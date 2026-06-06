Приехав в Казань, многие теряются от количества достопримечательностей, которые хотелось бы увидеть. Мы совершим невозможное и посетим их за 7 часов. Будет насыщенно, весело и интересно. Мы будем перемещаться на автомобиле с остановками у главных памятников. А некоторые из них мы увидим изнутри.
Описание экскурсии
КАЗАНЬ: - Визитная карточка - Казанский Кремль с посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотра резиденции Президента РТ, башни Сююмбике и живописной панорамы города; - Проезд по историческому центру города с осмотром достопримечательностей; -Университетский городок – достояние Российской науки; - Старо-татарская слобода с прогулкой по современной набережной озеро Кабан; - Площадь Свободы – административный и культурный центр Казани; - Посещение Богородицкого монастыря – место обретения и нахождения чудотворной Казанской иконы Божьей матери; - Изумрудный Театр Кукол «Экият» (Сказка) и поход в татарскую деревню «Туган авылым» (Родная деревня) Остров–град Свияжск: Уникальный город крепость построенный всего за 4 недели. Во время променада по острову мы с вами увидим:
- Успенский монастырь, где сохранились фрески 16 века (объект Юнеско);
- Церковь Святой Троицы — единственный в Среднем Поволжье сохранившийся памятник русского деревянного зодчества XVI;
- Церковь во имя Сергия Радонежского – покровителя острова;
- Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость" – роскошный пятиглавый храм в неовизантийском стиле;
- Церковь во имя Константина и Елены - единственная уцелевшая посадская церковь на острове; В конце экскурсии на рождественской площади Свияжска мы с Вами перекусим и насладимся неповторимыми видами на Волгу. Важная информация: Экскурсию можно посетить с детьми старше 7 лет (бустер предоставляется).
Церковь во имя Константина и Елены - единственная уцелевшая посадская церковь на острове; В конце экскурсии на рождественской площади Свияжска мы с Вами перекусим и насладимся неповторимыми видами на Волгу. Важная информация: Экскурсию можно посетить с детьми старше 7 лет (бустер предоставляется).
•Церковь во имя Константина и Елены - единственная уцелевшая посадская церковь на острове; В конце экскурсии на рождественской площади Свияжска мы с Вами перекусим и насладимся неповторимыми видами на Волгу. Важная информация: Экскурсию можно посетить с детьми старше 7 лет (бустер предоставляется).
Каждый день по договорённости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров-град Свияжск
- Иннополис
- Раифа
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Комфортабельный автомобиль - HAVAL F7
Что не входит в цену
- Входные билеты на остров Свияжск - 170 руб. с чел., льготный 150 руб
- Обед по необходимости
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день по договорённости
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсию можно посетить с детьми старше 7 лет (бустер предоставляется)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Ездили на индивидуальную экскурсию с Русланом. Гид забрал нас с места проживания. Пока ехали до достопримечательностей рассказывал историю Татарстана и мест, которые мы собирались посетить. Все прошло отлично! В процессе поездки Руслан не только много и интересно рассказывал, но и показывал старые фото и видео. Было интересно и взрослым и детям. Большое спасибо за экскурсию!
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И
Прекрасная экскурсия! Замечательный гид Руслан, который знает историю Татарстана, что было, что есть и перспективны Республики. Это здорово!
Комфортно. Пожелания учитываются. Очень рекомендую. 👍👍👍
Комфортно. Пожелания учитываются. Очень рекомендую. 👍👍👍
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О
Огромная благодарность Руслану за прекрасную экскурсию! Он с вниманием относился к нашим пожеланиям по маршруту, увлекательно рассказывал про Татарстан, Казань и объекты, которые мы посетили, отвечал на вопросы. Подсказал где лучше купить ооооочень вкусную рыбку)))). Весь день мы были окружены заботой. Спасибо большое!
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Е
Доброго времени суток! Хотим поделиться своими впечатлениями от нашей поездки в Казань. А именно о экскурсии,которую нам организовал Руслан. Мы знали,что Казань красивый город,но даже не подозревали,что настолько! Наш гид
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Е
Доброго времени суток! Хотим поделиться своими впечатлениями от нашей поездки в Казань. А именно о экскурсии,которую нам организовал Руслан. Мы знали,что Казань красивый город,но даже не подозревали,что настолько! Наш гид
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В
Замечательная авторская экскурсия. Всем рекомендую. Руслан абсолютно владеет темой, рассказывает увлеченно и с любовью к родному краю. Была с двумя сыновьями-подростками, которым было не менее интересно, чем мне. Мы были
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