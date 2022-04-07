Что вас ожидает

Горы, скалы, леса и не только

Вы подниметесь на сопку Змеиная, полюбуетесь шикарными видами на горы и долину заповедника Большехехцирский. Кроме того, погуляете по вечнозеленому лесу Дружбы — хвойные деревья в нем посадили японцы. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах это произошло. Еще одной живописной точкой маршрута станет небольшой скальный массив с уютной смотровой площадкой, откуда открывается чудесная панорама тайги.

Флора и фауна Хабаровского края

Гуляя по лесу и наслаждаясь чистейшим воздухом, вы услышите много любопытных историй о животном и растительном мире Приамурья. Я раскрою, что такое дальневосточная тайга, какие опасности она таит и в чем ее самобытная красота. Как ее правильно исследовать, какие эндемики в ней встречаются и как расшифровать загадочное слово Хехцир.

Организационные детали

Их Хабаровска до природного заказника и обратно мы добираемся на автомобиле. Транспорт включен в стоимость.