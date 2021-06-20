5-звёздочные ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ отели и гостиницы Москвы с лучшими видами на город 🏙️ и достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️. Подготовили подобное описание отелей, много фото, где они находятся, а так же какой вид из окон вы можете получить при бронировании номера в данном месте

В Москве есть и отели и гостиницы, которые по праву считаются лучшими. Здесь можно не только остановиться на одну ночь, но и провести время с комфортом, и в то же время получить незабываемые впечатления.

Эти отели в Москве является символом роскоши, элегантности и шика.

Lotte Hotel Moscow (Лотте Отель Москва) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Лотте Отель Москва Номер в LOTTE HOTEL MOSCOW Бар The Terrasa Крытый бассейн

Лотте Отель, Новинский бульвар, Москва, Россия

Отмеченный множеством наград Лотте Отель Москва давно зарекомендовал себя как первоклассный 5-звездочный отель в столице России. Из окон роскошно оформленных номеров открывается потрясающий вид на мерцающий горизонт Москвы и знаменитое Садовое кольцо и двор. От такого вида захватывает дух.

На территории отеля есть два фантастических ресторана: декадентская итальянская закусочная (отмеченный звездой Мишлен ресторан «OVO» всемирно известного шеф-повара Карло Кракко) и современная японская закусочная «MEGUmi» – оба предлагают восхитительные блюда. Ваши вкусовые рецепторы будут в восторге. Летом работает бар The Terrasa, откуда открывается прекрасный вид на центр Москвы.

Что касается досуга и релакса, Lotte Hotel Moscow, безусловно, знает, как развлечь своих гостей, проводя различные мероприятия и веселые ночные вечеринки на своем инновационном клубном этаже. Для тех, кто ищет безмятежность в этом шумном городе, в спа-салоне Mandara на территории отеля предлагаются древние балийские спа-процедуры, фитнес-центр и крытый бассейн.

Лотте Отель Москва также расположен в самом центре финансового и торгового района Москвы, что делает его идеальным местом для путешественников, которые стремятся делать покупки, посещать вечеринки в самых популярных клубах города, а также для любителей истории, желающих исследовать самые известные достопримечательности Москвы (такие как Кремль, Собор Василия Блаженного и Храм Христа Спасителя).

Вид из отеля: Садовое кольцо, двор, Сад Атриум, панорамный вид на город.

Crowne Plaza Moscow – World Trade Center ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

CROWNE PLAZA MOSCOW Один из номеров отеля с панорамным видом Холл отеля RFR GRILL

Crowne Plaza Moscow, Краснопресненская набережная, 12

Отель Crowne Plaza Moscow World Trade Centre дарит своим гостям только самое лучшее. Расположенный на берегу и с видом на Москву-реку, он находится в самом центре оживленного делового района Москвы. Как можно догадаться, панорамные виды с Crowne Plaza Moscow просто чудесны. Номера и люксы со вкусом оформлены и демонстрируют утонченную роскошь, что делает его идеальным местом для тех, кто путешествует по делам и/или на отдых.

На территории 5-звёздочного московского отеля есть фитнес-центр, несколько баров и ресторанов мирового класса, а также множество магазинов и ресторанов в пределах досягаемости. Гости могут максимально использовать свое время.

Вид из отеля: на город, река Москва

Ritz-Carlton (Ритц-Карлтон), Москва ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Отель Ritz-Carlton Москва Номер Люкс в Ритц-Карлтон Ресторан O2 Бассейн в Ritz-Carlton Moscow

The Ritz-Carlton, Тверская улица, Moscow, Россия

Изысканый отель Ritz-Carlton Москва расположен в историческом центре столицы. Из некоторых номеров открывается потрясающий панорамный вид на Кремль, Красную площадь, Тверскую улицу и городской пейзаж Москвы. Отель демонстрирует шикарный, вневременной декор и восхитительный спа-центр, где можно провести дни в полной релаксации.

В стенах отеля «Ритц-Карлтон Москва» расположено несколько ресторанов/лаунжей: от ресторана O2 с видом на Кремль с террасой на крыше, настоящей русской кухни в лаунж-баре Ritz-Carlton, вкусной азиатской кухни в ресторане и баре Novikov до потрясающих завтраков "шведский стол" в ресторане Satroria Lamberti. В нескольких минутах ходьбы от отеля вас ждет масса развлечений, мероприятий и достопримечательностей, в том числе экскурсии по Кремлю и Красной площади, посещение Большого театра и многое другое.

