Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера

Это путешествие для романтиков и искателей, путешествие к природе Байкала, за моментами, атмосферой и собой

5
3 отзыва
Это путешествие для романтиков и искателей, путешествие к природе Байкала, за моментами, атмосферой и собой!
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Байкал без фильтров. Путешествие к сердцу озера
Ближайшие даты:
13
июл
16
июл
19
июл
22
июл
25
июл
28
июл

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • встретим рассвет на самом краю острова Ольхон;
  • проведем незабываемый вечер в самом уютном глэмпинге на Байкале;
  • увидим первозданную красоту тайги;
  • окунемся после жаркой бани в прозрачную воду живописной бухты;
  • изучим звездное небо качаясь в гамаке;
  • запечатлим лучшие моменты этого лета.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, этнопарк «Золотая Орда»

Добро пожаловать на Байкальскую землю!

После посадки самолета вас встретит гид.

Знакомство с группой (общий сбор группы должен состояться до 10:00 по Иркутскому времени, постарайтесь взять билеты с прибытием до 9:30).

С первых минут мы почувствуем дружескую атмосферу, ведь здесь собрались романтики, путешественники, искатели приключений!

В пути нас ждет несколько остановок в священных местах, где мы почтим местных духов и ощутим сильнейшую энергетику прибайкальской земли.

Продолжим знакомство с культурными традициями региона в этнопарке «Золотая Орда».

Здесь познакомимся с традициями и культурой местного населения – космическое звучание традиционных бурятских инструментов, завораживающее горловое пение и вкуснейшие угощения – все это ждет вас здесь.

А еще – мастер-класс по приготовлению традиционного бурятского блюда – бууз.

Дальше наша дорога пройдет через Тажеранские степи, необычное место со своим микроклиматом и богатой историей кочевых племен.

Впереди у нас посадка на паром и вот мы уже мчимся по пыльным дорогам острова Ольхон, а в окне проплывают крохотные острова Малого моря.

На Ольхоне вы разместитесь в уютном отеле «СаРайский», он расположен совсем близко к берегу Байкала, вас ждёт потрясающий вид на Сарайский пляж и лиственный лес, уютные номера и отличные завтраки!

После вкусного ужина вы отправитесь встречать свой первый закат на Байкале к легендарной скале Шаманка, а после прогуляетесь по Сарайскому пляжу.

Проживание: ГК «СаРайский» 2-х местные благоустроенные номера.

Питание: Обед (этно-парк «Золотая орда»), ужин (гостиница).

Встреча, этнопарк «Золотая Орда»Встреча, этнопарк «Золотая Орда»Встреча, этнопарк «Золотая Орда»Встреча, этнопарк «Золотая Орда»Встреча, этнопарк «Золотая Орда»Встреча, этнопарк «Золотая Орда»Встреча, этнопарк «Золотая Орда»Встреча, этнопарк «Золотая Орда»Встреча, этнопарк «Золотая Орда»
2 день
Северная оконечность острова Ольхон

Доброго Байкальского утра.

В первой половине дня вас ждет погружение в мир фотографии, вы отправитесь на прогулку по Сарайскому пляжу в поисках самых невероятных кадров.

После обеда мы отправимся на автомобилях через леса и степи острова к его северным мысам, возвышающимся над озером огромными скалами, с которых открывается прекрасный вид на водную гладь озера.

Здесь вы впервые увидите и почувствуете, насколько велик Байкал.

Увидим стада лошадей в степях, свободно пасущихся табунами, как и тысячи лет назад.

Леса, растущие на песчаных дюнах.

Все эти пейзажи станут прекрасными инсталляциями для ваших лучших фотографий.

 А если нам повезет, то впервые увидите байкальскую нерпу.

По пути нам еще будут встречаться небольшие группы туристов, но по мере приближения сумерек, их будет становиться все меньше, и вот, наконец, мы одни.

На самом краю острова, в самом сердце озера, мы разобьем наш первый палаточный лагерь – нашу гостиницу 5-ти тысяч звезд.

