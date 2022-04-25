Мир обитателей Байкала

Приключенческий тур, который подарит вам незабываемые эмоции

4.4
3 отзыва
Приключенческий тур, который подарит вам незабываемые эмоции.

Настоящий сибирский зимний актив – снегоходы, собачьи упряжки, фотоохота на Байкальских нерп, удивительная красота природы и увлекательные экскурсии.
Мир обитателей Байкала
Мир обитателей Байкала
Мир обитателей Байкала
Мир обитателей Байкала
Мир обитателей Байкала
Мир обитателей Байкала
Мир обитателей Байкала
Мир обитателей Байкала
Мир обитателей Байкала
Мир обитателей Байкала
Мир обитателей Байкала
Мир обитателей Байкала
Мир обитателей Байкала
Ближайшие даты:
25
мар
01
апр
08
апр
15
апр
22
апр

Что вас ожидает 🤩

Катание на собачьих упряжках
Катание на собачьих упряжках
Могучие, выносливые и сильные хаски резво прокатят вас
Экскурсия на хивусе
Экскурсия на хивусе
Хивус мягко проскользит по зеркально-гладкому льду Байкала.
Фотоохота на нерп
Фотоохота на нерп
Благодаря маскировочным костюмам близко подберемся к нерпам
Катание на снегоходах
Катание на снегоходах
Прокатимся по зимнему лесу с ветерком!

Программа тура по дням

1 день
Листвянка. Музей &quot;Тальцы&quot;. Музей Байкала. Камень Черского

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск.

Групповой трансфер в сторону Листвянки по Байкальскому тракту.

Листвянка – это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть озеро Байкал.

По пути посетим занимательное место – музей под открытым небом «Тальцы».

Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим мифический Шаман-Камень.

Посещение музея Байкала.

Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.

Подъем на подъемнике к Камню Черского.

Отсюда открывается роскошный вид на Байкал.

Обед в ресторане местной кухни (в стоимость тура обед не включен).

Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая. 

Это один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных памятников, украшенный колокольнями он очень красив и величественен.

Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку.

Размещение в Листвянке.

Отдых. 

Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, экскурсии, проживание.

Листвянка. Музей &quot;Тальцы&quot;. Музей Байкала. Камень ЧерскогоЛиствянка. Музей &quot;Тальцы&quot;. Музей Байкала. Камень ЧерскогоЛиствянка. Музей &quot;Тальцы&quot;. Музей Байкала. Камень ЧерскогоЛиствянка. Музей &quot;Тальцы&quot;. Музей Байкала. Камень Черского
2 день
Экскурсия в бухту Песчаную на хивусах. Фотоохота на нерп

Завтрак.

Отправление на судне с воздушной подушкой «Хивус» в бухту Песчаная.

По пути вы насладитесь прекоасными пейзажами: по левую сторону путь обрамляют могучие горы Приморского хребта, а по правую – бескрайний лед Байкала.

Остановк у утеса Скрипер – это горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой – юрским конгломератом (редкой песчаной породой с обкатанной галькой разного размера).

Остановка у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить самое большое скопище метановых пузырьков во льду Байкала! 

Зрелище потрясающее – огромное количество классных фотографий вам обеспечено!

Остановка у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее. 

От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной.

Прогулка между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, сказочные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни. 

Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, красиво выделяющимися на фоне окружающей природы.

Обед-пикник на природе (включено в стоимость).

Во время перемещения по Байкалу на хивусе в апреле очень часто можно встретить целые скопища нерп на льду. 

Воздух в дневное время прогревается достаточно хорошо, и эти милые создания выкарабкиваются на поверхность льда, чтобы погреться на солнышке.

Обычно увидеть их в живой природе вблизи достаточно редкая удача – нерпы с осторожностью относятся к человеку. 

Но мы будем готовы к встрече с ними: благодаря специальным маскировочным костюмам, у вас будет возможность приблизиться к нерпам на достаточное расстояние, чтобы сделать уникальные фотокадры.

Обратный путь на хивусах в Листвянку.

Включено в стоимость: групповой трансфер, экскурсия, гид, проживание, завтрак, обед-пикник, маскировочные костюмы для фотоохоты.

Экскурсия в бухту Песчаную на хивусах. Фотоохота на нерпЭкскурсия в бухту Песчаную на хивусах. Фотоохота на нерпЭкскурсия в бухту Песчаную на хивусах. Фотоохота на нерпЭкскурсия в бухту Песчаную на хивусах. Фотоохота на нерп
3 день
Катание на снегоходах + катание на собачьих упряжках (на хасках)

Завтрак (включено в стоимость).

