На автобусе по Москве

На автобусе – лучшие обзорные экскурсии в Москве

Обзорные экскурсии 🧭 на автобусах в Москве – то, что нужно каждому туристу. Вы сможете узнать о городе, его достопримечательностях и истории 📖, посетив такие экскурсии 🧭. Почти в каждом автобусе 🚌 есть аудиогид, либо экскурсовод, так же мы разместили список того, что вы увидите на каждом маршруте
Содержание статьи

Автобусные экскурсии по Москве – это самый современный и удобный способ ознакомиться с достопримечательностями столицы. Мы отобрали список лучших предложений в городе от разных экскурсионных агенств с их описанием, фото и ценами. Очень надеемся, что это поможет вам в выборе

Экскурсия по Москве на автобусе
Экскурсия по Москве на автобусе

1. Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)

Вы отправитесь на знакомство со столицей нашей родины – Москвой. Один из древнейших городов Европы гармонично сочетает в себе прекрасно сохранившиеся церкви и храмы с современными небоскребами. Вы увидите главные достопримечательности города: Красную площадь, Воробьёвы горы, Софийскую набережную, легендарную Мосфильмовскую улицу и другие не менее значимые места. Профессиональный экскурсовод расскажет интересные детали и обогатит ваши знания о Москве.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 700 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚌 Проходит на автобусе
  • 🚩 Где начинается: пр-д Воскресенские Ворота, вход на Красную площадь
  • 👥 Максимум 45 человек
  • 🕑 По времени займёт 3 часа
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно

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Что можно увидеть

  • Манежная площадь
  • Софийская и Берсеневская набережные
  • Воробьёвы горы
  • Мосфильмовская улица
  • Поклонная гора

Что включено

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2. Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)

Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)

Мы проедем на автобусе по центральным улицам и исследуем главные московские достопримечательности. Вы познакомитесь с историей столицы и сможете увидеть город с разных сторон. Также мы побываем на лучших смотровых площадках столицы. Наша обзорная экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые приехал в столицу и хочет увидеть ее во всей красе.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 900 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚌 Проходит на автобусе
  • 🚩 Где начинается: ст. м. Маяковская
  • 👥 Максимум 30 человек
  • 🕑 По времени займёт 4 часа
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно

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Что можно увидеть

  • Тверской и Никитский бульвары
  • Арбатская площадь
  • улицы Знаменка и Моховая
  • Красная площадь
  • здания Большого театра, библиотеки им. В. И. Ленина
  • храм Христа Спасителя
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • смотровая площадка Воробьёвых гор
  • киностудия «Мосфильм»
  • Поклонная гора
  • Триумфальная арка
  • ММДЦ «Москва–Сити».

Что включено

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3. Обзорная экскурсия + прогулка по Красной площади (5 часов)

Обзорная экскурсия + прогулка по Красной площади (5 часов)
Обзорная экскурсия + прогулка по Красной площади (5 часов)
Обзорная экскурсия + прогулка по Красной площади (5 часов)
Обзорная экскурсия + прогулка по Красной площади (5 часов)
Обзорная экскурсия + прогулка по Красной площади (5 часов)
Обзорная экскурсия + прогулка по Красной площади (5 часов)

Вы отправитесь на знакомство со столицей нашей Родины. Один из древнейших городов Европы гармонично сочетает в себе прекрасно сохранившиеся церкви и храмы с современными небоскребами. Вы увидите главные достопримечательности города: Красную площадь, Воробьёвы горы, Софийскую набережную, легендарную Мосфильмовскую улицу и другие не менее значимые места. Профессиональный экскурсовод расскажет интересные детали и обогатит ваши знания о Москве.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1100 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚌 Проходит на автобусе
  • 🚩 Где начинается: Красная площадь
  • 👥 Максимум 30 человек
  • 🕑 По времени займёт 5 часов
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно в 11:30

Выбрать день и время

Что можно увидеть

  • Манежная площадь
  • Красная площадь
  • Башни и стены Кремля
  • Храм Василия Блаженного
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Лобное место
  • Мавзолей
  • ГУМ
  • Могила Неизвестного солдата
  • Гостиница Метрополь
  • Лубянская площадь
  • Китай-город
  • Улица Варварка
  • Парк Зарядье
  • Кремлевская набережная
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру I
  • Президиум РАН
  • МГУ
  • Воробьевы горы
  • Аллея звезд
  • Мосфильм
  • Посольский городок
  • Парк Победы
  • Триумфальная арка
  • Москва-сити
  • Гостиница «Украина»
  • Дом Правительства РФ
  • Новый Арбат
  • Улица Знаменка
  • Дом Пашкова
  • Памятник князю Владимиру
  • Улица Моховая
  • ЦВЗ «Манеж»

Что включено

  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсия
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4. Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе

Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе

Вечером, в огнях подсветки, столица особенно романтична. Вы начнёте экскурсию со старинных памятников архитектуры и в неспешном ритме доедете до самых современных небоскрёбов Москва-Сити. Профессиональный гид обогатит ваши знания о Москве. Вы узнаете, как Москва стала одним из ярчайших городов мира. Примерный маршрут: Красная площадь, улица музеев Волхонка, Патриарший мост, Воробьёвы горы, смотровая площадка, Большой театр, Новый Арбат.

