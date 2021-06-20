В Москве есть и отели и гостиницы, которые по праву считаются лучшими. Здесь можно не только остановиться на одну ночь, но и провести время с комфортом, и в то же время получить незабываемые впечатления.
Эти отели в Москве является символом роскоши, элегантности и шика.
Lotte Hotel Moscow (Лотте Отель Москва) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Отмеченный множеством наград Лотте Отель Москва давно зарекомендовал себя как первоклассный 5-звездочный отель в столице России. Из окон роскошно оформленных номеров открывается потрясающий вид на мерцающий горизонт Москвы и знаменитое Садовое кольцо и двор. От такого вида захватывает дух.
На территории отеля есть два фантастических ресторана: декадентская итальянская закусочная (отмеченный звездой Мишлен ресторан «OVO» всемирно известного шеф-повара Карло Кракко) и современная японская закусочная «MEGUmi» – оба предлагают восхитительные блюда. Ваши вкусовые рецепторы будут в восторге. Летом работает бар The Terrasa, откуда открывается прекрасный вид на центр Москвы.
Что касается досуга и релакса, Lotte Hotel Moscow, безусловно, знает, как развлечь своих гостей, проводя различные мероприятия и веселые ночные вечеринки на своем инновационном клубном этаже. Для тех, кто ищет безмятежность в этом шумном городе, в спа-салоне Mandara на территории отеля предлагаются древние балийские спа-процедуры, фитнес-центр и крытый бассейн.
Лотте Отель Москва также расположен в самом центре финансового и торгового района Москвы, что делает его идеальным местом для путешественников, которые стремятся делать покупки, посещать вечеринки в самых популярных клубах города, а также для любителей истории, желающих исследовать самые известные достопримечательности Москвы (такие как Кремль, Собор Василия Блаженного и Храм Христа Спасителя).
Вид из отеля: Садовое кольцо, двор, Сад Атриум, панорамный вид на город.
Crowne Plaza Moscow – World Trade Center ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Отель Crowne Plaza Moscow World Trade Centre дарит своим гостям только самое лучшее. Расположенный на берегу и с видом на Москву-реку, он находится в самом центре оживленного делового района Москвы. Как можно догадаться, панорамные виды с Crowne Plaza Moscow просто чудесны. Номера и люксы со вкусом оформлены и демонстрируют утонченную роскошь, что делает его идеальным местом для тех, кто путешествует по делам и/или на отдых.
На территории 5-звёздочного московского отеля есть фитнес-центр, несколько баров и ресторанов мирового класса, а также множество магазинов и ресторанов в пределах досягаемости. Гости могут максимально использовать свое время.
Вид из отеля: на город, река Москва
Ritz-Carlton (Ритц-Карлтон), Москва ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Изысканый отель Ritz-Carlton Москва расположен в историческом центре столицы. Из некоторых номеров открывается потрясающий панорамный вид на Кремль, Красную площадь, Тверскую улицу и городской пейзаж Москвы. Отель демонстрирует шикарный, вневременной декор и восхитительный спа-центр, где можно провести дни в полной релаксации.
В стенах отеля «Ритц-Карлтон Москва» расположено несколько ресторанов/лаунжей: от ресторана O2 с видом на Кремль с террасой на крыше, настоящей русской кухни в лаунж-баре Ritz-Carlton, вкусной азиатской кухни в ресторане и баре Novikov до потрясающих завтраков "шведский стол" в ресторане Satroria Lamberti. В нескольких минутах ходьбы от отеля вас ждет масса развлечений, мероприятий и достопримечательностей, в том числе экскурсии по Кремлю и Красной площади, посещение Большого театра и многое другое.
Вид из отеля: Кремль, Красная Площадь, панорамный вид на город, Тверская улица.
Хаятт Ридженси Петровский Парк ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park идеально сочетает в себе бизнес и отдых. Из этого 5-звездочного отеля открываются потрясающие виды на чудесный Петровский парк и городской пейзаж Москвы. Современный внешний вид отеля Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк заставит гостей сразу почувствовать себя непринужденно, а три ресторана на территории отеля обеспечат восхитительными впечатлениями от ужина: от аутентичной русской кухни в ресторане Heritage до быстрых, но вкусных блюд в Promenade Lounge. В восточном коктейль-баре, расположенном на 14-м этаже, можно заказать напитки до или после ужина. Он вдохновлен восточной философией и предлагает по-настоящему интересные коктейльные ощущения.
Достопримечательности рядом с Хаятт Ридженси Москва Петровский парк включают покупки в знаменитом торговом центре Авиапарк расположенном недалеко от отеля.