Приготовьтесь к активному дню.

Нас ждут катания на снегоходах по предложенному на выбор маршруту:

– в период отсутствия льда на Байкале (месяцы декабрь – январь) туристы отправляются в живописный лес в окрестностях поселка Листвянка. Перемежающиеся хвойные и лиственничные деревья в зимнюю пору укутываются снежным покрывалось, отчего вся атмосфера вокруг создается сказочная!

– в период, когда воды Байкала сковываются льдом (февраль-март) туристом предлагаются маршруты передвижения по ледовым просторам озера. Вдалеке возвышаются покрытые снежными шапками вершины гор Хамар-Дабана, бескрайняя ледовая гладь, местами припорошенная снегом, простирается километрами вокруг. Вы сможете отправиться в сторону порта Байкал, где пролегает легендарная историческая достопримечательность Сибири – Кругобайкальская железная дорога. По пути доберетесь до истока реки Ангары – единственной вытекающей из Байкала реки, исток которой никогда не замерзает, увидите ближе Шаман-Камень, с которым познакомились накануне во время экскурсии. В ясную погоду будет предложен маршрут в сторону поселка Большие Коты к пади Черная, вдоль отвесных скал и живописно изрезанного берега по одну сторону и бескрайний Байкалом по другую.

Продолжительность катания на снегоходах – 2 часа.

Обед-пикник на природе в середине дня (включено в стоимость).

Возвращение в Листвянку.

Знакомство с очаровательными и дружелюбными хаски.

Могучие, выносливые и сильные хаски резво прокатят вас! 

Вы сможете ощутить себя настоящим каюром!

Длительность катания – 10 минут.

Свободное время.

Отдых.

Включено в стоимость: групповой трансфер, катание на снегоходах, катание на собачьих упряжках, завтрак, обед-пикник, гид, проживание.

Катание на снегоходах + катание на собачьих упряжках (на хасках)Катание на снегоходах + катание на собачьих упряжках (на хасках)Катание на снегоходах + катание на собачьих упряжках (на хасках)
4 день
Свободный день в Листвянке

Завтрак (включено в стоимость).

Свободное время для самостоятельных прогулок и покупки сувениров.

Также есть возможность выбрать дополнительную экскурсию одного дня:

  •  на остров Ольхон – в этой экскурсии туристов ждет много льда, красивые наплески на скалах, сокуи, заледенелые гроты и пещеры;
  • к Восточным Саянам в поселок Аршан – величественные горы, заледенелые водопады, священные дацаны, целительные минеральные источники;
  • по городу Иркутску – по историческим локациям города;
  • по кругобайкальской железной дороге – во время этой экскурсии появляется ощущение перемещения во времени – мощь сооружений, туннелей и дороги поражают воображение!

Включено в стоимость: завтрак, проживание.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
5 день
Отъезд

Завтрак.

Отъезд.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • Номер “Стандарт” – 47 000 рублей;
  • Доплата за одноместное размещение – 20 000 рублей;
  • Номер “Комфорт” – 62 000 рублей;
  • Доплата за одноместное размещение – 30 000 рублей;

Типы размещения:

  • Стандарт – удобства в самом номере;
  • Комфорт – улучшенные категории номеров (делюкс, люкс).

Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Указанное в программепитание
  • Указанное в программегрупповой трансферуслуги гида-экскурсоводакатание на снегоходахкатание на собачьих упряжкахмаскировочные костюмы для фотоохоты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратнопитание
  • Не указанное в программедополнительные экскурсии (по желанию)сувениры и товары на рынке
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
  • Удобная обувь (нескользкие ботинки);
  • Головной убор (теплая шапка);
  • Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
  • Теплые варежки или перчатки;
  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • Купальные принадлежности (для посещения бани);
  • Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • Портативное зарядное устройство (power bank);
  • Туалетные принадлежности;
  • Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • Сидушка (хоба туристическая);
  • Термос (по желанию);
  • Бинокль (по желанию);
  • Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.

Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Может ли поменяться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
К
25 апр 2022
Программа тура достаточно интересна, однако следует иметь в виду погодные условия, которые могут поменять запланированную программу, а это в свою очередь потребует от вас готовности ориентироваться в сложившейся ситуации и самим принимать различные решения по организации своего времяпровождениея.
С
22 апр 2022
Тур интересный, информационно-познавательный и достаточно активный, при хорошей организации.
К
25 апр 2022
Принимающая сторона - приветливый персонал, радужные люди, стараются наилучшим образом организовать Ваш досуг. Но есть небольшие недочёты в организации.

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