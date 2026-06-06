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Всё везде и сразу: Раифа, Иннополис и Свияжск на автомобиле

Необычная экскурсия на автомобиле с остановками у главных памятников
Приехав в Казань, многие теряются от количества достопримечательностей, которые хотелось бы увидеть. Мы совершим невозможное и посетим их за 7 часов. Будет насыщенно, весело и интересно. Мы будем перемещаться на автомобиле с остановками у главных памятников. А некоторые из них мы увидим изнутри.
4.9
40 отзывов
Всё везде и сразу: Раифа, Иннополис и Свияжск на автомобиле
Всё везде и сразу: Раифа, Иннополис и Свияжск на автомобиле
Всё везде и сразу: Раифа, Иннополис и Свияжск на автомобиле

Описание экскурсии

КАЗАНЬ: - Визитная карточка - Казанский Кремль с посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотра резиденции Президента РТ, башни Сююмбике и живописной панорамы города; - Проезд по историческому центру города с осмотром достопримечательностей; -Университетский городок – достояние Российской науки; - Старо-татарская слобода с прогулкой по современной набережной озеро Кабан; - Площадь Свободы – административный и культурный центр Казани; - Посещение Богородицкого монастыря – место обретения и нахождения чудотворной Казанской иконы Божьей матери; - Изумрудный Театр Кукол «Экият» (Сказка) и поход в татарскую деревню «Туган авылым» (Родная деревня) Остров–град Свияжск: Уникальный город крепость построенный всего за 4 недели. Во время променада по острову мы с вами увидим:
  • Успенский монастырь, где сохранились фрески 16 века (объект Юнеско);
  • Церковь Святой Троицы — единственный в Среднем Поволжье сохранившийся памятник русского деревянного зодчества XVI;
  • Церковь во имя Сергия Радонежского – покровителя острова;
  • Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость" – роскошный пятиглавый храм в неовизантийском стиле;
  • Церковь во имя Константина и Елены - единственная уцелевшая посадская церковь на острове; В конце экскурсии на рождественской площади Свияжска мы с Вами перекусим и насладимся неповторимыми видами на Волгу. Важная информация: Экскурсию можно посетить с детьми старше 7 лет (бустер предоставляется).
Церковь во имя Константина и Елены - единственная уцелевшая посадская церковь на острове; В конце экскурсии на рождественской площади Свияжска мы с Вами перекусим и насладимся неповторимыми видами на Волгу. Важная информация: Экскурсию можно посетить с детьми старше 7 лет (бустер предоставляется).
•Церковь во имя Константина и Елены - единственная уцелевшая посадская церковь на острове; В конце экскурсии на рождественской площади Свияжска мы с Вами перекусим и насладимся неповторимыми видами на Волгу. Важная информация: Экскурсию можно посетить с детьми старше 7 лет (бустер предоставляется).

Каждый день по договорённости

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров-град Свияжск
  • Иннополис
  • Раифа
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Комфортабельный автомобиль - HAVAL F7
Что не входит в цену
  • Входные билеты на остров Свияжск - 170 руб. с чел., льготный 150 руб
  • Обед по необходимости
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день по договорённости
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсию можно посетить с детьми старше 7 лет (бустер предоставляется)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
5
3
2
1
E
Ездили на индивидуальную экскурсию с Русланом. Гид забрал нас с места проживания. Пока ехали до достопримечательностей рассказывал историю Татарстана и мест, которые мы собирались посетить. Все прошло отлично! В процессе поездки Руслан не только много и интересно рассказывал, но и показывал старые фото и видео. Было интересно и взрослым и детям. Большое спасибо за экскурсию!
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И
Прекрасная экскурсия! Замечательный гид Руслан, который знает историю Татарстана, что было, что есть и перспективны Республики. Это здорово!
Комфортно. Пожелания учитываются. Очень рекомендую. 👍👍👍
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О
Огромная благодарность Руслану за прекрасную экскурсию! Он с вниманием относился к нашим пожеланиям по маршруту, увлекательно рассказывал про Татарстан, Казань и объекты, которые мы посетили, отвечал на вопросы. Подсказал где лучше купить ооооочень вкусную рыбку)))). Весь день мы были окружены заботой. Спасибо большое!
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Е
Доброго времени суток! Хотим поделиться своими впечатлениями от нашей поездки в Казань. А именно о экскурсии,которую нам организовал Руслан. Мы знали,что Казань красивый город,но даже не подозревали,что настолько! Наш гид
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Руслан показал нам все величие и красоту этого города,все уголки и улицы,которые заслуживают внимания. Город-остров Свияжск по праву можно назвать сказочным городом! Даже не смотря на очень плотный туман,Руслан смог показать нам все прекрасные виды(подтверждая свои слова фотографиями). Но мы,если честно,были даже рады,что был такой туман,т. к. мы заехали в Иннополис и посмотрели его максимально подробно. Еще более подробно мы рассмотрели все объекты в историческом центре Казани,прекрасные церкви и мечети,храмы и Кремль. Мы безумно рады,что нам посчастливилось познакомиться с таким замечательным,умным и весёлым гидом,который познакомил нас с историей и культурой Казани. Всем рекомендуем Руслана и обязательно приедем в Казань в тёплое время года. С уважением и любовью, ваши гости из Ростова-на-Дону. Лена,Жанна, Нина,Юля.

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Е
Доброго времени суток! Хотим поделиться своими впечатлениями от нашей поездки в Казань. А именно о экскурсии,которую нам организовал Руслан. Мы знали,что Казань красивый город,но даже не подозревали,что настолько! Наш гид
читать дальшеуменьшить

Руслан показал нам все величие и красоту этого города,все уголки и улицы,которые заслуживают внимания. Город-остров Свияжск по праву можно назвать сказочным городом! Даже не смотря на очень плотный туман,Руслан смог показать нам все прекрасные виды(подтверждая свои слова фотографиями). Но мы,если честно,были даже рады,что был такой туман,т. к. мы заехали в Иннополис и посмотрели его максимально подробно. Еще более подробно мы рассмотрели все объекты в историческом центре Казани,прекрасные церкви и мечети,храмы и Кремль. Мы безумно рады,что нам посчастливилось познакомиться с таким замечательным,умным и весёлым гидом,который познакомил нас с историей и культурой Казани. Всем рекомендуем Руслана и обязательно приедем в Казань в тёплое время года. С уважением и любовью, ваши гости из Ростова-на-Дону. Лена,Жанна, Нина,Юля.

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В
Замечательная авторская экскурсия. Всем рекомендую. Руслан абсолютно владеет темой, рассказывает увлеченно и с любовью к родному краю. Была с двумя сыновьями-подростками, которым было не менее интересно, чем мне. Мы были
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с ними на экскурсиях в разных городах и регионах РФ и бывших республик Советского Союза. Что-то там нравилось больше, что-то меньше, но побывать вновь там не хотелось. Только здесь в Казани после экскурсии с Русланом, они сказали, что два дня на Казань мало, надо приехать еще. Руслан сумел так рассказать о родном крае, что в пору влюбиться в Казань, Татарстан. Спасибо ему большое!

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