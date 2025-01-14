Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
26 апр в 09:00
27 апр в 09:00
4000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Автомобильная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: По желанию туриста, от отеля
Расписание: ежедневно с 9:00 до 21:00
26 апр в 09:00
27 апр в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
5 мая в 14:30
6 мая в 14:30
5200 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ФФилинова14 января 2025Первый раз приехали в Екатеринбург, пешеходная экскурсия нам расскрыла город и желание пройтись по улицам ещё раз.
- ЕЕлена27 ноября 2024Если вы любите историю,то вам точно понравится эта экскурсия. Анатолий -грамотный,начитанный экскурсовод. Даты,имена,интересные факты о Екатеринбурге,его основателях и много чего еще. Искренняя благодарность гиду за новые знания о прекрасном городе.
- ММарина9 сентября 2024Были на экскурсии по Екатеринбургу с Владиславом. Спасибо огромное Владиславу за прекрасно проведенное время!!!! Владислав встретил на удобной красивой машине
- ААлексей21 августа 2024Отличная экскурсия по центру Екатеринбурга. Несмотря на то, что мы часто бываем в этом городе, не видели его в таком
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Ботанический сад»
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