КАЗАНЬ: - Визитная карточка - Казанский Кремль с посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотра резиденции Президента РТ, башни Сююмбике и живописной панорамы города; - Проезд по историческому центру города с осмотром достопримечательностей; -Университетский городок – достояние Российской науки; - Старо-татарская слобода с прогулкой по современной набережной озеро Кабан; - Площадь Свободы – административный и культурный центр Казани; - Посещение Богородицкого монастыря – место обретения и нахождения чудотворной Казанской иконы Божьей матери; - Изумрудный Театр Кукол «Экият» (Сказка) и поход в татарскую деревню «Туган авылым» (Родная деревня) Остров–град Свияжск: Уникальный город крепость построенный всего за 4 недели. Во время променада по острову мы с вами увидим:

Успенский монастырь, где сохранились фрески 16 века (объект Юнеско);

Церковь Святой Троицы — единственный в Среднем Поволжье сохранившийся памятник русского деревянного зодчества XVI;

Церковь во имя Сергия Радонежского – покровителя острова;

Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость" – роскошный пятиглавый храм в неовизантийском стиле;

Церковь во имя Константина и Елены - единственная уцелевшая посадская церковь на острове; В конце экскурсии на рождественской площади Свияжска мы с Вами перекусим и насладимся неповторимыми видами на Волгу. Важная информация: Экскурсию можно посетить с детьми старше 7 лет (бустер предоставляется).

Церковь во имя Константина и Елены - единственная уцелевшая посадская церковь на острове; В конце экскурсии на рождественской площади Свияжска мы с Вами перекусим и насладимся неповторимыми видами на Волгу. Важная информация: Экскурсию можно посетить с детьми старше 7 лет (бустер предоставляется).

•Церковь во имя Константина и Елены - единственная уцелевшая посадская церковь на острове; В конце экскурсии на рождественской площади Свияжска мы с Вами перекусим и насладимся неповторимыми видами на Волгу. Важная информация: Экскурсию можно посетить с детьми старше 7 лет (бустер предоставляется).