Автобусные экскурсии по Москве – это самый современный и удобный способ ознакомиться с достопримечательностями столицы. Мы отобрали список лучших предложений в городе от разных экскурсионных агенств с их описанием, фото и ценами. Очень надеемся, что это поможет вам в выборе

За четыре часа знакомство с Москвой станет наиболее близким и приятным. Вы отправитесь по маршруту, объединяющему самые известные достопримечательности столицы, и услышите подробный увлекательный рассказ гида. Тем, кто уже бывал в центре, откроется неожиданная сторона привычных мест, и вы обязательно увидите Москву с лучших ракурсов.

Приглашаем познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира. В группе до 45 человек вы оцените эклектичную архитектуру города, увидите знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор . Москва предстанет перед вами во всем великолепии!

На экскурсии в группе до 35 человек вы увидите, как этому городу идет вечерний облик. Полюбуетесь ансамблем Красной площади и Большого театра, увидите живописные набережные и сосчитаете все семь сталинских высоток. А ещё узнаете, где находится московский Голливуд, сфотографируетесь на фоне квартала Москва-Сити и увидите одну из лучших панорам города.

Москва прекрасна и может заворожить даже искушённого путешественника. Рекомендуем её изучать не только в дневное, но и в вечернее время, когда художественная подсветка зданий подчеркивает их неповторимые архитектурные особенности. Увидеть всю красоту величественного города в лучах солнца и вечерних огнях вам позволят наши экскурсионные маршруты. Приятным дополнением вашего тура станет поездка по канатной дороге, с высоты которой открываются фантастические виды на Москву и ее достопримечательности . Вы можете выбрать один из трёх представленных маршрутов.

Вечером, в огнях подсветки, столица особенно романтична. Вы начнёте экскурсию со старинных памятников архитектуры и в неспешном ритме доедете до самых современных небоскрёбов Москва-Сити . Профессиональный гид обогатит ваши знания о Москве . Вы узнаете, как Москва стала одним из ярчайших городов мира. Примерный маршрут: Красная площадь, улица музеев Волхонка, Патриарший мост, Воробьёвы горы , смотровая площадка, Большой театр , Новый Арбат.

Вы отправитесь на знакомство со столицей нашей Родины. Один из древнейших городов Европы гармонично сочетает в себе прекрасно сохранившиеся церкви и храмы с современными небоскребами. Вы увидите главные достопримечательности города: Красную площадь, Воробьёвы горы, Софийскую набережную, легендарную Мосфильмовскую улицу и другие не менее значимые места. Профессиональный экскурсовод расскажет интересные детали и обогатит ваши знания о Москве .

Мы проедем на автобусе по центральным улицам и исследуем главные московские достопримечательности . Вы познакомитесь с историей столицы и сможете увидеть город с разных сторон. Также мы побываем на лучших смотровых площадках столицы. Наша обзорная экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые приехал в столицу и хочет увидеть ее во всей красе.

Вы отправитесь на знакомство со столицей нашей родины – Москвой. Один из древнейших городов Европы гармонично сочетает в себе прекрасно сохранившиеся церкви и храмы с современными небоскребами. Вы увидите главные достопримечательности города: Красную площадь, Воробьёвы горы , Софийскую набережную, легендарную Мосфильмовскую улицу и другие не менее значимые места. Профессиональный экскурсовод расскажет интересные детали и обогатит ваши знания о Москве.

Москва — столица нашей Родины, город, который мы любим и ценим. Но не только потому, что он очень красивый и богатый на достопримечательности, но и из-за того, что это всё доступно, и по цене, и по времени. Данные программы познакомят вас с историей столицы, с архитектурой города разных эпох и с памятными местами Москвы, которые непосредственно связаны с историей России;