  • 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 800 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚌 Проходит на автобусе
  • 🚩 Где начинается: ст. м. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
  • 👥 Максимум 30 человек
  • 🕑 По времени займёт 3 часа
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно, кроме воскресения

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Что можно увидеть

Что включено

  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
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5. Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги

Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги
Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги
Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги
Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги
Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги
Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги

Москва прекрасна и может заворожить даже искушённого путешественника. Рекомендуем её изучать не только в дневное, но и в вечернее время, когда художественная подсветка зданий подчеркивает их неповторимые архитектурные особенности. Увидеть всю красоту величественного города в лучах солнца и вечерних огнях вам позволят наши экскурсионные маршруты. Приятным дополнением вашего тура станет поездка по канатной дороге, с высоты которой открываются фантастические виды на Москву и ее достопримечательности. Вы можете выбрать один из трёх представленных маршрутов.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1200 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚌 Проходит на автобусе
  • 🚩 Где начинается: ст. м. Красные ворота вых. 2 у памятника Лермонтову
  • 👥 Максимум 25 человек
  • 🕑 По времени займёт 4 часа
  • 📆 Когда проводится: По пятницам в 19:00

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Что можно увидеть

Что включено

  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание (автобус и канатная дорога).
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6. Обзорная вечерняя экскурсия по Москве

На автобусе по must-see местам столицы

Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве

На экскурсии в группе до 35 человек вы увидите, как этому городу идет вечерний облик. Полюбуетесь ансамблем Красной площади и Большого театра, увидите живописные набережные и сосчитаете все семь сталинских высоток. А ещё узнаете, где находится московский Голливуд, сфотографируетесь на фоне квартала Москва-Сити и увидите одну из лучших панорам города.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 990 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚌 Проходит на автобусе
  • 🚩 Где начинается: у метро Площадь Революции
  • 👥 Максимум 35 человек
  • 🕑 По времени займёт 3 часа
  • 📆 Когда проводится: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:30, в воскресенье в 18:30

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Отзыв от туриста

Юлия: Благодарю вас! Были на 3-х часовой обзорной экскурсии 30.06.2021 - Ольга великолепный рассказчик, очень интересно, столько нового узнали, казалось бы об обычных местах. Уже рекомендовала друзьям идти с вами по Москве!
Оценка: 5. 15 июля 2021

7. Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе

Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки

Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе

Приглашаем познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира. В группе до 45 человек вы оцените эклектичную архитектуру города, увидите знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор. Москва предстанет перед вами во всем великолепии!

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 700 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚌 Проходит на автобусе
  • 🚩 Где начинается: у метро Площадь Революции или Театральная
  • 👥 Максимум 45 человек
  • 🕑 По времени займёт 3 часа
  • 📆 Когда проводится: в будние дни в 11:00 и 14:00, в субботу в 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00, в воскресенье в 10:00, 11:00, 13:00 и 14:00

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Отзыв от туриста

Григорий: Отличная экскурсия. Время пролетело незаметно. Гид-отличная, с хорошим настроением. Рассказывает интересно, лишней информацией не загружает
Оценка: 5. 12 июля 2021

8. Обзорная экскурсия «Огни Столицы»

Обзорная экскурсия «Огни Столицы»
Обзорная экскурсия «Огни Столицы»
Обзорная экскурсия «Огни Столицы»
Обзорная экскурсия «Огни Столицы»

За четыре часа знакомство с Москвой станет наиболее близким и приятным. Вы отправитесь по маршруту, объединяющему самые известные достопримечательности столицы, и услышите подробный увлекательный рассказ гида. Тем, кто уже бывал в центре, откроется неожиданная сторона привычных мест, и вы обязательно увидите Москву с лучших ракурсов.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 900 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚌 Проходит на автобусе
  • 🚩 Где начинается: м. Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтову
  • 👥 Максимум 50 человек
  • 🕑 По времени займёт 4 часа
  • 📆 Когда проводится: см. расписание в 12:00

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Что включено

  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание (автобус)
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Москва — столица нашей Родины, город, который мы любим и ценим. Но не только потому, что он очень красивый и богатый на достопримечательности, но и из-за того, что это всё доступно, и по цене, и по времени. Данные программы познакомят вас с историей столицы, с архитектурой города разных эпох и с памятными местами Москвы, которые непосредственно связаны с историей России;

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