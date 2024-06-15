Как отпраздновать День города Москвы? Многие задаются этим вопросом.
Мы предлагаем вам уникальную возможность — насладиться видами на вечернюю Москву, отдохнуть на борту теплохода под живую музыку, вкусно поужинать и увидеть праздничный салют из лучшей точки города. Проходите на борт комфортабельного теплохода и забудьте о повседневной суете.
Мы предлагаем вам уникальную возможность — насладиться видами на вечернюю Москву, отдохнуть на борту теплохода под живую музыку, вкусно поужинать и увидеть праздничный салют из лучшей точки города. Проходите на борт комфортабельного теплохода и забудьте о повседневной суете.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:20, 19:30
Описание круиза
Меню: Салат:
• Греческий (огурцы, перец болгарский, томаты, листья салата, фета, оригинальная заправка) 180 гр. Горячее блюдо:
• Шашлык из свинины и курицы (ассорти) с соусом и гарниром (картофель запечённый по-деревенски) (250 гр.) Десерт:
• Пирожное «Медовик» Горячий напиток на выбор:
Чай или кофе (200 мл) Важная информация: Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг. Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено. Важная информация:.
Чай или кофе (200 мл) Важная информация: Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг. Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено. Важная информация:.
• Чай или кофе (200 мл) Важная информация: Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг. Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено. Важная информация:
- Шеф-повар может внести изменения в меню.
- Вы можете принести с собой алкогольные напитки (кроме пива) — не забудьте взять с собой чек из магазина.
- Запрещено приносить на борт свои безалкогольные напитки и продукты питания.
10 сентября в 19:25
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+) с питанием
|от 3 250 ₽
|Детский (от 3 до 12 лет) с питанием
|2 850 ₽
|Детский (от 0 до 3 лет) без питания
|500 ₽
|Детский (от 6 до 12 лет) с питанием
|от 2 550 ₽
|Детский (от 0 до 6 лет) без питания
|500 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом музыки
- Краснохолмский мост
- Высотка на Котельнической набережной
- Большой Устьинский мост
- Парящий мост
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Московский театр эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Крымский мост
- Центральный парк культуры и отдыха им. А М. Горького
- Нескучный сад
- Воробьёвы горы
- Парк искусств «Музеон»
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Просмотр праздничного салюта
- Ужин
- Музыкальная программа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Причал «Новоспасский Мост»
Когда и сколько длится?
Когда: 10 сентября в 19:25
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
- Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг
- Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина)
- Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
15 июн 2024
В
Вадим
13 июн 2024
Все понравилось, вкусная кухня, при проведении фейерверка, судну нужно разворачиваться (как другие суда) для максимального его вида.
Р
Роман
13 июн 2024
E
Elenamor
10 сен 2023
Прогулка на теплоходе по вечерней Москве была супер 🔥
Москва в целом очень красивый город, а вечером,в свете ламп - она завораживает💥
А когда ты такой красотой любуешься с теплохода, это ещё больше впечатляет 💥💥💥
Единственный минус, еда на теплоходе желает быть лучше, очень грустный ужин подают ☹️
Москва в целом очень красивый город, а вечером,в свете ламп - она завораживает💥
А когда ты такой красотой любуешься с теплохода, это ещё больше впечатляет 💥💥💥
Единственный минус, еда на теплоходе желает быть лучше, очень грустный ужин подают ☹️
М
Маргарита
10 сен 2023
Спасибо огромное организаторам. Все было превосходно.
Н
Наталья
10 сен 2023
Всё отлично, еда вкусная, было весело
Л
Людмила
10 мая 2023
Очень понравилась экскурсия! Внимательный персонал, красивые виды Москвы, отличная музыка и супер диджей исполнил на ура музыкальную программу! Рекомендую!
С
Сергей
14 июн 2022
Л
Лада
10 мая 2022
О
Ольга
13 июн 2021
Потрясающая прогулка! Виды - загляденье! Салют на День России смотрели с самой лучшей точки! Живая музыка, танцы! Всем советую!!!!
s
siggi.ve
11 мая 2021
Входит в следующие категории Москвы
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