Вид из отеля: петровский парк, на город
Дизайн-отель СтандАрт. Член Design Hotels ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
StandArt Hotel Moscow гордится тем, что является первым российским отелем, вошедшим в престижный международный список Design Hotels ™ – и, как вы понимаете, удобства и услуги, предоставляемые StandArt Hotel Moscow, просто великолепны. Отель StandArt Moscow расположен прямо в историческом центре Москвы. Из некоторых номеров открываются чудесные виды, в том числе на тихий Московский двор, Страстной бульвар, Пушкинскую площадь и Тверскую улицу. Как следует из названия, StandArt Hotel Moscow отличается эклектичным и современным дизайном и интерьером, поэтому при заселении в этот 5-звездочный отель гости будут чувствовать себя так, как будто они только что попали в произведение искусства.
Время приема пищи – изюминка пребывания в StandArt Hotel Moscow, и здесь гости могут сэкономить на вкусных, аутентичные блюда в ресторане YURA на территории отеля, любуясь великолепным видом на центр Москвы.
Спа-салон и фитнес-студия StandArt помогут гостям расслабиться и восстановить силы после долгих прогулок по городу. Не забудьте добавить тур по Кремлю, Красной площади и Большому театру в свой список обязательных для посещения мест, так как они находятся всего в 15 минутах ходьбы от отеля.
Вид из отеля: Московский дворик, Страсной Бульвар, Площадь Пушкина, Тверская улица
Four Seasons Hotel Moscow ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Расположенный всего в нескольких шагах от Кремля и знаменитой Красной площади, Four Seasons Hotel Moscow, безусловно, оправдывает свое название не только как ультра-роскошный отель, но и как отель, который точно знает, где разместить себя на карте любого крупного города мира.
Отель Four Seasons Moscow сочетает в себе очарование старины с декором нового времени и предлагает широкий выбор номеров и люксов, из которых открывается великолепный вид на Кремль и Красную площадь, внутренний двор отеля и Государственную Думу. В востребованных номерах Гранд Премьер есть террасы по запросу с легендарными видами на Александровский сад и Маннежную площадь или Тверскую улицу.
На территории есть несколько ресторанов и баров, от аппетитных блюд итальянской кухни в ресторане Quardrum до искусно приготовленных напитков в превосходном баре «Москва», любуясь звездным видом на Москву с летней террасы. Дополнительные услуги и удобства включают крытый бассейн и кафе у бассейна, круглосуточный фитнес-центр, парикмахерскую и маникюрный салон, выдающийся спа-центр и массаж в номере, прокат велосипедов и туры по различным достопримечательностям города, а также несколько объектов, обслуживающих тех кто путешествует с детьми.
Вид из отеля: Кремль, Красная Площадь, Государственная Дума, Александровский сад и Манежная Площадь, Тверская улица, Двор Отеля, панорамные виды города
Гостиница Националь ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Отель National был построен в 1903 году всемирно известным архитектором Александром Ивановым. Отель Luxury Collection в Москве стал одним из самых легендарных отелей, в котором многие стремятся остановиться во время пребывания в Москве, особенно из-за его богатого культурного и исторического наследия, заработав себе место в списке «известных достопримечательностей Москвы». Здесь гости могут выбрать различные номера и люксы. Из всех номеров открываются уникальные виды на знаменитую Тверскую улицу, безупречный задний двор отеля и панорамные виды на центр Москвы и Кремль.
Стоит отметить, что в этом потрясающем отеле, обставленном мебелью в итальянском стиле, останавливались многие известные люди, такие как Мерил Стрип, Квентин Тарантино и Билл Гейтс.
Невероятные гастрономические изыски можно найти в отеле «Националь»: от быстрой (но очень вкусной) выпечки в «Кондитерской» и завтрака «шведский стол» до шикарного ресторана «Белуга», где можно отведать декадентские блюда аутентичной русской кухни, любуясь Кремлем и Красной площадью. Расслабьтесь в фитнес-центре или в роскошных крытых бассейнах, любуясь великолепным видом на оживленные улицы Москвы.
Не забудьте посетить близлежащие достопримечательности, такие как собор Василия Блаженного, улицу Арбат и Александровский сад.
Вид из отеля: Кремль,
панорамные виды на город, двор отеля
Oтель Radisson Blu Олимпийский ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Отель Radisson Blu Олимпийский с изысканной современной архитектурой расположен рядом с проспектом Мира и стадионом Олимпийским. Он выделяется среди зданий делового района в самом центре Москвы, обеспечивая гостям прекрасный панорамный вид на город. Интерьер гостиницы «Рэдиссон Блу Олимпийский» выполнен в простой, но современной отделке, и гости могут окунуться в элегантную атмосферу, которая царит в его стенах.
Наслаждайтесь органическими и местными блюдами в собственном ресторане FireLake Grill House, любуясь захватывающим видом на горизонт. Чтобы заказать напитки после ужина, отправляйтесь в изысканный лаундж-бар ARILD, где вам предложат восхитительные коктейли и вечерние развлечения. Также в отеле имеется ультрасовременный фитнес-центр.
Вид из отеля: Панорамные виды на город.
Regis Moscow Nikolskaya ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Шикарный отель St. Regis Moscow Nikolskaya представляет собой красивое традиционное жилье в современной интерпретации, идеально сочетающий богатое русское наследие с современными удобствами. Панорамным видом на Кремль и оживленным центром города можно любоваться из экстравагантного зала на крыше, а из некоторых номеров и люксов открывается вид на красивый итальянский внутренний двор.
Отправляйтесь в ресторан итальянской кухни (A Tavola), чтобы отведать вкуснейшие блюда и выпить перед ужином. В центре отеля St. Regis Moscow Nikolskaya, вы найдете прекрасный зал Orlov Lounge – здесь работаю опытные техники миксологии, поэтому обязательно попробуйте «Кровавую Мэри», ведь это фирменный коктейль отеля.
Для релаксации и омоложения в The St. Regis Moscow Nikolskaya есть современный фитнес-центр, а также потрясающий спа-салон (Iridium Spa) и бассейн, где можно отдохнуть от повседневных забот. Рядом находится торговый центр ГУМ для любителей элитного шоппинга и развлечений.
Также в окрестностях отеля Кремль, Красная площадь и собор Василия Блаженного предлагающие массу впечатлений любителям истории. А улица Арбат фантастическое место, где можно насладиться вкусной международной и местной гастрономией и ночными развлечениями.
Вид из отеля: Кремль,
панорамные виды на город, итальянский внутренний двор.
Radisson Collection Hotel, Москва ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
В отличие от своего ультрамодернизированного аналога, Raddison Collection Hotel расположен в историческом здании, являющемся достопримечательностью, и отличается элитным и вневременным декором. Расположенный на берегу Москвы-реки, гости могут выбирать между сочетанием люксов и номеров с прекрасным видом на Кремль, Москву-реку и Москва-Сити.
На территории отеля расположены потрясающие девятнадцать ресторанов, каждый из которых предлагает уникальную кухню на любой вкус, а также великолепные панорамные виды на Москву. Чтобы заказать напитки перед ужином или выпить стаканчик на ночь, посетите круглосуточный лобби-бар и клубный ресторан, где можно заказать легкие закуски.
Собственный фитнес-центр в отеле Radisson Collection Hotel Moscow довольно просторный и включает первоклассный тренажерный зал, сауну, спа и гидромассажную ванну.
Вид из отеля: Кремль, панорама Москвы, река Москва
Резиденции Москва ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Резиденции «Москва», можно найти в суете оживленного центра столицы и в знаменитой гостинице «Москва», – это просто невероятно. Прекрасные апартаменты и люксы с обслуживанием в Residences Moscow доступны для краткосрочного, долгосрочного проживания или отдыха, во всех вариантах предлагаются услуги и удобства мирового класса (такие как личный дворецкий и 5-звездочный трансфер по запросу). Неудивительно, что благодаря его выгодному расположению открываются фантастические виды на Московский горизонт, Кремль и Красную площадь.
Кроме того, Residences Moscow находится в пределах досягаемости от самых знаковых достопримечательностей Москвы, и гости могут найти все, от прекрасных покупок в торговом центре ГУМ, развлечений в Большом театре до экскурсий по Кремлю, Государственной Думе и Александровскому саду.
Вид из отеля: Москва, Кремль, Красная Площадь.
Метрополь ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Отель «Метрополь Москва» расположен прямо напротив исторического Большого театра. Он отличается красивым интерьером в стиле модерн. Из некоторых номеров открывается фантастический вид на центр Москвы, внутренний двор отеля, Большой театр, Красную площадь или Театральный пассаж.
Превосходные блюда современной русской и европейской кухни подаются в ресторане №4 на территории отеля, а в ресторане «Метрополь» сервируется невероятный завтрак «шведский стол». Бар «Шаляпин» при отеле – это первый коктейль-бар, открывшийся в Москве, и уже давно стал одним из самых легендарных мест, где можно выпить перед ужином (обязательно попробуйте знаменитый коктейль «Мастер и Маргарита»!).