Только представьте себе эту атмосферу: неповторимое байкальское небо, усыпанное звездами, ветерок, волны, плещущиеся о скалы…

Мы зажжем ночные фонарики, чтобы добавить уюта и атмосферности нашему необычному дому.

В отсутствии городской засветки звездное небо будет особенно ярким, возможно вы увидите столько звезд, сколько никогда не доводилось видеть ранее, а владельцы хорошей фототехники смогут сделать шикарные снимки.

Проживание: Палаточный лагерь (1-2-3-хместные палатки).

Питание: Завтрак (гостиница), обед (гостиница), ужин (походная кухня).

Северная оконечность острова ОльхонСеверная оконечность острова ОльхонСеверная оконечность острова ОльхонСеверная оконечность острова ОльхонСеверная оконечность острова ОльхонСеверная оконечность острова ОльхонСеверная оконечность острова ОльхонСеверная оконечность острова Ольхон
3 день
Мыс Хобой, Хужир, бухта Сухая

Вы когда-нибудь просыпались до рассвета, чтобы позавтракать с первыми лучами солнца на берегу самого красивого и чистого озера на планете?

Мы не дадим Вам упустить такую возможность!

Горячий чай, золотисто-розовый восход, а вокруг – бескрайняя синяя гладь Байкала.

После завтрака нас ждет краткое возвращение в цивилизацию.

В поселке мы сядем на скоростной катер.

Во время водного перехода мы пройдем вдоль многочисленных островов пролива Малое море, полюбуемся обрывистыми берегами Байкала и ближе к обеду причалим в уединенную бухту.

Сегодня начнется ваше пешее путешествие по побережью Байкала, вы будете любоваться первозданной природой озера, засыпать под шум волн, а просыпаться с первыми лучами солнца, проживая самые яркие моменты вашего путешествия.

А вечером мы «построим» настоящую баню с жаркой печкой каменкой.

Насладимся расслабляющим паром и ароматными вениками.

А после окунемся в прохладные воды озера.

Настоящий Байкальский SPA!

После горячей баньки – самое время насладиться вкусным ужином и посиделками возле костра, песни под гитару, горячий чай и задушевные разговоры под треск поленьев и шум прибоя, под бесконечным куполом звездного неба – станет прекрасным завершением замечательного дня!

Проживание: Палаточный лагерь (1-2-3-хместные палатки).

Питание: Завтрак (походная кухня), обед (походная кухня), ужин (походная кухня).

Мыс Хобой, Хужир, бухта СухаяМыс Хобой, Хужир, бухта СухаяМыс Хобой, Хужир, бухта СухаяМыс Хобой, Хужир, бухта СухаяМыс Хобой, Хужир, бухта СухаяМыс Хобой, Хужир, бухта Сухая
4 день
Поход налегке вдоль берега Байкала

Солнце на Байкале встает очень рано и отлично согревает даже в утренние часы.

Перед завтраком вы можете насладиться бодрящим заплывом, утренней пробежкой в лесу или порадовать себя чашкой горячего кофе в уютном гамаке.

А после завтрака, мы отравимся на прогулку по окрестностям нашей бухты.

Наш путь будет проходить то вдоль кромки водной глади, то по полянам, заросшим шиповником, то по лесной тропинке вдоль скалистого обрыва.

Вот здесь и начинается настоящий отрыв от цивилизации: на много десятков километров вокруг нас не будет никого.

Только мы и дикая красота Байкала.

К полудню мы вернемся обратно в бухту, где расположился наш лагерь, пока гиды заняты подготовкой обеда – вы можете искупаться и отдохнуть.

После обеда нас ждут самые лучшие развлечения – катание на SUP-бордах, байдарке, рыбалка, так же мы будем продолжать закреплять байкальский загар, а к вечеру обязательно снова затопим баню.

По уже сложившейся традиции вечер мы проведем у костра с кружкой горячего чая с байкальскими травами, вкусной едой и великолепным байкальским закатом.

