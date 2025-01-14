Экскурсии по Ботаническому саду в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Ботанический сад» в Екатеринбурге, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Пешая
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
26 апр в 09:00
27 апр в 09:00
4000 ₽ за экскурсию
Автомобильная экскурсия по Екатеринбургу
На машине
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Автомобильная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: По желанию туриста, от отеля
Расписание: ежедневно с 9:00 до 21:00
26 апр в 09:00
27 апр в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
5 мая в 14:30
6 мая в 14:30
5200 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Филинова
    14 января 2025
    Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Первый раз приехали в Екатеринбург, пешеходная экскурсия нам расскрыла город и желание пройтись по улицам ещё раз.
  • Е
    Елена
    27 ноября 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
    Если вы любите историю,то вам точно понравится эта экскурсия. Анатолий -грамотный,начитанный экскурсовод. Даты,имена,интересные факты о Екатеринбурге,его основателях и много чего еще. Искренняя благодарность гиду за новые знания о прекрасном городе.
  • М
    Марина
    9 сентября 2024
    Автомобильная экскурсия по Екатеринбургу
    Были на экскурсии по Екатеринбургу с Владиславом. Спасибо огромное Владиславу за прекрасно проведенное время!!!! Владислав встретил на удобной красивой машине
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    (было 4 человека с ребенком 10 лет). Сразу почувствовали, что наш экскурсовод - профессионал! Очень грамотный, вежливый, учтивый и внимательный. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Мы очень благодарны! Обязательно приедем снова и выберем экскурсии у Владислава!!!

  • А
    Алексей
    21 августа 2024
    Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Отличная экскурсия по центру Екатеринбурга. Несмотря на то, что мы часто бываем в этом городе, не видели его в таком
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    красивом ракурсе. Владислав рассказывал интересно, красиво и сквозь его речь чувствовалась настоящая любовь к своему городу, которая передалась и нам. Очень хорошо построенный маршрут позволил проследить и хронологию развития, и смену архитектурных стилей на протяжении трёх веков. Безусловно выбирайте эту экскурсию, понравится однозначно!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Ботанический сад»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в апреле 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Ботанический сад" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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