Меню: Салат:

• Греческий (огурцы, перец болгарский, томаты, листья салата, фета, оригинальная заправка) 180 гр. Горячее блюдо:

• Шашлык из свинины и курицы (ассорти) с соусом и гарниром (картофель запечённый по-деревенски) (250 гр.) Десерт:

• Пирожное «Медовик» Горячий напиток на выбор:

Чай или кофе (200 мл) Важная информация: Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг. Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено. Важная информация:.

Чай или кофе (200 мл) Важная информация: Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг. Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено. Важная информация:.

• Чай или кофе (200 мл) Важная информация: Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг. Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено. Важная информация: