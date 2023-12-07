Наедине с Малым Морем: природные достопримечательности Байкала и «Сибирский Париж»

Полюбоваться панорамами царства льда и познакомиться со столицей Восточной Сибири

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Зимние каникулы — время приключений и новогодней сказки.

Это небольшое путешествие подарит возможность увидеть невероятные байкальские пейзажи и узнать историю Иркутска, который именуют «Сибирским Парижем».

Вместе мы отправимся к Малому Морю, где вы сможете покататься на коньках по глади самого глубокого озера, а после — согреться травяным чаем из самовара.

Программа тура предусматривает ваш самостоятельный выбор наиболее интересных мест, которые можно посетить.
Наедине с Малым Морем: природные достопримечательности Байкала и «Сибирский Париж»
Наедине с Малым Морем: природные достопримечательности Байкала и «Сибирский Париж»
Наедине с Малым Морем: природные достопримечательности Байкала и «Сибирский Париж»
Наедине с Малым Морем: природные достопримечательности Байкала и «Сибирский Париж»
Наедине с Малым Морем: природные достопримечательности Байкала и «Сибирский Париж»
Наедине с Малым Морем: природные достопримечательности Байкала и «Сибирский Париж»
Наедине с Малым Морем: природные достопримечательности Байкала и «Сибирский Париж»
Наедине с Малым Морем: природные достопримечательности Байкала и «Сибирский Париж»
Наедине с Малым Морем: природные достопримечательности Байкала и «Сибирский Париж»
Наедине с Малым Морем: природные достопримечательности Байкала и «Сибирский Париж»
Наедине с Малым Морем: природные достопримечательности Байкала и «Сибирский Париж»
Ближайшие даты:
7
дек
21
дек
30
дек
4
янв
18
янв
1
фев
15
фев
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).

Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно за свой счет.

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.

Программа тура по дням

1 день

Малое Море, бухта Змеиная и панорамы Байкала

Встретим вас в Иркутске, позавтракаем и поедем к Малому Морю. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.

Доберёмся до базы отдыха, разместимся и пообедаем, а затем едем на экскурсию в бухту Змеиную. Это место невероятной красоты: скалы, окружающие водоём, образуют воронку, а вдоль берега проходит линия пляжа. Здесь находятся лечебные горячие источники.

На Большом Байкале нас ждут торосы, зеркальный лёд и головокружительные пейзажи. Здесь попробуем студёную воду Байкала, самые отважные смогут даже умыться. Согреемся ароматным травяным чаем из самовара. Желающие смогут покататься на коньках.

После насыщенного дня вернёмся на базу отдыха и поужинаем.

Малое Море, бухта Змеиная и панорамы БайкалаМалое Море, бухта Змеиная и панорамы БайкалаМалое Море, бухта Змеиная и панорамы БайкалаМалое Море, бухта Змеиная и панорамы БайкалаМалое Море, бухта Змеиная и панорамы БайкалаМалое Море, бухта Змеиная и панорамы Байкала
2 день

Свободный день

Сегодня предлагаем вам провести день в свободном режиме. Вы можете заказать дополнительные экскурсии. Рекомендуем посетить Тажеранскую степь, остров Ольхон (мыс Бурхан или Хобой), остров Огой. С программой любой дополнительной экскурсии вы сможете ознакомиться на месте.

Вечером попаримся в сибирской баньке (оплачивается отдельно) с вениками и чаем.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Экскурсия по Иркутску

После завтрака у вас будет свободное время. По желанию можно отправиться на дополнительную экскурсию или самостоятельно прогуляться.

Пообедав, поедем в Иркутск. Вечером нас ждёт обзорная экскурсия по «Сибирскому Парижу», во время которой мы узнаем историю города. Посетим Спасскую церковь и польский костёл, а также увидим памятник А. В. Колчаку, пройдём по скверу им. Кирова. Прогуляемся по современному 130-му кварталу, архитектура которого сохранила в себе дух старины.

После экскурсии заселимся в гостиницу.

Экскурсия по ИркутскуЭкскурсия по ИркутскуЭкскурсия по ИркутскуЭкскурсия по Иркутску

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 08:30-09:30
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Групповые
Можно с детьми
Зимние
Летние
Активный отдых
Выездные
Байкал
Многодневные туры
3-дневные туры
Малое море Байкала
Популярные места
Природа и пейзажи
4-дневные туры

Похожие туры из Иркутска

Путешествие по льду Малого и Большого Моря на хивусе, коньках и пешком
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Путешествие по льду Малого и Большого Моря на хивусе, коньках и пешком
Встретиться с шаманом, прокатиться на коньках по Байкалу и попариться в баньке
Иркутск, в аэропорту в 08:00-08:30, на ж. - д. вок...
6 фев
10 фев
14 фев
18 фев
62 900 за человека
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Авторский тур
4 дня
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
24 окт
40 000 за человека
Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка
Авторский тур
5 дней
Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка
Исследовать окрестности Байкала и полюбоваться космическими рисунками заледеневшей глади озера
Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
17 фев
21 фев
1 мар
6 мар
42 290 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