Вид из отеля: Кремль, Красная Площадь, панорамный вид на город, Тверская улица.

Хаятт Ридженси Петровский Парк ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Хаятт Ридженси Петровский Парк, Москва Номер в отеле премиум-класса, с видом на «ВТБ Арену — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» Бассейн Ресторан русской кухни Heritage

Хаятт Ридженси Петровский Парк, Ленинградский проспект, Москва, Россия

Отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park идеально сочетает в себе бизнес и отдых. Из этого 5-звездочного отеля открываются потрясающие виды на чудесный Петровский парк и городской пейзаж Москвы. Современный внешний вид отеля Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк заставит гостей сразу почувствовать себя непринужденно, а три ресторана на территории отеля обеспечат восхитительными впечатлениями от ужина: от аутентичной русской кухни в ресторане Heritage до быстрых, но вкусных блюд в Promenade Lounge. В восточном коктейль-баре, расположенном на 14-м этаже, можно заказать напитки до или после ужина. Он вдохновлен восточной философией и предлагает по-настоящему интересные коктейльные ощущения.

Достопримечательности рядом с Хаятт Ридженси Москва Петровский парк включают покупки в знаменитом торговом центре Авиапарк расположенном недалеко от отеля.

Вид из отеля: петровский парк, на город

Дизайн-отель СтандАрт. Член Design Hotels ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Дизайн-отель СтандАрт Номер Делюкс Ресторан YURA Фитнес-студия в дизайн-отеле StandArt

StandArt, Страстной бульвар, Москва, Россия

StandArt Hotel Moscow гордится тем, что является первым российским отелем, вошедшим в престижный международный список Design Hotels ™ – и, как вы понимаете, удобства и услуги, предоставляемые StandArt Hotel Moscow, просто великолепны. Отель StandArt Moscow расположен прямо в историческом центре Москвы. Из некоторых номеров открываются чудесные виды, в том числе на тихий Московский двор, Страстной бульвар, Пушкинскую площадь и Тверскую улицу. Как следует из названия, StandArt Hotel Moscow отличается эклектичным и современным дизайном и интерьером, поэтому при заселении в этот 5-звездочный отель гости будут чувствовать себя так, как будто они только что попали в произведение искусства.

Время приема пищи – изюминка пребывания в StandArt Hotel Moscow, и здесь гости могут сэкономить на вкусных, аутентичные блюда в ресторане YURA на территории отеля, любуясь великолепным видом на центр Москвы.

Спа-салон и фитнес-студия StandArt помогут гостям расслабиться и восстановить силы после долгих прогулок по городу. Не забудьте добавить тур по Кремлю, Красной площади и Большому театру в свой список обязательных для посещения мест, так как они находятся всего в 15 минутах ходьбы от отеля.

Вид из отеля: Московский дворик, Страсной Бульвар, Площадь Пушкина, Тверская улица

Four Seasons Hotel Moscow ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Отель Four Seasons Moscow Гостевой номер Крытый бассейн Летняя терраса бара «Московский»

Four Seasons Hotel Moscow, улица Охотный Ряд, Москва, Россия

Расположенный всего в нескольких шагах от Кремля и знаменитой Красной площади, Four Seasons Hotel Moscow, безусловно, оправдывает свое название не только как ультра-роскошный отель, но и как отель, который точно знает, где разместить себя на карте любого крупного города мира.

Отель Four Seasons Moscow сочетает в себе очарование старины с декором нового времени и предлагает широкий выбор номеров и люксов, из которых открывается великолепный вид на Кремль и Красную площадь, внутренний двор отеля и Государственную Думу. В востребованных номерах Гранд Премьер есть террасы по запросу с легендарными видами на Александровский сад и Маннежную площадь или Тверскую улицу.

На территории есть несколько ресторанов и баров, от аппетитных блюд итальянской кухни в ресторане Quardrum до искусно приготовленных напитков в превосходном баре «Москва», любуясь звездным видом на Москву с летней террасы. Дополнительные услуги и удобства включают крытый бассейн и кафе у бассейна, круглосуточный фитнес-центр, парикмахерскую и маникюрный салон, выдающийся спа-центр и массаж в номере, прокат велосипедов и туры по различным достопримечательностям города, а также несколько объектов, обслуживающих тех кто путешествует с детьми.

Вид из отеля: Кремль, Красная Площадь, Государственная Дума, Александровский сад и Манежная Площадь, Тверская улица, Двор Отеля, панорамные виды города

Гостиница Националь ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Гостиница Националь Ресторан "Белуга" Номер в гостинице Националь

Гостиница Националь, Москва, Россия

Отель National был построен в 1903 году всемирно известным архитектором Александром Ивановым. Отель Luxury Collection в Москве стал одним из самых легендарных отелей, в котором многие стремятся остановиться во время пребывания в Москве, особенно из-за его богатого культурного и исторического наследия, заработав себе место в списке «известных достопримечательностей Москвы». Здесь гости могут выбрать различные номера и люксы. Из всех номеров открываются уникальные виды на знаменитую Тверскую улицу, безупречный задний двор отеля и панорамные виды на центр Москвы и Кремль.

Стоит отметить, что в этом потрясающем отеле, обставленном мебелью в итальянском стиле, останавливались многие известные люди, такие как Мерил Стрип, Квентин Тарантино и Билл Гейтс.

Невероятные гастрономические изыски можно найти в отеле «Националь»: от быстрой (но очень вкусной) выпечки в «Кондитерской» и завтрака «шведский стол» до шикарного ресторана «Белуга», где можно отведать декадентские блюда аутентичной русской кухни, любуясь Кремлем и Красной площадью. Расслабьтесь в фитнес-центре или в роскошных крытых бассейнах, любуясь великолепным видом на оживленные улицы Москвы.

Не забудьте посетить близлежащие достопримечательности, такие как собор Василия Блаженного, улицу Арбат и Александровский сад.

Вид из отеля: Кремль,

панорамные виды на город, двор отеля

Oтель Radisson Blu Олимпийский ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Oтель Radisson Blu Олимпийский Ресторан FireLake Grill House & Cocktail Bar Коридоры отеля Изысканный дизайн номера с использованием натурального дерева и мрамора

Radisson Blu Olympiyskiy Hotel, Moscow, Самарская улица, Москва, Россия

Отель Radisson Blu Олимпийский с изысканной современной архитектурой расположен рядом с проспектом Мира и стадионом Олимпийским. Он выделяется среди зданий делового района в самом центре Москвы, обеспечивая гостям прекрасный панорамный вид на город. Интерьер гостиницы «Рэдиссон Блу Олимпийский» выполнен в простой, но современной отделке, и гости могут окунуться в элегантную атмосферу, которая царит в его стенах.

Наслаждайтесь органическими и местными блюдами в собственном ресторане FireLake Grill House, любуясь захватывающим видом на горизонт. Чтобы заказать напитки после ужина, отправляйтесь в изысканный лаундж-бар ARILD, где вам предложат восхитительные коктейли и вечерние развлечения. Также в отеле имеется ультрасовременный фитнес-центр.

Вид из отеля: Панорамные виды на город.

Regis Moscow Nikolskaya ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Отель St. Regis Moscow Nikolskaya Вестибюль Необычный внутренний итальянский дворик Номер Royal Suite

The St. Regis Moscow Nikolskaya, Nikol'Skaya Street, Москва, Россия

Шикарный отель St. Regis Moscow Nikolskaya представляет собой красивое традиционное жилье в современной интерпретации, идеально сочетающий богатое русское наследие с современными удобствами. Панорамным видом на Кремль и оживленным центром города можно любоваться из экстравагантного зала на крыше, а из некоторых номеров и люксов открывается вид на красивый итальянский внутренний двор.

Отправляйтесь в ресторан итальянской кухни (A Tavola), чтобы отведать вкуснейшие блюда и выпить перед ужином. В центре отеля St. Regis Moscow Nikolskaya, вы найдете прекрасный зал Orlov Lounge – здесь работаю опытные техники миксологии, поэтому обязательно попробуйте «Кровавую Мэри», ведь это фирменный коктейль отеля.

Для релаксации и омоложения в The St. Regis Moscow Nikolskaya есть современный фитнес-центр, а также потрясающий спа-салон (Iridium Spa) и бассейн, где можно отдохнуть от повседневных забот. Рядом находится торговый центр ГУМ для любителей элитного шоппинга и развлечений.

