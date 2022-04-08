Живописный Хабаровск

Смотровые площадки, парки, карьер и чудесная церковь в лесу на авто-пешеходной экскурсии

Индивидуальная
Приглашаю вместе исследовать северную часть Хабаровска и прилегающие к ней пригороды! Вы побываете на четырех панорамных площадках, погуляете по парку Мира, увидите Северный каньон и знаменитый Амурский мост.

А я поделюсь занимательными историями и легендами, связанными с этими местами.
Живописный Хабаровск
Живописный Хабаровск
Живописный Хабаровск
Живописный Хабаровск
Живописный Хабаровск
Живописный Хабаровск
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Два парка: исторический и природный

Вы посетите мемориальный парк Мира, построенный по проекту японских архитекторов. Я расскажу о пребывании японских военнопленных в Хабаровском крае и раскрою обстоятельства, из-за которых они здесь оказались. Далее мы отправимся в экопарк Воронеж: поднимемся на три смотровые площадки, полюбуемся Амуром и зеленым сопками.

Хабаровск известный и неизведанный

Я покажу места, о которых знают далеко не все путешественники: карьер Северный каньон, часовню в лесу и памятник, посвященный героям Гражданской войны. А также загадочную башню Инфиделя, с которой был сделан снимок, известный благодаря пятитысячной купюре. В завершение вы оцените вид на самый длинный мост Транссибирской магистрали.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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