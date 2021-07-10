Автобусные экскурсии по Москве – это самый современный и удобный способ ознакомиться с достопримечательностями столицы. Мы отобрали список лучших предложений в городе от разных экскурсионных агенств с их описанием, фото и ценами. Очень надеемся, что это поможет вам в выборе
1. Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
Вы отправитесь на знакомство со столицей нашей родины – Москвой. Один из древнейших городов Европы гармонично сочетает в себе прекрасно сохранившиеся церкви и храмы с современными небоскребами. Вы увидите главные достопримечательности города: Красную площадь, Воробьёвы горы, Софийскую набережную, легендарную Мосфильмовскую улицу и другие не менее значимые места. Профессиональный экскурсовод расскажет интересные детали и обогатит ваши знания о Москве.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 700 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚌 Проходит на автобусе
- 🚩 Где начинается: пр-д Воскресенские Ворота, вход на Красную площадь
- 👥 Максимум 45 человек
- 🕑 По времени займёт 3 часа
- 📆 Когда проводится: Ежедневно
Что можно увидеть
- Манежная площадь
- Софийская и Берсеневская набережные
- Воробьёвы горы
- Мосфильмовская улица
- Поклонная гора
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсия
2. Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
Мы проедем на автобусе по центральным улицам и исследуем главные московские достопримечательности. Вы познакомитесь с историей столицы и сможете увидеть город с разных сторон. Также мы побываем на лучших смотровых площадках столицы. Наша обзорная экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые приехал в столицу и хочет увидеть ее во всей красе.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 900 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚌 Проходит на автобусе
- 🚩 Где начинается: ст. м. Маяковская
- 👥 Максимум 30 человек
- 🕑 По времени займёт 4 часа
- 📆 Когда проводится: Ежедневно
Что можно увидеть
- Тверской и Никитский бульвары
- Арбатская площадь
- улицы Знаменка и Моховая
- Красная площадь
- здания Большого театра, библиотеки им. В. И. Ленина
- храм Христа Спасителя
- Новодевичий монастырь
- МГУ им. М. В. Ломоносова
- смотровая площадка Воробьёвых гор
- киностудия «Мосфильм»
- Поклонная гора
- Триумфальная арка
- ММДЦ «Москва–Сити».
Что включено
- Услуги гида
- Билеты по программе достопримечательности
- Транспорт
3. Обзорная экскурсия + прогулка по Красной площади (5 часов)
Вы отправитесь на знакомство со столицей нашей Родины. Один из древнейших городов Европы гармонично сочетает в себе прекрасно сохранившиеся церкви и храмы с современными небоскребами. Вы увидите главные достопримечательности города: Красную площадь, Воробьёвы горы, Софийскую набережную, легендарную Мосфильмовскую улицу и другие не менее значимые места. Профессиональный экскурсовод расскажет интересные детали и обогатит ваши знания о Москве.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1100 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚌 Проходит на автобусе
- 🚩 Где начинается: Красная площадь
- 👥 Максимум 30 человек
- 🕑 По времени займёт 5 часов
- 📆 Когда проводится: Ежедневно в 11:30
Что можно увидеть
- Манежная площадь
- Красная площадь
- Башни и стены Кремля
- Храм Василия Блаженного
- Памятник Минину и Пожарскому
- Лобное место
- Мавзолей
- ГУМ
- Могила Неизвестного солдата
- Гостиница Метрополь
- Лубянская площадь
- Китай-город
- Улица Варварка
- Парк Зарядье
- Кремлевская набережная
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру I
- Президиум РАН
- МГУ
- Воробьевы горы
- Аллея звезд
- Мосфильм
- Посольский городок
- Парк Победы
- Триумфальная арка
- Москва-сити
- Гостиница «Украина»
- Дом Правительства РФ
- Новый Арбат
- Улица Знаменка
- Дом Пашкова
- Памятник князю Владимиру
- Улица Моховая
- ЦВЗ «Манеж»
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсия
4. Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
Вечером, в огнях подсветки, столица особенно романтична. Вы начнёте экскурсию со старинных памятников архитектуры и в неспешном ритме доедете до самых современных небоскрёбов Москва-Сити. Профессиональный гид обогатит ваши знания о Москве. Вы узнаете, как Москва стала одним из ярчайших городов мира. Примерный маршрут: Красная площадь, улица музеев Волхонка, Патриарший мост, Воробьёвы горы, смотровая площадка, Большой театр, Новый Арбат.
