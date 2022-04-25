Приключенческий тур, который подарит вам незабываемые эмоции. Настоящий сибирский зимний актив – снегоходы, собачьи упряжки, фотоохота на Байкальских нерп, удивительная красота природы и увлекательные экскурсии.

Прокатимся по зимнему лесу с ветерком!

Благодаря маскировочным костюмам близко подберемся к нерпам

Могучие, выносливые и сильные хаски резво прокатят вас

Программа тура по дням

1 день Листвянка. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Камень Черского

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск. Групповой трансфер в сторону Листвянки по Байкальскому тракту. Листвянка – это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть озеро Байкал. По пути посетим занимательное место – музей под открытым небом «Тальцы». Узнаем прекрасную легенду про Байкал и Ангару, увидим мифический Шаман-Камень. Посещение музея Байкала. Музей проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде. Подъем на подъемнике к Камню Черского. Отсюда открывается роскошный вид на Байкал. Обед в ресторане местной кухни (в стоимость тура обед не включен). Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая. Это один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных памятников, украшенный колокольнями он очень красив и величественен. Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку. Размещение в Листвянке. Отдых. Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, экскурсии, проживание.

2 день Экскурсия в бухту Песчаную на хивусах. Фотоохота на нерп

Завтрак. Отправление на судне с воздушной подушкой «Хивус» в бухту Песчаная. По пути вы насладитесь прекоасными пейзажами: по левую сторону путь обрамляют могучие горы Приморского хребта, а по правую – бескрайний лед Байкала. Остановк у утеса Скрипер – это горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой – юрским конгломератом (редкой песчаной породой с обкатанной галькой разного размера). Остановка у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить самое большое скопище метановых пузырьков во льду Байкала! Зрелище потрясающее – огромное количество классных фотографий вам обеспечено! Остановка у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее. От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной. Прогулка между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, сказочные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни. Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, красиво выделяющимися на фоне окружающей природы. Обед-пикник на природе (включено в стоимость). Во время перемещения по Байкалу на хивусе в апреле очень часто можно встретить целые скопища нерп на льду. Воздух в дневное время прогревается достаточно хорошо, и эти милые создания выкарабкиваются на поверхность льда, чтобы погреться на солнышке. Обычно увидеть их в живой природе вблизи достаточно редкая удача – нерпы с осторожностью относятся к человеку. Но мы будем готовы к встрече с ними: благодаря специальным маскировочным костюмам, у вас будет возможность приблизиться к нерпам на достаточное расстояние, чтобы сделать уникальные фотокадры. Обратный путь на хивусах в Листвянку. Включено в стоимость: групповой трансфер, экскурсия, гид, проживание, завтрак, обед-пикник, маскировочные костюмы для фотоохоты.

3 день Катание на снегоходах + катание на собачьих упряжках (на хасках)

Завтрак (включено в стоимость). Приготовьтесь к активному дню. Нас ждут катания на снегоходах по предложенному на выбор маршруту: – в период отсутствия льда на Байкале (месяцы декабрь – январь) туристы отправляются в живописный лес в окрестностях поселка Листвянка. Перемежающиеся хвойные и лиственничные деревья в зимнюю пору укутываются снежным покрывалось, отчего вся атмосфера вокруг создается сказочная! – в период, когда воды Байкала сковываются льдом (февраль-март) туристом предлагаются маршруты передвижения по ледовым просторам озера. Вдалеке возвышаются покрытые снежными шапками вершины гор Хамар-Дабана, бескрайняя ледовая гладь, местами припорошенная снегом, простирается километрами вокруг. Вы сможете отправиться в сторону порта Байкал, где пролегает легендарная историческая достопримечательность Сибири – Кругобайкальская железная дорога. По пути доберетесь до истока реки Ангары – единственной вытекающей из Байкала реки, исток которой никогда не замерзает, увидите ближе Шаман-Камень, с которым познакомились накануне во время экскурсии. В ясную погоду будет предложен маршрут в сторону поселка Большие Коты к пади Черная, вдоль отвесных скал и живописно изрезанного берега по одну сторону и бескрайний Байкалом по другую. Продолжительность катания на снегоходах – 2 часа. Обед-пикник на природе в середине дня (включено в стоимость). Возвращение в Листвянку. Знакомство с очаровательными и дружелюбными хаски. Могучие, выносливые и сильные хаски резво прокатят вас! Вы сможете ощутить себя настоящим каюром! Длительность катания – 10 минут. Свободное время. Отдых. Включено в стоимость: групповой трансфер, катание на снегоходах, катание на собачьих упряжках, завтрак, обед-пикник, гид, проживание.

4 день Свободный день в Листвянке

Завтрак (включено в стоимость). Свободное время для самостоятельных прогулок и покупки сувениров. Также есть возможность выбрать дополнительную экскурсию одного дня: на остров Ольхон – в этой экскурсии туристов ждет много льда, красивые наплески на скалах, сокуи, заледенелые гроты и пещеры;

к Восточным Саянам в поселок Аршан – величественные горы, заледенелые водопады, священные дацаны, целительные минеральные источники;

по городу Иркутску – по историческим локациям города;

по кругобайкальской железной дороге – во время этой экскурсии появляется ощущение перемещения во времени – мощь сооружений, туннелей и дороги поражают воображение! Включено в стоимость: завтрак, проживание.

5 день Отъезд