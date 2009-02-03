Руслан – Гид из Казани

Приехав в Казань, многие теряются от количества достопримечательностей 🏛️, которые хотелось бы увидеть.



Мы совершим невозможное и посетим их за 7 часов.



Будет насыщенно, весело 🥳 и интересно.



Кроме обязательных для туристов Казанского кремля, башни Сююмбике и Богородицкого монастыря вы увидите Остров–град Свияжск, Театр Кукол, Татарскую деревню и знаменитый Университетский городок.



Мы будем перемещаться на автомобиле 🚘 с остановками у главных памятников.



А некоторые из них мы увидим изнутри.