Также в окрестностях отеля Кремль, Красная площадь и собор Василия Блаженного предлагающие массу впечатлений любителям истории. А улица Арбат фантастическое место, где можно насладиться вкусной международной и местной гастрономией и ночными развлечениями.

Вид из отеля: Кремль,

панорамные виды на город, итальянский внутренний двор.

Radisson Collection Hotel, Москва ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Raddison Collection Hotel, Москва Холл отеля Номер в Рэдиссон Коллекшен, Москва Ресторан Фарси Бассейн

Radisson Collection Hotel, Moscow, Москва, Россия

В отличие от своего ультрамодернизированного аналога, Raddison Collection Hotel расположен в историческом здании, являющемся достопримечательностью, и отличается элитным и вневременным декором. Расположенный на берегу Москвы-реки, гости могут выбирать между сочетанием люксов и номеров с прекрасным видом на Кремль, Москву-реку и Москва-Сити.

На территории отеля расположены потрясающие девятнадцать ресторанов, каждый из которых предлагает уникальную кухню на любой вкус, а также великолепные панорамные виды на Москву. Чтобы заказать напитки перед ужином или выпить стаканчик на ночь, посетите круглосуточный лобби-бар и клубный ресторан, где можно заказать легкие закуски.

Собственный фитнес-центр в отеле Radisson Collection Hotel Moscow довольно просторный и включает первоклассный тренажерный зал, сауну, спа и гидромассажную ванну.

Вид из отеля: Кремль, панорама Москвы, река Москва

Резиденции Москва ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Отель Резиденции Москва Номер с видом на Кремль Современные апартаменты в Резиденции Москва

Апартаменты «Резиденции Москва», Москва, Россия

Резиденции «Москва», можно найти в суете оживленного центра столицы и в знаменитой гостинице «Москва», – это просто невероятно. Прекрасные апартаменты и люксы с обслуживанием в Residences Moscow доступны для краткосрочного, долгосрочного проживания или отдыха, во всех вариантах предлагаются услуги и удобства мирового класса (такие как личный дворецкий и 5-звездочный трансфер по запросу). Неудивительно, что благодаря его выгодному расположению открываются фантастические виды на Московский горизонт, Кремль и Красную площадь.

Кроме того, Residences Moscow находится в пределах досягаемости от самых знаковых достопримечательностей Москвы, и гости могут найти все, от прекрасных покупок в торговом центре ГУМ, развлечений в Большом театре до экскурсий по Кремлю, Государственной Думе и Александровскому саду.

Вид из отеля: Москва, Кремль, Красная Площадь.

Метрополь ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Метрополь Ресторан "Метрополь" Номера и люксы обставлены вековой мебелью и украшены оригинальными предметами антиквариата Из номеров отеля открывается прекрасные вид на исторический центр города

Метрополь, Театральный проезд, Москва, Россия

Отель «Метрополь Москва» расположен прямо напротив исторического Большого театра. Он отличается красивым интерьером в стиле модерн. Из некоторых номеров открывается фантастический вид на центр Москвы, внутренний двор отеля, Большой театр, Красную площадь или Театральный пассаж.

Превосходные блюда современной русской и европейской кухни подаются в ресторане №4 на территории отеля, а в ресторане «Метрополь» сервируется невероятный завтрак «шведский стол». Бар «Шаляпин» при отеле – это первый коктейль-бар, открывшийся в Москве, и уже давно стал одним из самых легендарных мест, где можно выпить перед ужином (обязательно попробуйте знаменитый коктейль «Мастер и Маргарита»!).

Отель «Метрополь Москва» также предлагает приятный отдых в прекрасном спа-салоне, который сочетает в себе расслабляющие спа-процедуры, сауну и салон красоты.

Вид из отеля: Большой Театр, двор отеля, Красная Площадь, Кремль, Театральный проезд, центр Москвы

Swissotel Красные Холмы ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Swissotel Красные Холмы Холл В отеле просторные и изысканные номера City Space Bar имеет сногшибательный панорамный вид на столицу Спа-центр Purovel Spa & Sport

Swissotel Красные Холмы, Москва, Россия

Впечатляющий отель Swissotel Красные Холмы занимает 34 этажа, что даёт гостям невероятные виды на Москву и Москву-реку практически из любой точки отеля. Интерьер оформлен в теплых тонах в современном стиле, а окна от пола до потолка обеспечивают обилие естественного света и потрясающие виды на горизонт.

