Увидеть Байкал

Если Вы оказались в Иркутске и стремитесь как можно быстрее попасть на Байкал, совершите со мной экскурсию ⛳, проехав всего 70 км, вы попадёте в старинный русский поселок Листвянка.

Всю экскурсию ⛳ я сопровождаю рассказами о достопримечательностях, истории края, коренных жителях, шаманизме, о Байкале. Даже если мы не посетим Байкальский музей 🖼, вы узнаете максимально много фактов об озере.

Что вас ждёт во время экскурсии 🧭 на Байкал

прогулка летом по берегу Байкала, зимой по льду озера с видом на противоположный берег Байкала, хребет Хамар-Дабан (это уже Дальний Восток);

легенда о Шаман-камне посредине истока сибирской реки Ангара;

вид на старинную ж/д станцию «Байкал», откуда начинается старинная ветка Транссиба, которая называется КБЖД (Кругобайкальская железная дорога);

возможность посетить один из лучших архитектурно-этнографических музеев России под открытым небом, «Тальцы», либо Байкальский музей 🖼 с живой нерпой и байкальской рыбой в аквариумах. Входные билеты оплачиваются дополнительно;

рыбно-сувенирный рынок на берегу Байкала;

старинная православная церковь ⛪ Николая Угодника, защитника моряков и путешественников;

знакомство с жизнью старинной прибайкальской деревни и её историей;

супер фотографии.

По желанию экскурсию ⛳ можно дополнить

смотровой площадки с панорамным видом на южную часть озера Байкал;

Байкальской Солнечной Обсерватории;

нерпинария, где умные байкальские тюлени будут для вас танцевать, рисовать и т. д. ;

Центра байкальских хаски с беговыми собачками;

«Ретро» музея;

зимой прокатиться по льду на хивусе (судно на воздушной подушке);

летом совершить водную прогулку на катере.

Плюс моей автомобильной экскурсии 🧭 на Байкал:

я провожу экскурсию ⛳ во всех музеях 🖼, рассказываю об озере Байкал, об Иркутске, Иркутской области, обо всех достопримечательностях по дороге, об истории края, коренных жителях и о многом другом;

я заберу Вас в Иркутске там, где Вы проживаете и отвезу туда же обратно;

в подарок — бутылка питьевой байкальской воды;

предусмотрено время на обед.

Важная информация

Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальные принадлежности, полотенце на случай купания в Байкале.