- 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 800 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚌 Проходит на автобусе
- 🚩 Где начинается: ст. м. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
- 👥 Максимум 30 человек
- 🕑 По времени займёт 3 часа
- 📆 Когда проводится: Ежедневно, кроме воскресения
Что можно увидеть
- Красная площадь
- Храм Христа Спасителя
- Улица музеев Волхонка
- Патриарший мост
- Воробьевы горы
- Смотровая площадка
- Большой театр
- Новый Арбат
- Москва-Сити и многое другое
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
5. Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги
Москва прекрасна и может заворожить даже искушённого путешественника. Рекомендуем её изучать не только в дневное, но и в вечернее время, когда художественная подсветка зданий подчеркивает их неповторимые архитектурные особенности. Увидеть всю красоту величественного города в лучах солнца и вечерних огнях вам позволят наши экскурсионные маршруты. Приятным дополнением вашего тура станет поездка по канатной дороге, с высоты которой открываются фантастические виды на Москву и ее достопримечательности. Вы можете выбрать один из трёх представленных маршрутов.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1200 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚌 Проходит на автобусе
- 🚩 Где начинается: ст. м. Красные ворота вых. 2 у памятника Лермонтову
- 👥 Максимум 25 человек
- 🕑 По времени займёт 4 часа
- 📆 Когда проводится: По пятницам в 19:00
Что можно увидеть
- Тверской и Никитский бульвар
- Тверская улица
- Театральная площадь
- Большой и Малый театры
- Александровский сад
- Красная площадь и Кремль
- Исторический музей
- ГУМ
- Храм Василия Блаженного
- Храм Христа Спасителя
- Патриарший мост откроет для Вас удивительный вид на внутренности Кремля - Девичье поле
- Новодевичий монастырь
- Канатная дорога через Москву-реку
- Смотровая площадка Воробьевых гор
- Поклонная гора
- Триумфальная арка
- Библиотека имени Ленина
- Государственная Дума
- Здание МИДа
- Лубянка
- Москва-Сити
- Москва-река
- Воробьевы горы
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание (автобус и канатная дорога).
6. Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
На автобусе по must-see местам столицы
На экскурсии в группе до 35 человек вы увидите, как этому городу идет вечерний облик. Полюбуетесь ансамблем Красной площади и Большого театра, увидите живописные набережные и сосчитаете все семь сталинских высоток. А ещё узнаете, где находится московский Голливуд, сфотографируетесь на фоне квартала Москва-Сити и увидите одну из лучших панорам города.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 990 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚌 Проходит на автобусе
- 🚩 Где начинается: у метро Площадь Революции
- 👥 Максимум 35 человек
- 🕑 По времени займёт 3 часа
- 📆 Когда проводится: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:30, в воскресенье в 18:30
Отзыв от туриста
Юлия: Благодарю вас! Были на 3-х часовой обзорной экскурсии 30.06.2021 - Ольга великолепный рассказчик, очень интересно, столько нового узнали, казалось бы об обычных местах. Уже рекомендовала друзьям идти с вами по Москве!Оценка: 5. 15 июля 2021
7. Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Приглашаем познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира. В группе до 45 человек вы оцените эклектичную архитектуру города, увидите знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор. Москва предстанет перед вами во всем великолепии!
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 700 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚌 Проходит на автобусе
- 🚩 Где начинается: у метро Площадь Революции или Театральная
- 👥 Максимум 45 человек
- 🕑 По времени займёт 3 часа
- 📆 Когда проводится: в будние дни в 11:00 и 14:00, в субботу в 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00, в воскресенье в 10:00, 11:00, 13:00 и 14:00
Отзыв от туриста
Григорий: Отличная экскурсия. Время пролетело незаметно. Гид-отличная, с хорошим настроением. Рассказывает интересно, лишней информацией не загружаетОценка: 5. 12 июля 2021
8. Обзорная экскурсия «Огни Столицы»
За четыре часа знакомство с Москвой станет наиболее близким и приятным. Вы отправитесь по маршруту, объединяющему самые известные достопримечательности столицы, и услышите подробный увлекательный рассказ гида. Тем, кто уже бывал в центре, откроется неожиданная сторона привычных мест, и вы обязательно увидите Москву с лучших ракурсов.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 900 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚌 Проходит на автобусе
- 🚩 Где начинается: м. Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтову
- 👥 Максимум 50 человек
- 🕑 По времени займёт 4 часа
- 📆 Когда проводится: см. расписание в 12:00
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание (автобус)
Москва — столица нашей Родины, город, который мы любим и ценим. Но не только потому, что он очень красивый и богатый на достопримечательности, но и из-за того, что это всё доступно, и по цене, и по времени. Данные программы познакомят вас с историей столицы, с архитектурой города разных эпох и с памятными местами Москвы, которые непосредственно связаны с историей России;