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Эта экскурсия в особенности подойдет для людей, впервые посещающих наш город.



Пожалуй, она подойдет и для тех, кто уже бывал в Калининграде, но не успел проникнуться духом этой земли.



Вам расскажут об истории Тевтонского ордена, этнических пруссах, вы посетите богатый район Амалиенау, увидите кирху Арнау, оборонительные сооружения, Кафедральный собор и многое другое. На десерт продегустируете пиво в пивоварне.