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Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп

Группы п.
Группы п. – Гид из Москвы
Автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по парадной части столицы ⭐️ с посещением ансамбля Кремля за три часа познакомит с основными достопримечательностями 🏛️ Москвы.

Вы побываете на главной площади и осмотрите внешнее великолепие Храма Христа Спасителя, увидите здание МГУ и полюбуетесь панорамой исторического центра и новых деловых районов города, а после отправитесь на обзорную экскурсию в Кремль.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 25 800 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп

Что вы увидите

  • Красная площадь
  • Храм Христа Спасителя
  • Воробьевы горы
  • Александровкий сад
  • Кремль и Соборная площадь
  • и многое другое
За один день Вы сможете увидеть главные достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️, а также посетить ее сердце - Кремль.
Трехчасовая автобусная обзорная экскурсия ⛳ по Москве с тремя остановками позволит Вам осмотреть основные достопримечательности центра столицы. За 3 часа экскурсии 🧭 перед вами предстанет все разнообразие столицы. Квалифицированные экскурсоводы познакомят вас с историей 📖 города, расскажут интересные истории из его жизни.

Маршрут экскурсии (может меняться в зависимость от места начала):

  • Триумфальная площадь, Тверская улица, Театральный проезд (Большой и Малый театры), Лубянская площадь, Ильинский сквер (памятники Кириллу и Мефодию), ул. Варварка,
  • Васильевский Спуск и Кремлевская набережная, Храм Христа Спасителя, Музей 🖼 Изобразительных искусств, ул. Якиманка,
  • Воробьевы горы ⛰️ и главное здание МГУ,
  • Поклонная гора.

Мы сделаем три остановки с выходом по 15 минут:

  • 1. Красная площадь. Вы увидите знаменитую Спасскую башню, Храм Василия Блаженного, знаменитый ГУМ.
  • 2. Храм Христа Спасителя. Вы сможете полюбоваться храмом, панорамой Кремля, увидеть Большой Каменный мост, «дом на набережной» Трифонова, особняк Харитоненко.
3. Воробьёвы горы. Вы увидите спорткомплекс Лужники, панораму Москвы, главное здание МГУ, Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах, Панораму Делового центр
Затем Вы начнется полуторачасовая пешеходная часть экскурсии с посещением Территории Кремля с 1 собором. Вы увидите Колокольню Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушку, Соборную площадь, Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы.
Мы принимаем ваши пожелания и составим именно для вас удобный маршрут!
Так же мы можем вас забрать от удобного для вас места в пределах МКАД и начать экскурсию именно от туда.
Цены указанные на сайте могут изменяться в зависимости от многих факторов. Для уточнения стоимости создайте заявку, и мы пришлем Вам расчет!

Дополнительно возможно:

  • заказать трансфер из аэропорта;
  • организовать для обратный трансфер;
  • провести экскурсию на на английском языке;
  • посетить Оружейную палату
  • добавить пешеходную прогулку 👣 по Красной площади и Александровскому саду или Китай-городу
Что входит
  • транспортное обслуживание на время обзорной экскурсии
  • услуги гида на обзорной экскурсии и в Кремле
  • билеты в Кремль
Что не входит
  • обратный трансфер
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Кремль
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Группы п. проводит ещё 2 экскурсии

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