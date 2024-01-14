1 день

Всесезонный курорт Манжерок. Камышлинский водопад

9:00 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.

10:00 Поездка на всесезонный курорт Манжерок, гандольный подъемник на 1020м (в зимний период возможно катание на горных лыжах, сноубордах), прогулка, глинтвейн в кафе на горе (не входит в стоимость).

13:00 Обед в кафе “Царская охота” (не входит в стоимость).

Прогулка до Камышлинского водопада (в летний период возможен моторафтинг по Катуни, не входит в стоимость).

16:00 Заселение в глэмпинг с купольными домиками, с полным комфортом.

По желанию можно заказать баню, СПА услуги, ужин в ресторане (не входит в стоимость).