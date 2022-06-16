Заезд в коттеджи или гостиницу.

Встреча в аэропорте и на ж/д вокзале Краснодара в 14:00.

Пешеходная экскурсия в «Хаджохскую теснину» и каньон реки Мезмайский Геотермальный источник. Праздничный ужин с шашлыком

9:00 Завтрак.

Поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.

15:00 Обед.

После обеда гид – инструктор поведет вас на уникальный, природный объект:«Хаджохскую теснину».

Это грандиозное ущелье, в которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи.

Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.

Зажатый объятьями скал, водный поток с грохотом проносится рядом с наблюдателями.

Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды.

Далее, маршрут пройдет по каньону реки Белой до ущелья ручья Мезмайский, напоминающего каменный лабиринт.

Возможно купание в каменной чаше четвертого водопада ручья Мезмайский.

18.00 Праздничный ужин с шашлыком.