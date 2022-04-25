Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск.
Групповой трансфер в сторону Листвянки по Байкальскому тракту.
Листвянка – это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть озеро Байкал.
По пути посетим занимательное место – музей под открытым небом «Тальцы».
Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим мифический Шаман-Камень.
Посещение музея Байкала.
Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.
Подъем на подъемнике к Камню Черского.
Отсюда открывается роскошный вид на Байкал.
Обед в ресторане местной кухни (в стоимость тура обед не включен).
Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая.
Это один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных памятников, украшенный колокольнями он очень красив и величественен.
Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку.
Размещение в Листвянке.
Отдых.
Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, экскурсии, проживание.
Завтрак.
Отправление на судне с воздушной подушкой «Хивус» в бухту Песчаная.
По пути вы насладитесь прекоасными пейзажами: по левую сторону путь обрамляют могучие горы Приморского хребта, а по правую – бескрайний лед Байкала.
Остановк у утеса Скрипер – это горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой – юрским конгломератом (редкой песчаной породой с обкатанной галькой разного размера).
Остановка у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить самое большое скопище метановых пузырьков во льду Байкала!
Зрелище потрясающее – огромное количество классных фотографий вам обеспечено!
Остановка у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее.
От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной.
Прогулка между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, сказочные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни.
Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, красиво выделяющимися на фоне окружающей природы.
Обед-пикник на природе (включено в стоимость).
Во время перемещения по Байкалу на хивусе в апреле очень часто можно встретить целые скопища нерп на льду.
Воздух в дневное время прогревается достаточно хорошо, и эти милые создания выкарабкиваются на поверхность льда, чтобы погреться на солнышке.
Обычно увидеть их в живой природе вблизи достаточно редкая удача – нерпы с осторожностью относятся к человеку.
Но мы будем готовы к встрече с ними: благодаря специальным маскировочным костюмам, у вас будет возможность приблизиться к нерпам на достаточное расстояние, чтобы сделать уникальные фотокадры.
Обратный путь на хивусах в Листвянку.
Включено в стоимость: групповой трансфер, экскурсия, гид, проживание, завтрак, обед-пикник, маскировочные костюмы для фотоохоты.
Завтрак (включено в стоимость).
Приготовьтесь к активному дню.
Нас ждут катания на снегоходах по предложенному на выбор маршруту:
– в период отсутствия льда на Байкале (месяцы декабрь – январь) туристы отправляются в живописный лес в окрестностях поселка Листвянка. Перемежающиеся хвойные и лиственничные деревья в зимнюю пору укутываются снежным покрывалось, отчего вся атмосфера вокруг создается сказочная!
– в период, когда воды Байкала сковываются льдом (февраль-март) туристом предлагаются маршруты передвижения по ледовым просторам озера. Вдалеке возвышаются покрытые снежными шапками вершины гор Хамар-Дабана, бескрайняя ледовая гладь, местами припорошенная снегом, простирается километрами вокруг. Вы сможете отправиться в сторону порта Байкал, где пролегает легендарная историческая достопримечательность Сибири – Кругобайкальская железная дорога. По пути доберетесь до истока реки Ангары – единственной вытекающей из Байкала реки, исток которой никогда не замерзает, увидите ближе Шаман-Камень, с которым познакомились накануне во время экскурсии. В ясную погоду будет предложен маршрут в сторону поселка Большие Коты к пади Черная, вдоль отвесных скал и живописно изрезанного берега по одну сторону и бескрайний Байкалом по другую.
Продолжительность катания на снегоходах – 2 часа.
Обед-пикник на природе в середине дня (включено в стоимость).
Возвращение в Листвянку.
Знакомство с очаровательными и дружелюбными хаски.
Могучие, выносливые и сильные хаски резво прокатят вас!
Вы сможете ощутить себя настоящим каюром!
Длительность катания – 10 минут.
Свободное время.
Отдых.
Включено в стоимость: групповой трансфер, катание на снегоходах, катание на собачьих упряжках, завтрак, обед-пикник, гид, проживание.
Завтрак (включено в стоимость).
Свободное время для самостоятельных прогулок и покупки сувениров.
Также есть возможность выбрать дополнительную экскурсию одного дня:
Включено в стоимость: завтрак, проживание.
Завтрак.
Отъезд.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Типы размещения:
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.