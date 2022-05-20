Дорогие друзья! Приглашаю вас посетить обзорную экскурсию по Калининграду-Кёнигсбергу.



Вы узнаете историю этого уникального города и поймёте, насколько он разнообразен, проникнитесь романтикой элитного района Амалиенау, насладитесь шедеврами европейской архитектуры начала ХХ века в историческом центре, ощутите мощь неприступных бастионов и стен города-крепости Кёнигсберга, узнаете были и небылицы города-призрака Кнайпхофа, а также тайны захоронения Канта и постройки Кафедрального собора, увидите суетливый и разветвлённый город-порт Калининград, а также многое другое.