Это путешествие для романтиков и искателей, путешествие к природе Байкала, за моментами, атмосферой и собой!

Программа тура по дням

1 день Встреча, этнопарк «Золотая Орда»

Добро пожаловать на Байкальскую землю! После посадки самолета вас встретит гид. Знакомство с группой (общий сбор группы должен состояться до 10:00 по Иркутскому времени, постарайтесь взять билеты с прибытием до 9:30). С первых минут мы почувствуем дружескую атмосферу, ведь здесь собрались романтики, путешественники, искатели приключений! В пути нас ждет несколько остановок в священных местах, где мы почтим местных духов и ощутим сильнейшую энергетику прибайкальской земли. Продолжим знакомство с культурными традициями региона в этнопарке «Золотая Орда». Здесь познакомимся с традициями и культурой местного населения – космическое звучание традиционных бурятских инструментов, завораживающее горловое пение и вкуснейшие угощения – все это ждет вас здесь. А еще – мастер-класс по приготовлению традиционного бурятского блюда – бууз. Дальше наша дорога пройдет через Тажеранские степи, необычное место со своим микроклиматом и богатой историей кочевых племен. Впереди у нас посадка на паром и вот мы уже мчимся по пыльным дорогам острова Ольхон, а в окне проплывают крохотные острова Малого моря. На Ольхоне вы разместитесь в уютном отеле «СаРайский», он расположен совсем близко к берегу Байкала, вас ждёт потрясающий вид на Сарайский пляж и лиственный лес, уютные номера и отличные завтраки! После вкусного ужина вы отправитесь встречать свой первый закат на Байкале к легендарной скале Шаманка, а после прогуляетесь по Сарайскому пляжу. Проживание: ГК «СаРайский» 2-х местные благоустроенные номера. Питание: Обед (этно-парк «Золотая орда»), ужин (гостиница).

2 день Северная оконечность острова Ольхон

Доброго Байкальского утра. В первой половине дня вас ждет погружение в мир фотографии, вы отправитесь на прогулку по Сарайскому пляжу в поисках самых невероятных кадров. После обеда мы отправимся на автомобилях через леса и степи острова к его северным мысам, возвышающимся над озером огромными скалами, с которых открывается прекрасный вид на водную гладь озера. Здесь вы впервые увидите и почувствуете, насколько велик Байкал. Увидим стада лошадей в степях, свободно пасущихся табунами, как и тысячи лет назад. Леса, растущие на песчаных дюнах. Все эти пейзажи станут прекрасными инсталляциями для ваших лучших фотографий. А если нам повезет, то впервые увидите байкальскую нерпу. По пути нам еще будут встречаться небольшие группы туристов, но по мере приближения сумерек, их будет становиться все меньше, и вот, наконец, мы одни. На самом краю острова, в самом сердце озера, мы разобьем наш первый палаточный лагерь – нашу гостиницу 5-ти тысяч звезд. Только представьте себе эту атмосферу: неповторимое байкальское небо, усыпанное звездами, ветерок, волны, плещущиеся о скалы… Мы зажжем ночные фонарики, чтобы добавить уюта и атмосферности нашему необычному дому. В отсутствии городской засветки звездное небо будет особенно ярким, возможно вы увидите столько звезд, сколько никогда не доводилось видеть ранее, а владельцы хорошей фототехники смогут сделать шикарные снимки. Проживание: Палаточный лагерь (1-2-3-хместные палатки). Питание: Завтрак (гостиница), обед (гостиница), ужин (походная кухня).

3 день Мыс Хобой, Хужир, бухта Сухая

Вы когда-нибудь просыпались до рассвета, чтобы позавтракать с первыми лучами солнца на берегу самого красивого и чистого озера на планете? Мы не дадим Вам упустить такую возможность! Горячий чай, золотисто-розовый восход, а вокруг – бескрайняя синяя гладь Байкала. После завтрака нас ждет краткое возвращение в цивилизацию. В поселке мы сядем на скоростной катер. Во время водного перехода мы пройдем вдоль многочисленных островов пролива Малое море, полюбуемся обрывистыми берегами Байкала и ближе к обеду причалим в уединенную бухту. Сегодня начнется ваше пешее путешествие по побережью Байкала, вы будете любоваться первозданной природой озера, засыпать под шум волн, а просыпаться с первыми лучами солнца, проживая самые яркие моменты вашего путешествия. А вечером мы «построим» настоящую баню с жаркой печкой каменкой. Насладимся расслабляющим паром и ароматными вениками. А после окунемся в прохладные воды озера. Настоящий Байкальский SPA! После горячей баньки – самое время насладиться вкусным ужином и посиделками возле костра, песни под гитару, горячий чай и задушевные разговоры под треск поленьев и шум прибоя, под бесконечным куполом звездного неба – станет прекрасным завершением замечательного дня! Проживание: Палаточный лагерь (1-2-3-хместные палатки). Питание: Завтрак (походная кухня), обед (походная кухня), ужин (походная кухня).

