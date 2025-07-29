Вы отправитесь на речную прогулку по самому центру столицы от одного из центральных причалов — «Воробьевы горы» или «Нескучный сад». Это идеальный формат для дружеской встречи, семейного времяпровождения или романтического свидания. Перед вами откроются виды на Московский Кремль, Красный Октябрь, Парк Горького, Храм Христа Спасителя, Парящий мост, Дом Музыки и многое другое. Важная информация:

Проносить на борт свои продукты питания и напитки (алкогольные и безалкогольные) запрещено.