  1. Россия
  2. Экскурсии

Один прекрасный день на Байкале

Наталья Л.
Наталья Л. – Гид из Иркутска
Познакомьтесь с озером Байкал во время автомобильной экскурсии 🧭 в старинный русский посёлок Листвянка.

Проехав всего 70 км, Вы проведёте целый день на Байкале и получить массу ярких впечатлений и сделаете замечательные фотографии! Вас ждут легенды и история 📖 коренных жителей Прибайкалья, знакомство с шаманизмом, байкальской нерпой и байкальским омулем.

Прогулка 👣 по галечному побережью летом или льду зимой.

Мощь древнего озера и колорит прибайкальской туристической деревни ждут Вас.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Один прекрасный день на Байкале
Один прекрасный день на Байкале

Что вы увидите

  • берег Байкала
  • хребет Хамар-Дабан (зимой)
  • река Ангара
  • вид на старинную ж/д станцию «Байкал» Транссиба
  • архитектурно-этнографических музей «Тальцы» (дополнительно)
  • либо Байкальский музей с живой нерпой и байкальской рыбой в аквариумах (дополнительно)
  • рыбно-сувенирный рынок на берегу Байкала
  • Церковь Николая Угодника
  • По желанию дополнительно:
  • смотровой площадки
  • Байкальская Солнечная Обсерватория
  • Нерпинарий
  • Центр байкальских хаски
  • «Ретро» музей
Увидеть Байкал
Если Вы оказались в Иркутске и стремитесь как можно быстрее попасть на Байкал, совершите со мной экскурсию ⛳, проехав всего 70 км, вы попадёте в старинный русский поселок Листвянка.
Всю экскурсию ⛳ я сопровождаю рассказами о достопримечательностях, истории края, коренных жителях, шаманизме, о Байкале. Даже если мы не посетим Байкальский музей 🖼, вы узнаете максимально много фактов об озере.
Что вас ждёт во время экскурсии 🧭 на Байкал
  • прогулка летом по берегу Байкала, зимой по льду озера с видом на противоположный берег Байкала, хребет Хамар-Дабан (это уже Дальний Восток);
  • легенда о Шаман-камне посредине истока сибирской реки Ангара;
  • вид на старинную ж/д станцию «Байкал», откуда начинается старинная ветка Транссиба, которая называется КБЖД (Кругобайкальская железная дорога);
  • возможность посетить один из лучших архитектурно-этнографических музеев России под открытым небом, «Тальцы», либо Байкальский музей 🖼 с живой нерпой и байкальской рыбой в аквариумах. Входные билеты оплачиваются дополнительно;
  • рыбно-сувенирный рынок на берегу Байкала;
  • старинная православная церковь ⛪ Николая Угодника, защитника моряков и путешественников;
  • знакомство с жизнью старинной прибайкальской деревни и её историей;
  • супер фотографии.
По желанию экскурсию ⛳ можно дополнить
  • смотровой площадки с панорамным видом на южную часть озера Байкал;
  • Байкальской Солнечной Обсерватории;
  • нерпинария, где умные байкальские тюлени будут для вас танцевать, рисовать и т. д. ;
  • Центра байкальских хаски с беговыми собачками;
  • «Ретро» музея;
  • зимой прокатиться по льду на хивусе (судно на воздушной подушке);
  • летом совершить водную прогулку на катере.

Плюс моей автомобильной экскурсии 🧭 на Байкал:

  • я провожу экскурсию ⛳ во всех музеях 🖼, рассказываю об озере Байкал, об Иркутске, Иркутской области, обо всех достопримечательностях по дороге, об истории края, коренных жителях и о многом другом;
  • я заберу Вас в Иркутске там, где Вы проживаете и отвезу туда же обратно;
  • в подарок — бутылка питьевой байкальской воды;
  • предусмотрено время на обед.
Важная информация
Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальные принадлежности, полотенце на случай купания в Байкале.
Что входит
  • Аренда автомобиля на 8 часов
  • Сопровождение гидом-водителем 8 часов
  • Бутылка питьевой байкальской воды на каждого гостя.
Что не входит
  • Входные билеты в музеи — 250-400 рублей за билет
  • Питание — от 200 рублей на чел.
Начало и место завершения
🚩 место Вашего проживания в Иркутске
Один прекрасный день на Байкале
Один прекрасный день на Байкале
Один прекрасный день на Байкале
Один прекрасный день на Байкале
Один прекрасный день на Байкале

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья Л.
Наталья Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Иркутск от истоков до наших дней
3 250
3 часа
Иркутск от истоков до наших дней
71 отзыв
Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири
Путешествие на Байкал
6 500
7 часов
Путешествие на Байкал
62 отзыва
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
Иркутск — столица Восточной окраины
3 500
3 часа
Иркутск — столица Восточной окраины
48 отзывов
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре — обзорная авто-экскурсия
Идеальный день на Байкале
9 890
8 часов
Идеальный день на Байкале
41 отзыв
Путешествие к великому озеру и в Листвянку из Иркутска: виды, музеи, нерпы и многое-многое другое
Иркутск — музей Тальцы — поселок Листвянка
6 960
7 часов
Иркутск — музей Тальцы — поселок Листвянка
28 отзывов
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
Иркутск: история повседневности
2 500
3 часа
Иркутск: история повседневности
25 отзывов
Взглянуть на облик и характер города через детали жизни горожан в разные исторические эпохи