С Самир Экскурсия просто огонь! Столько интересных мест за один день. Мне очень понравилось. Гид классно рассказывал, время пролетело незаметно, однозначно советую!

О Ольга Большое спасибо за прекрасную экскурсию по городу! Порадовало, что маршрут охватил и старые улочки, и современные районы. Очень понравилось, как гид связывал исторические факты в единую картину. Большое спасибо за организацию и увлекательное повествование!

С Сергей Спасибо за экскурсию! Город реально интересный, чувствуется история. Маршрут продуман и организован отлично.

П Полина Не смотря на то, что это небольшая обзоная экскурсия, программа оказалась очень содержательной. Маршрут хорошо продуман. Экскурсовод поведала много занимательных сюжетов из истории города. И очень понравилась мастерская хомлинов.

Д Дмитрий Экскурсия классная, в ней хорошо связали историю с современностью. В музее Хомлинов понравилось, я так понял эти человечки уже стали символом города. Вобщем, если хотите посмотреть на город в разрезе времён, советую!

Б Борис Экскурсия очень понравилась! Красивый город с богатой историей. Очаровательные Хомлины и микс совеременного с историческим оставили яркие впечатления.

И Ирина Приятная экскурсия. Впечатлилась работой гида, рассказывал живо и с интересом.

Благодарю за яркие эмоции и полезную информацию!

Е Елена Отличный выбор для знакомства с Калининградом! Экскурсия насыщенная, с интересными фактами, историями. Понравилась мастерская хомлинов — такое атмосферное место, словно попадаешь в сказку.

Н Наталья читать дальше прошлое: мы увидели памятники и немецкому герцогу, и православному святому, и немецкому поэту, и советскому генералу. Она помогла внимательно посмотреть на уже знакомое и увидеть всё несколько иначе. Спасибо Наталье Евгеньевне: мы почувствовали, как здесь в этом городе непрерывно течёт история! Прекрасная экскурсия с высокопрофессиональным гидом Натальей Евгеньевной! Чрезвычайно содержательный рассказ о двух городах с одной судьбой — Кёнигсберге и Калининграде. Наталья Евгеньевна умело показала, как сквозь современный город просвечивает его

Е Евгений Мне экскурсия понравилась. Всё провели хорошо, без задержек и накладок. Экскурсовод любит свой город, это чувствуется по её рассказу. Показали нам красоты, интересные точки. Спсибо!

С Светлана Хорошая обзорная экскурсия по городу с богатым историческим наследием! Понравилось сочетание старинных зданий с современной архитектурой.

Спасибо экскурсоводу за увлекательный рассказ и возможность посетить очаровательный музей Хомлинов. Турфирма отлично справилась с организацией - остались только приятные впечатления!

Н Надежда Замечательная экскурсия, очень информативно и познавательно. Очень понравилась гид Наталья, с такой любовью рассказывала о городе, с таким интересом

В Владимир

Л Логвина