Эта экскурсия в особенности подойдет для людей, впервые посещающих наш город.
Пожалуй, она подойдет и для тех, кто уже бывал в Калининграде, но не успел проникнуться духом этой земли.
Вам расскажут об истории Тевтонского ордена, этнических пруссах, вы посетите богатый район Амалиенау, увидите кирху Арнау, оборонительные сооружения, Кафедральный собор и многое другое. На десерт продегустируете пиво в пивоварне.
Пожалуй, она подойдет и для тех, кто уже бывал в Калининграде, но не успел проникнуться духом этой земли.
Вам расскажут об истории Тевтонского ордена, этнических пруссах, вы посетите богатый район Амалиенау, увидите кирху Арнау, оборонительные сооружения, Кафедральный собор и многое другое. На десерт продегустируете пиво в пивоварне.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииАвторская экскурсия Никто не возит в рамках знакомства с городом в самую древнюю кирху Арнау, а также не показывает блиндаж главнокомандующего обороной, хотя это два очень красивых и интересных места. Моя экскурсия — это не сухие исторические даты и события. Я расскажу о том, как и где жили этнические пруссы, чем занимались и куда делись. Поделюсь, чем живут современные жители небольшого города с очень богатой историей. Проведу вас сквозь историю при помощи фортов, вилл, бункеров и других военных укреплений. Расскажу историю Тевтонского ордена от Великого Магистра Ф. Зальда до его секуляризации и роспуска в 1525 году. Также поговорим о периоде Прусского Герцогства и образования Прусского Королевства. Затронем историю объединения прусских земель в Веймарскую республику, её разъединение и период Второй Мировой войны. На десерт поделюсь историями о жизни русского человека на некогда чужой, но уже такой родной земле. Будут истории и о границах, и о «контрабандах вкусняшек», отношениях с соседями по побережью и путешествиях «на большую землю». Что вас ждёт? Знакомство с городом начнётся с эпически дорогого района Амалиенау (дорогого как при немцах, так и у нас: цена вилл от 100 миллионов рублей). Далее маршрут выйдет немного за пределы Калининграда к одной из самых древних сохранившихся кирх — Арнау. Также мы посетим музей Мирового океана с возможностью спуститься на настоящую подводную лодку Б-413. Не проедем мы и мимо крупнейшего пивоваренного завода восточной Пруссии «Понарт». Затем проедем сохранившуюся часть оборонительных сооружений исторического Кёнигсберга:
- Росгартенские ворота — рыбный ресторан.
- Башня Дона — музей янтаря.
- Бранденбургские ворота — музей марципана.
- Королевские ворота — выставка музея Мирового океана.
- Фридландские ворота — музей истории города.
- Форт XI Дёнхофф — крупнейшее оборонительное сооружение Кенигсберга.
- Парк Южный — история в архитектуре (миниатюра замка Кёнигсберга).
- Бункер Ляша — бункер командующего обороной города. Изюминкой путешествия станет посещение Кафедрального собора с прилегающей территорией (Рыбная деревня, могила и музей Иммануила Канта). Кульминацией всего маршрута станет посещение действующей пивоварни в ресторане «Редюит» (дегустационный набор пива четырёх видов).
По согласованию с гидом.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Виллы Амалиенау
- Пивоваренный завод восточной Пруссии «Понарт»
- Музей Мирового океана (подводная лодка Б-413)
- Росгартенские ворота
- Башня Дона
- Бранденбургские ворота
- Королевские ворота
- Фридландские ворота
- Форт XI Дёнхофф
- Парк Южный
- Бункер Ляша
- Пивоварня в ресторане «Редюит»
- Кафедральный собор
- Рыбная деревня
- Могила и музей Иммануила Канта
- Кирха Арнау
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Форт Дёнхофф - 500 руб. /чел.
- Парк Южный - 250 руб. /чел.
- Бункер - 400 руб. /чел.
- Дегустация пива - 550 руб. (с закуской - 800 руб.)
- Дегустация марципана и трдельников - 400-1000 руб.
Место начала и завершения?
Апартаменты или отель туриста
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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