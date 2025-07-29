Во время теплоходной прогулки от одного из центральных причалов вы проплывете мимо Парка Горького, Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, Парка Зарядье и других достопримечательностей.
На борту для вас будет работать ресторан и бар с широким ассортиментом разнообразных напитков и горячих блюд.
Время начала: 12:45, 13:15, 14:35, 15:30, 16:00, 17:20, 18:15, 20:05
Описание водной прогулки
Вы отправитесь на речную прогулку по самому центру столицы от одного из центральных причалов — «Воробьевы горы» или «Нескучный сад». Это идеальный формат для дружеской встречи, семейного времяпровождения или романтического свидания. Перед вами откроются виды на Московский Кремль, Красный Октябрь, Парк Горького, Храм Христа Спасителя, Парящий мост, Дом Музыки и многое другое. Важная информация:
Проносить на борт свои продукты питания и напитки (алкогольные и безалкогольные) запрещено.
Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом музыки
- Краснохолмский мост
- Высотка на Котельнической набережной
- Парящий мост Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Крымский мост
- Парк Горького
- Нескучный сад
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Аудиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал "Нескучный сад" (сектор "A")
Завершение: Причал «Новоспасский»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
- Проносить на борт свои продукты питания и напитки (алкогольные и безалкогольные) запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзыве
М
Мария
29 июл 2025
По билетам мы зашли на теплоход и спустя 2 минуты сошли обратно на берег. Реализованы билеты не были.
Причина: несоответствие заявленного предложения действительности, а конкретно:
1. Вместо заявленного, что теплоход рассчитан на