Проживание: Палаточный лагерь (1-2-3-хместные палатки).

Питание: Завтрак (походная кухня), обед (походная кухня), ужин (походная кухня).

Поход налегке вдоль берега БайкалаПоход налегке вдоль берега БайкалаПоход налегке вдоль берега БайкалаПоход налегке вдоль берега БайкалаПоход налегке вдоль берега БайкалаПоход налегке вдоль берега БайкалаПоход налегке вдоль берега Байкала
5 день
Трекинг по Большой Байкальской тропе

Как же прекрасно просыпаться в палатке и иметь возможность наслаждаться свежим воздухом и живописными видами Байкала.

Сегодня мы продолжим исследовать окрестности вокруг нашего палаточного лагеря, часть пути мы проделаем по Большой Байкальской тропе в направлении бухты Сухая. 

Нас ждут живописные пейзажи, все оттенки синего цвета, бесконечное количество фото-стопов и воздух, которым невозможно надышаться.

С тропы открываются прекрасные виды на озеро, по ходу движения мы будем собирать лесную ягоду, а также чабрец, крапиву, курильский чай, листья смородины, полынь – из этого замечательного букета трав вечером приготовим великолепный вкусный и полезный чай, насыщенный ароматами тайги и дымком от костра.

После возвращения в лагерь вас ждет обед, а остаток дня будем наслаждаться солнцем на берегу или на sup-бордах и байдарках.

Проживание: Палаточный лагерь (1-2-3-хместные палатки).

Питание: Завтрак (походная кухня), обед (походная кухня), ужин (походная кухня).

Трекинг по Большой Байкальской тропеТрекинг по Большой Байкальской тропеТрекинг по Большой Байкальской тропеТрекинг по Большой Байкальской тропеТрекинг по Большой Байкальской тропеТрекинг по Большой Байкальской тропеТрекинг по Большой Байкальской тропеТрекинг по Большой Байкальской тропе
6 день
Путешествие в долину Мечтателей

Утром, после сытного завтрака, настало время прощаться с нашим уютным лагерем, оставив вещи с помощником, налегке, мы отправимся в сторону бухты Песчаной, куда за нами прибудет катер.

И вот она, живописная бухта Песчаная, украшенная скалами останцами и причудливыми ходульными деревьями, сегодня мы увидим скалы утеса Скрипер и самый маленький остров на Байкале!

В поселке Листвянка мы отправимся в «Долину мечтателей» первый глэмпинг на Байкале – такой формат отдыха только набирает обороты, и вы будете одними из первых, кто оценит это чудо.

Он расположен в удалении от поселка, здесь все оформлено в стиле первооткрывателей.

В ваших палатках вас ждет, уютный интерьер, комфортные кровати, мягкое постельное белье, хорошая натуральная косметика, махровые халаты и электричество!

Вы вроде живете в палатке, а на самом деле в шикарном отеле!

Вы по достоинству оцените этот комфорт и уют.

А так же это станет отличной площадкой для фотосессий и уединения, с неповторимой атмосферой.

По соседству располагается центр ездового спорта, где вы можете взять уроки верховой езды или познакомиться с байкальскими собаками.

Вечером вас ждет красивый ужин авторской кухни в ресторане отеля.

Проживание: Глэмпинг «Долина Мечтатей», 2-хместные глэмпинговые палатки.

Питание: Завтрак (походная кухня), обед (ресторан), ужин (ресторан).

Путешествие в долину МечтателейПутешествие в долину МечтателейПутешествие в долину МечтателейПутешествие в долину МечтателейПутешествие в долину Мечтателей
7 день
Возвращение в Иркутск

После завтрака такси доставит вас в аэропорт к вашему рейсу.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает двухместное благоустроенное размещение на Ольхоне, двухместные палатки в палаточном лагере и двухместные палатки-шатры в глэмпинге Долина Мечтателей (теплый туалет и душ на территории).

Стоимость тура на 1 человека при присоединении к группе – 99 980 рублей;

Доплата за одноместное размещение – 9 500 рублей.

