За один день Вы сможете увидеть главные достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️, а также посетить ее сердце - Кремль.

Трехчасовая автобусная обзорная экскурсия ⛳ по Москве с тремя остановками позволит Вам осмотреть основные достопримечательности центра столицы. За 3 часа экскурсии 🧭 перед вами предстанет все разнообразие столицы. Квалифицированные экскурсоводы познакомят вас с историей 📖 города, расскажут интересные истории из его жизни.

Маршрут экскурсии (может меняться в зависимость от места начала):

Триумфальная площадь, Тверская улица, Театральный проезд (Большой и Малый театры), Лубянская площадь, Ильинский сквер (памятники Кириллу и Мефодию), ул. Варварка,

Васильевский Спуск и Кремлевская набережная, Храм Христа Спасителя, Музей 🖼 Изобразительных искусств, ул. Якиманка,

Воробьевы горы ⛰️ и главное здание МГУ,

Поклонная гора.

Мы сделаем три остановки с выходом по 15 минут:

1. Красная площадь. Вы увидите знаменитую Спасскую башню, Храм Василия Блаженного, знаменитый ГУМ.

2. Храм Христа Спасителя. Вы сможете полюбоваться храмом, панорамой Кремля, увидеть Большой Каменный мост, «дом на набережной» Трифонова, особняк Харитоненко.

3. Воробьёвы горы. Вы увидите спорткомплекс Лужники, панораму Москвы, главное здание МГУ, Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах, Панораму Делового центр

Затем Вы начнется полуторачасовая пешеходная часть экскурсии с посещением Территории Кремля с 1 собором. Вы увидите Колокольню Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушку, Соборную площадь, Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы.

Мы принимаем ваши пожелания и составим именно для вас удобный маршрут!

Так же мы можем вас забрать от удобного для вас места в пределах МКАД и начать экскурсию именно от туда.

Цены указанные на сайте могут изменяться в зависимости от многих факторов. Для уточнения стоимости создайте заявку, и мы пришлем Вам расчет!

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