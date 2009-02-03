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Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле

4.9
16 отзывов
Руслан
Руслан – Гид из Казани
Приехав в Казань, многие теряются от количества достопримечательностей 🏛️, которые хотелось бы увидеть.

Мы совершим невозможное и посетим их за 7 часов.

Будет насыщенно, весело 🥳 и интересно.

Кроме обязательных для туристов Казанского кремля, башни Сююмбике и Богородицкого монастыря вы увидите Остров–град Свияжск, Театр Кукол, Татарскую деревню и знаменитый Университетский городок.

Мы будем перемещаться на автомобиле 🚘 с остановками у главных памятников.

А некоторые из них мы увидим изнутри.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 890 ₽ за экскурсию

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Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле

Что вы увидите

  • Казанский Кремль с посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотра резиденции Президента РТ, башни Сююмбике
  • Старо-татарская слобода с прогулкой по современной набережной озера Кабан
  • Площадь Свободы – административный и культурный центр Казани
  • Изумрудный Театр Кукол «Сказка» и поход в татарскую деревню «Туган авылым»
  • Университетский городок – достояние Российской науки
  • Богородицкий монастырь, где мы с вами увидим место обретения и нахождения чудотворной Казанской иконы Божьей матери
  • Кремлевская Набережная с осмотром роскошного Дворца Земледельцев
  • Остров-град Свияжск.

КАЗАНЬ:

  • Визитная карточка - Казанский Кремль с посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотра резиденции Президента РТ, башни Сююмбике и живописной панорамы города;
  • Проезд по историческому центру города с осмотром достопримечательностей;
  • -Университетский городок – достояние Российской науки;
  • Старо-татарская слобода с прогулкой по современной набережной озеро Кабан;
  • Площадь Свободы – административный и культурный центр Казани;
  • Посещение Богородицкого монастыря – место обретения и нахождения чудотворной Казанской иконы Божьей матери;
  • Изумрудный Театр Кукол «Экият» (Сказка) и поход в татарскую деревню «Туган авылым» (Родная деревня)
Храм всех религий
Известный также как Вселенский храм, сооружен из разных стилевых элементов, присущих каждой религии. Всего здесь собрано 16 религий, в том числе и исчезнувшие. Храм всех религий – это удивительный образец могущества и силы человека, который осуществляет богоугодное дело. Не имея накоплений, но обладая чистой душой верующего человека и неимоверным желанием созидать, создатель этого удивительного сооружения Ильдар Ханов рискнул и заложил крепкий фундамент к взаимопониманию и уважению между представителями различных конфессий. Это необычная постройка никого не оставляет равнодушным.
Остров–град Свияжск

Уникальный город 🏙️ крепость построенный всего за 4 недели. Во время променада по острову мы с вами увидим:

  • •Успенский монастырь, где сохранились фрески 16 века (объект Юнеско);
  • •Церковь Святой Троицы — единственный в Среднем Поволжье сохранившийся памятник русского деревянного зодчества XVI;
  • •Церковь во имя Сергия Радонежского – покровителя острова;
  • •Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость" – роскошный пятиглавый храм в неовизантийском стиле;
  • •Церковь во имя Константина и Елены - единственная уцелевшая посадская церковь ⛪ на острове;
  • В конце экскурсии 🧭 на рождественской площади Свияжска мы с Вами перекусим и насладимся неповторимыми видами на Волгу.
Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Транспортные расходы
Что не входит
  • Сервисный сбор за объекты ЮНЕСКО - Кремль и остров Свияжск - 1200 руб.
  • Обед по необходимости
  • Программа может быть дополнена посещением: удивительного Храма всех религий, живописного Раифского монастыря или современного города Иннополис. Условия оговариваются отдельно в переписке.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности с гидом
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Руслан
Руслан
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16 отзывов оставили туристы

Руслан проводит ещё 3 экскурсии

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