Индивидуальный тур (фиксированное предложение на 4/6/8):

  • Стоимость тура на 1 человека при группе 8 человек – 132 200 рублей;
  • Стоимость тура на 1 человека при группе 6 человек – 161 400 рублей;
  • Стоимость тура на 1 человека при группе 4 человека – 210 800 рублей.

Даты индивидуальных туров (фиксированное предложение на 4/6/8 чел.):

  • 10.07.2022 – 16.07.2022
  • 31.07.2022 – 06.08.2022

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Доставка на остров Ольхон, микроавтобус Toyota Hiace / Fiat Ducato / Mercedes Sprinter аналог
  • Услуги профессионального гида по Байкалу на протяжении всего маршрута
  • Питание по программе
  • Размещение в ГК «Сарайский» в двухместных благоустроенных номерах категории «стандарт» на о. Ольхон, пос. Хужир, (1 ночь)
  • Автомобильная экскурсия мыс Хобой и доставка до пристани на следующий день (на а/м УАЗ)
  • Индивидуальный фрахт катера Yamaha FR / аналог по маршруту Хужир – Бухта Сухая и Бухта Песчаная – Листвянка
  • Аренда спального мешка, туристского коврика, личной посуды (кружка, ложка, тарелка) – предоставляются комплементарно по предварительной заявке.
  • Аренда палаток и кострового снаряжения
  • Мобильная баня на пешую часть маршрута
  • Аренда 3х местной байдарки и supборда
  • Размещение в глэмпинге «Долина Мечтателей» в двухместных шатрах-палатках (теплый туалет и душ на территории кемпинга), 1 ночь
  • Трансфер Листвянка-Иркутск на легковых автомобилях либо на микроавтобусе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Алкоголь и табачная продукция
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Рюкзак. Рюкзак нужен вам не только для пеших туров и восхождений. Он очень удобен и мобилен для транспортировки ваших вещей из дома в аэропорт, из аэропорта в автобус, из автобуса в гостиницу и т. д. Хороший рюкзак - это тот, что «сидит» по вашей спине. Особое внимание следует уделять подвесной системе, она должна комфортно и плотно прилегать к спине. Попросите консультанта в магазине положить в рюкзак что-нибудь тяжелое и походите с ним 5-10 минут. Для планируемого путешествия вам будет достаточно иметь рюкзак объемом 60-90 литров. Мы рекомендуем лёгкие, удобные и прочные рюкзаки таких компаний как Osprey, Haglofs, Fjallraven.
  • Туристский коврик и спальник. Коврик должен быть легким, мягким и не пропускать влагу и холод. Рекомендуем рассмотреть вариант надувного коврика Term-ARest. Спальник подбирается по температуре и материалу наполнителя. Для летних туров на Байкал подойдут спальники с синтетическими наполнителями, с температурой комфорта 0- минус 5 градусов (женщины могут взять спальник теплее). Обратите внимание, что температура экстрима – это не показатель комфортности спальника. Не забудьте учесть, что спальники отличаются по ростовке и правой/левой молнией. Из брендов рекомендуем Alexika, North Face, Marmot, Deuter, Sivera, Yeti, Rab.
  • Верхняя одежда. В первую очередь это брюки и куртка. Обе вещи должны закрывать поясницу, важно использование мембранных вставок, (которые обеспечивают термо и влагозащиту, и в то же время «дышать»), по возможности затягиваться на рукавах и голенях. Полезным будут наличие вентиляции, карманов, светоотражающих элементов и затяжек. Важны показатели ветро- и влагозащиты. Посмотрите изделия таких компаний, как Haglofs, Sivera, Bask, Marmot. Обязательно возьмите с собой плотную накидку, которая защитит от дождя и вас, и ваш рюкзак.
  • Утепление. Рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из ткани Polartec или Pontetorto. Это очень приятный на ощупь, теплый, легкий и быстросохнущий материал. Другой вариант – пуховый свитер или компактная утепленная куртка. Байкальскими вечерами вам будет очень комфортно в одежде из такой ткани. Рекомендуем бренды Haglofs, Arcteryx, Sivera, Red Fox.
  • Трекинговые палки. Они крайне полезны, если в программе есть пеший переход по берегу Байкала. Палки позволяют снизить нагрузку на ноги и обеспечивают безопасность на маршруте. Из производителей рекомендуем Black Diamond, MSR, Masters, Camp.
  • Обувь. Качество обуви крайне важно для комфортного путешествия. Для активных туров, особенно пеших, вам понадобятся хорошие трекинговые ботинки. В идеале, ботинок должен содержать минимум швов, основным материалом должна быть кожа, он должен содержать вставки из мембранной ткани, жестко фиксировать голеностоп и комфортно сидеть на ноге. Ботинки берутся в размер. Обратите внимание, что есть еще и горные ботинки – они вам не потребуются. Ботинки лучше купить за несколько месяцев до начала путешествия, и «разносить» их дома. Рекомендуем вам обувь компаний Asolo, Keen, Meindl, Scarpa, Haglofs, Salomon. В дополнение стоит взять легкие трекинговые кроссовки или сандалии.
  • Сиденье индивидуальное туристическое (хоба). С ним вам будет приятней любоваться закатом на берегу, сидеть на рафте или в байдарке, а также оно может дополнительно защищать поясницу от ветра во время прогулок.
  • Кепка или бандана.
  • Легкая шапка.
  • Перчатки.
  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20).
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2).
  • Налобный фонарик (и запасные батарейки).
  • Трекинговые носки.
  • Купальные принадлежности (на Байкале можно купаться).
  • Репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет).
  • Накидку от дождя.
  • Пуховые жилетки или тонкие пуховки.
  • Одежду для города и для курорта.
  • Фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы.
  • Портативное зарядное устройство (power bank).
  • Паспорт и полис ОМС.
  • Герметичная упаковка для документов.
  • Туалетные принадлежности.
  • Нижнее белье.
  • Личную аптечку (обязательно возьмите пластыри и, по необходимости, лекарства - если у вас какие-нибудь специфичные заболевания).
  • Средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу и влажные салфетки).
Какая будет погода?

