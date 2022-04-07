Из Хабаровска - в природный заказник Хехцир

Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника

Индивидуальная
Хехцир — самое красивое место в пригороде Хабаровска.

Вы погуляете по густым хвойным лесам, покорите легендарную сопку Змеиная и посетите лес Дружбы.

А я расскажу о местных животных и растениях, поделюсь занимательными легендами и сделаю все, чтобы путешествие вам понравилось.
Из Хабаровска - в природный заказник Хехцир
Из Хабаровска - в природный заказник Хехцир
Из Хабаровска - в природный заказник Хехцир
Из Хабаровска - в природный заказник Хехцир
Из Хабаровска - в природный заказник Хехцир
Из Хабаровска - в природный заказник Хехцир
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Что вас ожидает

Горы, скалы, леса и не только

Вы подниметесь на сопку Змеиная, полюбуетесь шикарными видами на горы и долину заповедника Большехехцирский. Кроме того, погуляете по вечнозеленому лесу Дружбы — хвойные деревья в нем посадили японцы. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах это произошло. Еще одной живописной точкой маршрута станет небольшой скальный массив с уютной смотровой площадкой, откуда открывается чудесная панорама тайги.

Флора и фауна Хабаровского края

Гуляя по лесу и наслаждаясь чистейшим воздухом, вы услышите много любопытных историй о животном и растительном мире Приамурья. Я раскрою, что такое дальневосточная тайга, какие опасности она таит и в чем ее самобытная красота. Как ее правильно исследовать, какие эндемики в ней встречаются и как расшифровать загадочное слово Хехцир.

Организационные детали

Их Хабаровска до природного заказника и обратно мы добираемся на автомобиле. Транспорт включен в стоимость.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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