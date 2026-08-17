От Киевского вокзала до стен Кремля и парка «Зарядье» — вы совершите это путешествие на большом комфортном теплоходе. Полюбуетесь набережными и парками, куполами храмов и другими памятниками архитектуры. Аудиогид на борту расскажет об увиденном и о прошлом этих мест. При бронировании вы можете выбрать билет с ланчем.
Описание аудиогида
Маршрут
Прогулка проходит под рассказ аудиогида об истории столицы и о достопримечательностях на маршруте.
Причал «Киевский вокзал» — Дом правительства — Гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — МГУ им. М. В. Ломоносова — Стадион «Лужники» — Воробьевы горы — Парк Горького — Причал «Крымский мост» — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Театр Эстрады — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Новоспасский монастырь — Причал «Кленовый бульвар»
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Москва-21», «Москва-24» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан
- При бронировании вы можете выбрать билет с ланчем или без. Меню: кусочек пиццы Маргарита или Пепперони, чёрный или зелёный (400 мл)
- С собой можно принести алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Приносить свою еду на борт не разрешается
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый, в одну сторону до м.Коломенская, до причала Кленовый Бульвар
|890 ₽
|Взрослый, с горячим ЛАНЧЕМ, в одну сторону до Кленового Бульвара, м. Коломенская, Питание включено
|1259 ₽
|Детский, с 6 до 12 лет, в одну сторону до м. Коломенская
|590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале "Киевский вокзал", сектор "B"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 20353 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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