В конце июля и августе, в дневное время, температура воздуха на Байкале может достигать +25, 30 градусов. Вечером, когда садится солнце, температура может опускаться до +10 - 15 градусов. Бывают дожди. Комаров и мошки практически нет

Нужна ли специальная физическая подготовка?

Специальной физической подготовки для участия в этой программе не требуется. Это тур для тех, кто хочет провести свой отпуск активно, но при этом, не нося за плечами огромные рюкзаки. Максимальные пешие переходы в программе составляют до 10 км. Возможно участие детей от 12 лет по согласованию.

Будет ли питьевая вода на маршруте?

В местах проведения тура вода в Байкале пригодна для питья без кипячения.

Какие действия при ЧС?

Из чрезвычайных ситуаций природного характера на данном маршруте возможны шторма, препятствующие судоходству (катера, тримараны в море не выходят). В данной ситуации пережидаем на берегу. В случае сильного отставания от графика маршрута (хотя шторма в этой части Байкала не длятся свыше 2 дней), возможен трансфер туристов от места их непосредственного нахождения до пос. Листвянка на скоростных катерах (опять же при условии подходящей погоды).

У капитана тримарана и у гида есть рации и спутниковый телефон, который применяется для экстренной связи.

Также группа регистрируется в МЧС. Соответственно, в случае ЧС будут осуществлены необходимые спасательные мероприятия.

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Рекомендуем обратиться в страховую компанию для самостоятельного оформления полиса.

Обращаем внимание, что все участникам тура должны иметь с собой полис ОМС.

Будет ли возможность подзарядить телефон?

На маршруте у вас не будет электричества на треккинге, в остальных местах в гостиницах, вы сможете зарядить свою технику. Также рекомендуем взять портативные зарядные устройства – пауэрбанки от 6000 mA*ч.

