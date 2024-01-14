Купольный Алтай и Чуйский тракт
Самые популярные и впечатляющие локации, комфортное передвижение, индивидуальный формат и размещение в футуристичных домах в виде прозрачной сферы. Тур проводится по индивидуальному запросу для групп 2-4 человек круглогодично.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Всесезонный курорт Манжерок. Камышлинский водопад
9:00 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
10:00 Поездка на всесезонный курорт Манжерок, гандольный подъемник на 1020м (в зимний период возможно катание на горных лыжах, сноубордах), прогулка, глинтвейн в кафе на горе (не входит в стоимость).
13:00 Обед в кафе “Царская охота” (не входит в стоимость).
Прогулка до Камышлинского водопада (в летний период возможен моторафтинг по Катуни, не входит в стоимость).
16:00 Заселение в глэмпинг с купольными домиками, с полным комфортом.
По желанию можно заказать баню, СПА услуги, ужин в ресторане (не входит в стоимость).
Голубые озера «Глаза Катуни»
9:00 Завтрак.
10:00 Джип-тур на экскурсию к Голубым озерам “Глаза Катуни”, это уникальное место – место силы, которое доступно с сентября по май, в теплый период озера скрыты под водами Катуни.
Вода в озерах холодная +6 градусов, но это место принято использовать для купания, на территории в зимние месяцы работает баня.
14:00 Возвращение в отель, свободное время.
Чуйский тракт
7:00 Ранний завтрак.
7:40 Выезд на большую экскурсию по Чуйскому тракту: Семинский перевал, Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни и бесконечные просторы гор.
Обед в кафе национальной алтайской кухни (не всходит в стоимость).
Гейзерное озеро.
Вид на Северо-Чуйский хребет с ледниковыми вершинами в панораме.
22:00 Возвращение в отель, отдых.
Ороктойский мост. Остров Патмос
9:00 Завтрак.
Выезд на экскурсии: остров Патмос, посещение православного храма на острове, музей с историей места и фотогалереей фото- художника Виктора Павлова.
17:00 Возвращение в отель, заключительный вечер.
Отъезд
Завтрак.
Обмен фото и видео с тура.
Трансфер в аэропорт ко времени вашего вылета.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Вдох” в купольном домике.
Доплата за одноместное размещение по запросу. Подселение не предусмотрено.
Варианты проживания
Купольный отель «Вдох»
Футуристичный дом в виде прозрачной сферы. Идеальное пространство для романтичного отдыха и красивых фотографий. Площадь:28 м².
Количество гостей: до 3 человек, туалет и душ с горячей водой. Бесплатный wi-fi. Система контроля климата. Печь-камин. Двуспальная кровать DBL/TWIN. Комод для личных вещей и крючки для верхней одежды, 2 мягких кресла-мешка и журнальный столик. Обогреватель конвектор. Электрический чайник. Мини-холодильник. Фен. Косметика для душа. Комплект полотенец для каждого гостя. Стулья и столик на террасе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Путешествие по всем локациям на комфортном автомобиле класса «джип»
- Проживание в отеле «Вдох»
- Завтраки
- Вся экскурсионная программа
- Все входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание: обеды, ужины (средний чек 1 500 руб.)
- Моторафтинг по Катуни в теплый период (500 руб. с человека)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
Есть ли скидки в туре?
Скидка на детей до 12 лет –10%.