сергей Волконский или послышится голос Екатерины Трубецкой.

Подлинные предметы быта, личные вещи и интерактивные зоны расскажут о жизни декабристов в Сибири, их роли в развитии города.

Трансфер в отель, размещение.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Гид: да.

Питание: завтрак, обед.