Как мыться в походе?

Весь пеший переход вас будет сопровождать мобильная баня, которую будет перевозить тримаран. Баня оборудована необходимым комплектом для умывания и стирки одежды, кроме средств личной гигиены, шампуней, порошков.

Как избежать скопления туристов?

В туре визитные карточки Байкала посещаются в то время, когда происходит спад туристов. Пеший маршрут проходит по труднодоступному участку побережья Байкала, где число других групп даже в сезон достаточно мало.

Увидим ли мы нерпу?

Вероятность встретить байкальскую нерпу в этом путешествии составляет 99%. На сегодняшний день на Байкале обитает большая популяция нерпы и встретить ее можно практически везде. Исключение составляет период ледостава или сильных штормов, которые она переживает в толще воды. Нерпа очень любопытное, но пугливое животное. Для того, чтобы ее сфотографировать, Вам понадобиться фотокамера или телеобъектив для вашего смартфона (если у вас есть компактный бинокль, то вы можете его). Удачи на фотоохоте!

Нужны ли треккинговые палки?

По желанию: большинство туристов проходят без них, но если есть проблемы с суставами/мышцами – то лучше взять палки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
19 авг 2019
Мы были на Байкале с 3 по 11 августа. С нами был сын 9-лет. Сказать что нам понравилось - не сказать ничего. Великолепная природа, фантастические виды, необыкновенный воздух, величественный Байкал. Несомненно, безупречная организация способствовала получению таких впечатлений. Все 8 ночей мы ночевали в разных местах: 6 в палатках, и 2 на тур-базах. Нас возили на микро-автобусах, УАЗиках, скоростных катерах и катамаране. Транспорт предоставлялся минута в минуту. Очень дружелюбные и ответственные люди. Профессиональный инструктаж, разнообразное питание (даже глинтвейн на костре в финальную ночь). Маршрут был проложен так, что мы увидели весь Ольхон, очень много Байкала, в то числе самые недоступные, потаенные его берега и бухты. В завершение был сплав по реке Иркут на рафте, совершенно безопасном для детей. Это были уникальные впечатления которые нам удалось прочувствовать - их не получить на море или лыжном курорте - только в палатке, глядя на ночной Байкал, чувствуя себя первооткрывателем.
Большое спасибо организаторам,
Байкал, мы обязательно вернемся!
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.

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от 9 750 за всё до 2 чел.
Жаркий Байкал
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Жаркий Байкал
Байкал для большинства людей - это мечта и обязательный пункт к посещению, потому что это место мирового уровня
59 000 за 1 человека
Сказочный Байкал: путешествие из Иркутска
7 часов
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
17 отзывов
Сказочный Байкал: путешествие из Иркутска
Отправиться в поселок Листвянка и полюбоваться фантастическими панорамами озера
26 июня
27 июня
1 июля
3 июля
94508 505 за всё до 4 чел.
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
7 дней
🚶 Пешая
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
🚉 На поезде
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Марианна
Марианна
Нет отзывов
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал
69 000 за 1 человека
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
30 отзывов
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Поселок Листвянка, Шаман-камень, река Ангара, рыбный рынок и священное озеро за один день
28 июня
29 июня
2 июля
3 июля
от 9 100 за всё до 2 чел.
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
13 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
14 отзывов
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
8 авг
16 авг
19 авг
23 авг
28 450 за всё до 6 чел.
Зимний Ольхон, индивидуальный тур
3 дня
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Зимний Ольхон, индивидуальный тур
Голубой лёд, снежные пещеры и озеро Байкал - это увлекательное путешествие ждет именно Вас
38 000 за 1 человека
Байкал в шаговой доступности
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Василий
Василий
5
4 отзыва
Байкал в шаговой доступности
Если вы находитесь в Иркутске, озеро Байкал - настоящий must visit. Я помогу организовать поездку - с вас только хорошее
от 8 800 за 1 человека
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