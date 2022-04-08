Что вас ожидает

Два парка: исторический и природный

Вы посетите мемориальный парк Мира, построенный по проекту японских архитекторов. Я расскажу о пребывании японских военнопленных в Хабаровском крае и раскрою обстоятельства, из-за которых они здесь оказались. Далее мы отправимся в экопарк Воронеж: поднимемся на три смотровые площадки, полюбуемся Амуром и зеленым сопками.

Хабаровск известный и неизведанный

Я покажу места, о которых знают далеко не все путешественники: карьер Северный каньон, часовню в лесу и памятник, посвященный героям Гражданской войны. А также загадочную башню Инфиделя, с которой был сделан снимок, известный благодаря пятитысячной купюре. В завершение вы оцените вид на самый длинный мост Транссибирской магистрали.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.