City Space Bar предлагает не только действительно вкусные коктейли и живые выступления, но и один из самых потрясающих панорамных видов на Москву. Вкусные обеды можно отведать в ресторане Acapella, а тех, кто посетит спа-салон и фитнес-центр Purovel Spa & Sport, ждёт релаксация и восстановление сил. Здесь гости найдут бассейн с естественным освещением, гидромассажную ванну, джакузи, фитнес-центр, процедурные кабинеты и сауну.

При бронировании в отеле Swissotel Красные Холмы есть несколько преимуществ, например, услуги по размещению с домашними животными (необходимо согласовывать с отелем до регистрации заезда), детская комната Swissotel, шикарные трансферы из аэропорта, шаттлы и частные водители.

Любители истории будут в восторге от фантастического расположения отеля, а экскурсии по собору Василия Блаженного, Кремлю, Москве-реке, Красной площади и Большому театру являются обязательными во время знакомства с Москвой.

Вид из отеля: Москва, река Москва

Арарат Парк Хаятт ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Арарат Парк Хаятт, Москва Ресторан и бар Консерватория В отеле Арарат Парк Хаятт Москва Номер Делюкс Фитнес-центр Крытый бассейн с подогревом

Ararat Park Hyatt Moscow, Неглинная улица, Москва, Россия

Отель Арарат Парк Хаятт Москва расположена в самом центре оживленного финансового и торгового района Москвы, откуда из некоторых люксов и номеров открывается панорамный вид на горизонт Москвы, знаменитый Большой театр, Неглинную улицу и внутренний двор. Элегантный декор, представленный на всей территории отеля, можно отнести к гению всемирно известного дизайнера интерьеров Тони Чи. Во многих люксах есть собственные террасы, с которых открывается потрясающий панорамный вид на Кремль и Государственную Думу.

В правильно названном ресторане и баре «Консерватория» (с видом на Кремль, Красную площадь и Большой театр) есть авангардное меню, которое понравится каждому. В отеле Арарат Парк Хаятт Москва есть несколько дополнительных ресторанов, которые подходят для любого случая – например, Ресторан Парк предлагает свежеиспеченную выпечку, роскошные завтраки, а кафе Арарат сочетает в себе множество аутентичных русских гастрономических блюд, здесь можно отведать потрясающие обеды. В современном ресторане Enoki гости могут отведать блюда современной японской кухни.

Дизайнерские магазины находятся в пределах досягаемости от этого невероятного отеля, отправляясь в знаменитые торговые центры ГУМ и ЦУМ. В самом отеле можно принять участие в различных мероприятиях – от посещения близлежащего Кремля до кулинарного мастер-класса, экскурсий по Москве и многого другого.

Вид из отеля: Кремль, Большой театр, Неглинная улица, Красная Площадь, двор отеля.

Отель Golden Ring (Золотое Кольцо) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Отель Golden Ring Москва Номер с видом на Москва-Сити Ресторан «Панорама» Терраса ресторана «Зимний сад»

Golden Ring Hotel, Смоленская улица, Москва, Россия

Отель «Золотое кольцо» расположен в центре культурно-исторического района Москвы, напротив Министерства иностранных дел и знаменитой улицы Арбат. Отель «Золотое кольцо» оформлен в изысканном швейцарском и итальянском стиле. Из больших окон от пола до потолка открывается красивый панорамный вид на городской пейзаж Москвы и оживленные улицы внизу.

В банкетном зале «Суздаль» сервируются вкусные завтраки «шведский стол». В ресторане Winter Garden подают блюда местной кухни, а из ресторана Panorama отеля открывается удивительный вид на центр Москвы. В лобби-баре Diamond есть красивый фонтан, круглосуточное обслуживание и уютная атмосфера для напитков и встреч с раннего до позднего вечера.

Отдых и релаксацию обеспечат фитнес-центр, салон красоты и спа-салон гостиницы «Золотое кольцо». Многие из самых известных достопримечательностей Москвы расположены в пределах досягаемости от отеля. Например, близлежащая улица Арбат с множеством ресторанов, ночных клубов и магазинов, а также Кремль и Красная площадь находятся всего в 10 минутах езды от отеля.

Кроме того, по запросу отель «Золотое кольцо» предлагает 5-звёздочные услуги шофера.