Отель «Метрополь Москва» также предлагает приятный отдых в прекрасном спа-салоне, который сочетает в себе расслабляющие спа-процедуры, сауну и салон красоты.
Swissotel Красные Холмы ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Впечатляющий отель Swissotel Красные Холмы занимает 34 этажа, что даёт гостям невероятные виды на Москву и Москву-реку практически из любой точки отеля. Интерьер оформлен в теплых тонах в современном стиле, а окна от пола до потолка обеспечивают обилие естественного света и потрясающие виды на горизонт.
City Space Bar предлагает не только действительно вкусные коктейли и живые выступления, но и один из самых потрясающих панорамных видов на Москву. Вкусные обеды можно отведать в ресторане Acapella, а тех, кто посетит спа-салон и фитнес-центр Purovel Spa & Sport, ждёт релаксация и восстановление сил. Здесь гости найдут бассейн с естественным освещением, гидромассажную ванну, джакузи, фитнес-центр, процедурные кабинеты и сауну.
При бронировании в отеле Swissotel Красные Холмы есть несколько преимуществ, например, услуги по размещению с домашними животными (необходимо согласовывать с отелем до регистрации заезда), детская комната Swissotel, шикарные трансферы из аэропорта, шаттлы и частные водители.
Любители истории будут в восторге от фантастического расположения отеля, а экскурсии по собору Василия Блаженного, Кремлю, Москве-реке, Красной площади и Большому театру являются обязательными во время знакомства с Москвой.
Вид из отеля: Москва, река Москва
Арарат Парк Хаятт ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Отель Арарат Парк Хаятт Москва расположена в самом центре оживленного финансового и торгового района Москвы, откуда из некоторых люксов и номеров открывается панорамный вид на горизонт Москвы, знаменитый Большой театр, Неглинную улицу и внутренний двор. Элегантный декор, представленный на всей территории отеля, можно отнести к гению всемирно известного дизайнера интерьеров Тони Чи. Во многих люксах есть собственные террасы, с которых открывается потрясающий панорамный вид на Кремль и Государственную Думу.
В правильно названном ресторане и баре «Консерватория» (с видом на Кремль, Красную площадь и Большой театр) есть авангардное меню, которое понравится каждому. В отеле Арарат Парк Хаятт Москва есть несколько дополнительных ресторанов, которые подходят для любого случая – например, Ресторан Парк предлагает свежеиспеченную выпечку, роскошные завтраки, а кафе Арарат сочетает в себе множество аутентичных русских гастрономических блюд, здесь можно отведать потрясающие обеды. В современном ресторане Enoki гости могут отведать блюда современной японской кухни.
Дизайнерские магазины находятся в пределах досягаемости от этого невероятного отеля, отправляясь в знаменитые торговые центры ГУМ и ЦУМ. В самом отеле можно принять участие в различных мероприятиях – от посещения близлежащего Кремля до кулинарного мастер-класса, экскурсий по Москве и многого другого.
Вид из отеля: Кремль, Большой театр, Неглинная улица, Красная Площадь, двор отеля.
Отель Golden Ring (Золотое Кольцо) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Отель «Золотое кольцо» расположен в центре культурно-исторического района Москвы, напротив Министерства иностранных дел и знаменитой улицы Арбат. Отель «Золотое кольцо» оформлен в изысканном швейцарском и итальянском стиле. Из больших окон от пола до потолка открывается красивый панорамный вид на городской пейзаж Москвы и оживленные улицы внизу.
В банкетном зале «Суздаль» сервируются вкусные завтраки «шведский стол». В ресторане Winter Garden подают блюда местной кухни, а из ресторана Panorama отеля открывается удивительный вид на центр Москвы. В лобби-баре Diamond есть красивый фонтан, круглосуточное обслуживание и уютная атмосфера для напитков и встреч с раннего до позднего вечера.
Отдых и релаксацию обеспечат фитнес-центр, салон красоты и спа-салон гостиницы «Золотое кольцо». Многие из самых известных достопримечательностей Москвы расположены в пределах досягаемости от отеля. Например, близлежащая улица Арбат с множеством ресторанов, ночных клубов и магазинов, а также Кремль и Красная площадь находятся всего в 10 минутах езды от отеля.
Кроме того, по запросу отель «Золотое кольцо» предлагает 5-звёздочные услуги шофера.
Вид из отеля: Центр Москвы, Панорама Москвы, Министерство Иностранных Дел, улица Арбат.