Известными историческими именами наполнена история Кенигсберга: философ Иммануил Кант, королева Луиза, Герцог Альбрехт, прусский король Фридрих Вильгельм и Василий Суворов (губернатор Восточной Пруссии). Город до сих пор хранит много тайн, в том числе тайну Янтарной комнаты! Мы попробуем приоткрыть страницы истории…
Описание экскурсииОбзорная экскурсия по Калининграду: вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. Центральная площадь, район Амалиенау, мастерская Хомлинов • Через центральную Площадь Победы с православными храмами и историческими памятниками вы проедите мимо Центрального парка, где растет самый старый дуб города, узнаете мистическую историю про дворец Гиппеля и Кирху памяти королевы Луизы.
- Далее вас ожидает знакомство-прогулка по сохранившимся кварталами особняков района Амалиенау.
- По Гвардейскому проспекту проследуете к мемориалу «1200 гвардейцев».
- Рядом в Астрономическом бастионе XIX века расположились: мастерская Хомлинов (с посещением), кафе-музей с артефактами (с посещением). Знакомство с фортификационными сооружениями Кенигсберга • Бранденбургские ворота (остановка с возможностью покупок в магазине–музее марципана).
- Фридланские ворота с огромной (еще неизученной) галереей подземных переходов.
- Королевские ворота и мощные оборонительные сооружения: казарма «Крон Принц» и бастион «Грольман».
- Росгартенские ворота и башня «Дона» (ныне музей Янтаря). Музей Мирового океана и остров Канта • Проедете по набережной исторического флота, у которой пришвартованы: самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей «Витязь», подлодка-музей на плаву «Б-413» и другие исторически важные корабли. Все это принадлежит музею Мирового Океана.
- В завершение программы пешеходная экскурсия по острову Канта, где расположен главный символ города — Кафедральный собор. Вы увидите мемориальный портик захоронения философа И. Канта, а также средневековые мостики города Медовый, Дровяной. Важная информация: Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению в мессенджере "Телеграм" или "МАХ".
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Победы
- Астрономический бастион
- Центральный парк
- Кирха памяти королевы Луизы
- Мемориал «1200 гвардейцев»
- Мастерская Хомлинов
- Район Амалиенау
- Бранденбургские ворота
- Музей-марципана
- Королевские ворота
- Казарма Крон Принц и бастион Грольман
- Фридланские ворота
- Музей Мирового океана
- Остров Канта
- Кафедральный собор
- Захоронение философа И. Канта
- Синагога
- Рыбная деревня
- Медовый и Дровяной мосты
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Посещение мастерской Хомлинов
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Г. Калининград, ул. Шевченко, д. 2 (паркинг)
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Накануне экскурсии менеджер пришлет информацию по отправлению в мессенджере "Телеграм" или "МАХ"
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Самир
3 мар 2026
Экскурсия просто огонь! Столько интересных мест за один день. Мне очень понравилось. Гид классно рассказывал, время пролетело незаметно, однозначно советую!
Ольга
16 фев 2026
Большое спасибо за прекрасную экскурсию по городу! Порадовало, что маршрут охватил и старые улочки, и современные районы. Очень понравилось, как гид связывал исторические факты в единую картину. Большое спасибо за организацию и увлекательное повествование!
Сергей
12 янв 2026
Спасибо за экскурсию! Город реально интересный, чувствуется история. Маршрут продуман и организован отлично.
Полина
23 дек 2025
Не смотря на то, что это небольшая обзоная экскурсия, программа оказалась очень содержательной. Маршрут хорошо продуман. Экскурсовод поведала много занимательных сюжетов из истории города. И очень понравилась мастерская хомлинов.
Дмитрий
16 дек 2025
Экскурсия классная, в ней хорошо связали историю с современностью. В музее Хомлинов понравилось, я так понял эти человечки уже стали символом города. Вобщем, если хотите посмотреть на город в разрезе времён, советую!
Борис
18 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Красивый город с богатой историей. Очаровательные Хомлины и микс совеременного с историческим оставили яркие впечатления.
Ирина
12 ноя 2025
Приятная экскурсия. Впечатлилась работой гида, рассказывал живо и с интересом.
Благодарю за яркие эмоции и полезную информацию!
Елена
22 сен 2025
Отличный выбор для знакомства с Калининградом! Экскурсия насыщенная, с интересными фактами, историями. Понравилась мастерская хомлинов — такое атмосферное место, словно попадаешь в сказку.
Наталья
12 сен 2025
Прекрасная экскурсия с высокопрофессиональным гидом Натальей Евгеньевной! Чрезвычайно содержательный рассказ о двух городах с одной судьбой — Кёнигсберге и Калининграде. Наталья Евгеньевна умело показала, как сквозь современный город просвечивает его
Евгений
26 авг 2025
Мне экскурсия понравилась. Всё провели хорошо, без задержек и накладок. Экскурсовод любит свой город, это чувствуется по её рассказу. Показали нам красоты, интересные точки. Спсибо!
Светлана
11 авг 2025
Хорошая обзорная экскурсия по городу с богатым историческим наследием! Понравилось сочетание старинных зданий с современной архитектурой.
Спасибо экскурсоводу за увлекательный рассказ и возможность посетить очаровательный музей Хомлинов. Турфирма отлично справилась с организацией - остались только приятные впечатления!
Надежда
22 июл 2025
Замечательная экскурсия, очень информативно и познавательно. Очень понравилась гид Наталья, с такой любовью рассказывала о городе, с таким интересом
В
Владимир
22 июл 2025
Логвина
22 июл 2025
Семён
10 июл 2025
Экскурсия неплохая, по поместам с интересным прошлым и настоящим. Город понравился.
Организация экскурсии тоже. Рекомендую к посещению.
