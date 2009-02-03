Казанский Кремль с посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотра резиденции Президента РТ, башни Сююмбике
Старо-татарская слобода с прогулкой по современной набережной озера Кабан
Площадь Свободы – административный и культурный центр Казани
Изумрудный Театр Кукол «Сказка» и поход в татарскую деревню «Туган авылым»
Университетский городок – достояние Российской науки
Богородицкий монастырь, где мы с вами увидим место обретения и нахождения чудотворной Казанской иконы Божьей матери
Кремлевская Набережная с осмотром роскошного Дворца Земледельцев
Остров-град Свияжск.
КАЗАНЬ:
Визитная карточка - Казанский Кремль с посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотра резиденции Президента РТ, башни Сююмбике и живописной панорамы города;
Проезд по историческому центру города с осмотром достопримечательностей;
-Университетский городок – достояние Российской науки;
Старо-татарская слобода с прогулкой по современной набережной озеро Кабан;
Площадь Свободы – административный и культурный центр Казани;
Посещение Богородицкого монастыря – место обретения и нахождения чудотворной Казанской иконы Божьей матери;
Изумрудный Театр Кукол «Экият» (Сказка) и поход в татарскую деревню «Туган авылым» (Родная деревня)
Храм всех религий
Известный также как Вселенский храм, сооружен из разных стилевых элементов, присущих каждой религии. Всего здесь собрано 16 религий, в том числе и исчезнувшие. Храм всех религий – это удивительный образец могущества и силы человека, который осуществляет богоугодное дело. Не имея накоплений, но обладая чистой душой верующего человека и неимоверным желанием созидать, создатель этого удивительного сооружения Ильдар Ханов рискнул и заложил крепкий фундамент к взаимопониманию и уважению между представителями различных конфессий. Это необычная постройка никого не оставляет равнодушным.
Остров–град Свияжск
Уникальный город 🏙️ крепость построенный всего за 4 недели. Во время променада по острову мы с вами увидим:
•Успенский монастырь, где сохранились фрески 16 века (объект Юнеско);
•Церковь Святой Троицы — единственный в Среднем Поволжье сохранившийся памятник русского деревянного зодчества XVI;
•Церковь во имя Сергия Радонежского – покровителя острова;
•Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость" – роскошный пятиглавый храм в неовизантийском стиле;
•Церковь во имя Константина и Елены - единственная уцелевшая посадская церковь ⛪ на острове;
В конце экскурсии 🧭 на рождественской площади Свияжска мы с Вами перекусим и насладимся неповторимыми видами на Волгу.
Что входит
Услуги профессионального гида
Транспортные расходы
Что не входит
Сервисный сбор за объекты ЮНЕСКО - Кремль и остров Свияжск - 1200 руб.
Обед по необходимости
Программа может быть дополнена посещением: удивительного Храма всех религий, живописного Раифского монастыря или современного города Иннополис. Условия оговариваются отдельно в переписке.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности с гидом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.