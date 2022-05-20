Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду

Дорогие друзья! Приглашаю вас посетить обзорную экскурсию по Калининграду-Кёнигсбергу

Дорогие друзья! Приглашаю вас посетить обзорную экскурсию по Калининграду-Кёнигсбергу.

Вы узнаете историю этого уникального города и поймёте, насколько он разнообразен, проникнитесь романтикой элитного района Амалиенау, насладитесь шедеврами европейской архитектуры начала ХХ века в историческом центре, ощутите мощь неприступных бастионов и стен города-крепости Кёнигсберга, узнаете были и небылицы города-призрака Кнайпхофа, а также тайны захоронения Канта и постройки Кафедрального собора, увидите суетливый и разветвлённый город-порт Калининград, а также многое другое.
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду

Что вас ожидает 🤩

  • Кафедральный собор
  • Могила Канта
  • Рыбная деревня
  • Руины замка Кёнигсберг
  • Королевские ворота
  • Бастионы и подземелья Литовского вала
  • Исторический центр и шедевры европейской архитектуры XIX-ХХ веков
  • Старинный район Амалиенау
  • Музей Мирового океана и его корабли
  • Промышленная архитектура XIX века и Кёнигсбергский порт и др

Об экскурсии

Дорогие друзья! Приглашаю вас посетить обзорную экскурсию по Калининграду-Кёнигсбергу. Вы узнаете историю этого уникального города и поймёте, насколько он разнообразен, проникнитесь романтикой элитного района Амалиенау, насладитесь шедеврами европейской архитектуры начала ХХ века в историческом центре, ощутите мощь неприступных бастионов и стен города-крепости Кёнигсберга, узнаете были и небылицы города-призрака Кнайпхофа, а также тайны захоронения Канта и постройки Кафедрального собора, увидите суетливый и разветвлённый город-порт Калининград, а также многое другое.

Программа

  • Мы начнём путешествие с места, откуда начинался город (руин замка Кёнигсберг).
  • Далее осмотрим укрепления Литовского вала: самые красивые ворота города, подземные ходы, бастион Грольман и место капитуляции Кёнигсберга – башню Дона.
  • Посетим площадь Победы и район Хуфен (проспект Мира). Насладившись шедеврами архитектуры начала XX века, мы отправимся в район Амалиенау (кёнигсбергскую Рублёвку) изучать шикарные виллы кёнигсбергских купцов.
  • Далее мы осмотрим шедевры промышленной архитектуры XIX века и изучим мощности калининградского порта, а также корабли, находящиеся в гавани.
  • Посетим Музей марципана, который находится в Бранденбургских воротах.
  • Пройдёмся по набережной Музея Мирового океана, изучив пришвартованные корабли и объекты на суше.
  • Завершим нашу экскурсию на острове Канта, где находится знаменитый Кафедральный собор и могила великого философа.
  • Также будет возможность посетить воссозданную копию кёнигсбергской синагоги, узнать её историю, обычаи и традиции.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет в синагогу (по желанию)
  • Билет в Кафедральный собор (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Завершение: Улица Канта, 1, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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