9 мая 2021 года вся Россия будет отмечать 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Жители столицы увидят красивый Парад, шествие "Бессмертный Полк" и другие торжественные мероприятия. Традиционное завершение празднования Дня Победы в городах нашей страны – вечерний салют. Конечно, главные салюты – московские.
Салют уже проведён, но вы можете посмотреть видео, как это было
Видео салюта 9 мая 2021
Где будут запускать фейерверки в Москве на 9 мая
Если говорить конкретно о высотных артиллерийских салютах 9 мая в Москве, то их можно увидеть в следующих 16-и местах столицы:
- Парк-Победы;
- Лужнецкая набережная (2 точки);
- Лианозово;
- Всероссийский выставочный центр ВДНХ;
- Измайловский парк;
- Ново-Переделкино;
- Парк Кузьминки;
- Нагатинский затон;
- Обручевский;
- Южное Бутово;
- Митино;
- Покровское-Стрешнево;
- Левобережный;
- г. Зеленоград;
- г. Троицк.
Данные точки утверждены Министерством обороны Российской Федерации 4 мая 2021 г.
В какое время будет салют в 2021 году
Начало салюта в 22:00
Продлится он не менее 10 минут
Вспомним, что в 2020 году из-за эпидемии праздничный парад в честь 75-летия победы был отменён, а салют по времени сократили, запускался он с единственной точки. До конца не было известно откуда его будут производить, с целью избежать скопления людей в одном месте.
Где лучше всего смотреть салют на День Победы в Москве
Каким будет праздничный салют 2021. Ещё изначально было известно по словам пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова, который говорил, что праздновать День Победы в столице будут, а значит и салют будет.
В небо будет выпущено больше 12 000 фейерверков 70 разных видов, типа «Рубин», «Ассоль», «Вега», «Фиалка», «Светлана» и «Слава».
Министерство обороны утвердило запуск салюта из 72 салютных установок и спец. пусковым комплексом для салютов «Триколор» (получается нам ждать красивый фейерверк в виде нашего флага).
Купола разрывов будут больше 300 метров, а дополнять звуки взрывов салюта будут 30 залпов из пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной Войны!
Туристические фирмы, стремительно распродают идеальные места с которых можно увидеть зрелищный высотный салют. Представляем лучшие локации и смотровые площадки для просмотра салюта в честь Дня Победы:
Обзорные площадки
Пожалуй, самый красочный салют можно увидеть со следующих смотровых площадок:
- Обзорные площадки Москва-Сити;
- Смотровая площадка Храма Христа Спасителя;
- С палубы прогулочных теплоходов по Москва-реке;
- Обзорная площадка в ЦДМ – находится на 7 этаже, откуда открывается великолепный вид на город;
- ВДНХ;
- Обзорная площадка Российской Академии Наук;
- Парк "Зарядье" – парящий мост;
- Парк победы на Поклонной горе.
Городские высотные рестораны с панорамным видом:
- Ресторан «Ruski», находится в башне "Око" Москва-Сити на 85-ом этаже;
- Ресторан «Sixty» — разместился в башне «Федерация» на последнем этаже;
- Ресторан «City Space Bar» – 34-й этаж отеля «Swissotel Красные Холмы»;
- Бар "Mersedes" – 31-й этаж гостиницы «Украина»;
- Ресторан «Buono» — расположен на 29 этаже Radisson Collection Hotel (гостиница "Украина");
- Ресторан «White Rabbit» – находится в торговом центре «Смоленский Пассаж» на 16-ом этаже, имеет панорамные окна;
- Ресторан «Sky Lounge» – расположен в здании РАН, имеет уютные террасы с видом на город;
- Ресторан «Карлсон» — находится в высотке на Овчинниковской набережной, 14-й этаж;
- Ресторан «O2 Lounge» – на 12-м этаже в отеле «The Ritz-Carlton»;
- Ресторан-бар «Консерватория» – 10-й этаж гостиницы «Ararat Park Hayatt».
Мосты
- Пушкинский;
- Крымский;
- Бородинский;
- Мост "Багратион".
Великолепный вид на праздничный салют обеспечен с Москворецкой и Лужнецкой набережных.
9-го мая 2021 года все перечисленные локации как и в предыдущие годы будут востребованы и все смогут увидеть один из грандиознейших салютов в Москве.