4 день Поход налегке вдоль берега Байкала

Солнце на Байкале встает очень рано и отлично согревает даже в утренние часы. Перед завтраком вы можете насладиться бодрящим заплывом, утренней пробежкой в лесу или порадовать себя чашкой горячего кофе в уютном гамаке. А после завтрака, мы отравимся на прогулку по окрестностям нашей бухты. Наш путь будет проходить то вдоль кромки водной глади, то по полянам, заросшим шиповником, то по лесной тропинке вдоль скалистого обрыва. Вот здесь и начинается настоящий отрыв от цивилизации: на много десятков километров вокруг нас не будет никого. Только мы и дикая красота Байкала. К полудню мы вернемся обратно в бухту, где расположился наш лагерь, пока гиды заняты подготовкой обеда – вы можете искупаться и отдохнуть. После обеда нас ждут самые лучшие развлечения – катание на SUP-бордах, байдарке, рыбалка, так же мы будем продолжать закреплять байкальский загар, а к вечеру обязательно снова затопим баню. По уже сложившейся традиции вечер мы проведем у костра с кружкой горячего чая с байкальскими травами, вкусной едой и великолепным байкальским закатом. Проживание: Палаточный лагерь (1-2-3-хместные палатки). Питание: Завтрак (походная кухня), обед (походная кухня), ужин (походная кухня).

5 день Трекинг по Большой Байкальской тропе

Как же прекрасно просыпаться в палатке и иметь возможность наслаждаться свежим воздухом и живописными видами Байкала. Сегодня мы продолжим исследовать окрестности вокруг нашего палаточного лагеря, часть пути мы проделаем по Большой Байкальской тропе в направлении бухты Сухая. Нас ждут живописные пейзажи, все оттенки синего цвета, бесконечное количество фото-стопов и воздух, которым невозможно надышаться. С тропы открываются прекрасные виды на озеро, по ходу движения мы будем собирать лесную ягоду, а также чабрец, крапиву, курильский чай, листья смородины, полынь – из этого замечательного букета трав вечером приготовим великолепный вкусный и полезный чай, насыщенный ароматами тайги и дымком от костра. После возвращения в лагерь вас ждет обед, а остаток дня будем наслаждаться солнцем на берегу или на sup-бордах и байдарках. Проживание: Палаточный лагерь (1-2-3-хместные палатки). Питание: Завтрак (походная кухня), обед (походная кухня), ужин (походная кухня).

6 день Путешествие в долину Мечтателей

Утром, после сытного завтрака, настало время прощаться с нашим уютным лагерем, оставив вещи с помощником, налегке, мы отправимся в сторону бухты Песчаной, куда за нами прибудет катер. И вот она, живописная бухта Песчаная, украшенная скалами останцами и причудливыми ходульными деревьями, сегодня мы увидим скалы утеса Скрипер и самый маленький остров на Байкале! В поселке Листвянка мы отправимся в «Долину мечтателей» первый глэмпинг на Байкале – такой формат отдыха только набирает обороты, и вы будете одними из первых, кто оценит это чудо. Он расположен в удалении от поселка, здесь все оформлено в стиле первооткрывателей. В ваших палатках вас ждет, уютный интерьер, комфортные кровати, мягкое постельное белье, хорошая натуральная косметика, махровые халаты и электричество! Вы вроде живете в палатке, а на самом деле в шикарном отеле! Вы по достоинству оцените этот комфорт и уют. А так же это станет отличной площадкой для фотосессий и уединения, с неповторимой атмосферой. По соседству располагается центр ездового спорта, где вы можете взять уроки верховой езды или познакомиться с байкальскими собаками. Вечером вас ждет красивый ужин авторской кухни в ресторане отеля. Проживание: Глэмпинг «Долина Мечтатей», 2-хместные глэмпинговые палатки. Питание: Завтрак (походная кухня), обед (ресторан), ужин (ресторан).

7 день Возвращение в Иркутск