Салют 9 мая в Москве

Где лучше всего смотреть салют на День Победы 9 мая в Москве в 2021 году

Салют в честь Дня Победы в Москве 🎇 будет проходить 9 мая в 22:00, основные обзорные площадки, откуда лучше всего можно посмотреть фейерверк, это теплоходы, мосты, с крыш домов и небоскрёбов Москва-Сити, конкретные площадки указаны ниже, здесь же можно купить или забронировать место
Содержание статьи
Салют на Красной площади на День Победы
Салют на Красной площади на День Победы

9 мая 2021 года вся Россия будет отмечать 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Жители столицы увидят красивый Парад, шествие "Бессмертный Полк" и другие торжественные мероприятия. Традиционное завершение празднования Дня Победы в городах нашей страны – вечерний салют. Конечно, главные салюты – московские.

Салют уже проведён, но вы можете посмотреть видео, как это было

Видео салюта 9 мая 2021

Где будут запускать фейерверки в Москве на 9 мая

Салют 9 мая в Москве
Салют 9 мая в Москве

Если говорить конкретно о высотных артиллерийских салютах 9 мая в Москве, то их можно увидеть в следующих 16-и местах столицы:

  • Парк-Победы;
  • Лужнецкая набережная (2 точки);
  • Лианозово;
  • Всероссийский выставочный центр ВДНХ;
  • Измайловский парк;
  • Ново-Переделкино;
  • Парк Кузьминки;
  • Нагатинский затон;
  • Обручевский;
  • Южное Бутово;
  • Митино;
  • Покровское-Стрешнево;
  • Левобережный;
  • г. Зеленоград;
  • г. Троицк.

Данные точки утверждены Министерством обороны Российской Федерации 4 мая 2021 г.

В какое время будет салют в 2021 году

Салют на День победы в Москве
Салют на День победы в Москве

Начало салюта в 22:00
Продлится он не менее 10 минут

Вспомним, что в 2020 году из-за эпидемии праздничный парад в честь 75-летия победы был отменён, а салют по времени сократили, запускался он с единственной точки. До конца не было известно откуда его будут производить, с целью избежать скопления людей в одном месте.

Где лучше всего смотреть салют на День Победы в Москве

Салют 9 мая в столице
Салют 9 мая в столице
Праздничный салют 9 мая
Праздничный салют 9 мая
Полюбуйтесь салютом 9 мая 2021 со смотровых площадок Москва-сити
Полюбуйтесь салютом 9 мая 2021 со смотровых площадок Москва-сити

Каким будет праздничный салют 2021. Ещё изначально было известно по словам пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова, который говорил, что праздновать День Победы в столице будут, а значит и салют будет.

В небо будет выпущено больше 12 000 фейерверков 70 разных видов, типа «Рубин», «Ассоль», «Вега», «Фиалка», «Светлана» и «Слава».

Министерство обороны утвердило запуск салюта из 72 салютных установок и спец. пусковым комплексом для салютов «Триколор» (получается нам ждать красивый фейерверк в виде нашего флага).

Купола разрывов будут больше 300 метров, а дополнять звуки взрывов салюта будут 30 залпов из пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной Войны!

Туристические фирмы, стремительно распродают идеальные места с которых можно увидеть зрелищный высотный салют. Представляем лучшие локации и смотровые площадки для просмотра салюта в честь Дня Победы:

Обзорные площадки

Пожалуй, самый красочный салют можно увидеть со следующих смотровых площадок:

Городские высотные рестораны с панорамным видом:

  • Ресторан «Ruski», находится в башне "Око" Москва-Сити на 85-ом этаже;
  • Ресторан «Sixty» — разместился в башне «Федерация» на последнем этаже;
  • Ресторан «City Space Bar» – 34-й этаж отеля «Swissotel Красные Холмы»;
  • Бар "Mersedes" – 31-й этаж гостиницы «Украина»;
  • Ресторан «Buono» — расположен на 29 этаже Radisson Collection Hotel (гостиница "Украина");
  • Ресторан «White Rabbit» – находится в торговом центре «Смоленский Пассаж» на 16-ом этаже, имеет панорамные окна;
  • Ресторан «Sky Lounge» – расположен в здании РАН, имеет уютные террасы с видом на город;
  • Ресторан «Карлсон» — находится в высотке на Овчинниковской набережной, 14-й этаж;
  • Ресторан «O2 Lounge» – на 12-м этаже в отеле «The Ritz-Carlton»;
  • Ресторан-бар «Консерватория» – 10-й этаж гостиницы «Ararat Park Hayatt».

Мосты

  • Пушкинский;
  • Крымский;
  • Бородинский;
  • Мост "Багратион".

Великолепный вид на праздничный салют обеспечен с Москворецкой и Лужнецкой набережных.

9-го мая 2021 года все перечисленные локации как и в предыдущие годы будут востребованы и все смогут увидеть один из грандиознейших салютов в Москве.

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