Исторический центр и шедевры европейской архитектуры XIX-ХХ веков
Старинный район Амалиенау
Музей Мирового океана и его корабли
Промышленная архитектура XIX века и Кёнигсбергский порт и др
Об экскурсии
Дорогие друзья! Приглашаю вас посетить обзорную экскурсию по Калининграду-Кёнигсбергу. Вы узнаете историю этого уникального города и поймёте, насколько он разнообразен, проникнитесь романтикой элитного района Амалиенау, насладитесь шедеврами европейской архитектуры начала ХХ века в историческом центре, ощутите мощь неприступных бастионов и стен города-крепости Кёнигсберга, узнаете были и небылицы города-призрака Кнайпхофа, а также тайны захоронения Канта и постройки Кафедрального собора, увидите суетливый и разветвлённый город-порт Калининград, а также многое другое.
Программа
Мы начнём путешествие с места, откуда начинался город (руин замка Кёнигсберг).
Далее осмотрим укрепления Литовского вала: самые красивые ворота города, подземные ходы, бастион Грольман и место капитуляции Кёнигсберга – башню Дона.
Посетим площадь Победы и район Хуфен (проспект Мира). Насладившись шедеврами архитектуры начала XX века, мы отправимся в район Амалиенау (кёнигсбергскую Рублёвку) изучать шикарные виллы кёнигсбергских купцов.
Далее мы осмотрим шедевры промышленной архитектуры XIX века и изучим мощности калининградского порта, а также корабли, находящиеся в гавани.
Посетим Музей марципана, который находится в Бранденбургских воротах.
Пройдёмся по набережной Музея Мирового океана, изучив пришвартованные корабли и объекты на суше.
Завершим нашу экскурсию на острове Канта, где находится знаменитый Кафедральный собор и могила великого философа.
Также будет возможность посетить воссозданную копию кёнигсбергской синагоги, узнать её историю, обычаи и традиции.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Билет в синагогу (по желанию)
Билет в Кафедральный собор (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Завершение: Улица Канта, 1, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваш гид в Калининграде
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них