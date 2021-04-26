Салют в честь Дня Победы в Москве 🎇 будет проходить 9 мая в 22:00, основные обзорные площадки, откуда лучше всего можно посмотреть фейерверк, это теплоходы, мосты, с крыш домов и небоскрёбов Москва-Сити, конкретные площадки указаны ниже, здесь же можно купить или забронировать место

Салют на Красной площади на День Победы

9 мая 2021 года вся Россия будет отмечать 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Жители столицы увидят красивый Парад, шествие "Бессмертный Полк" и другие торжественные мероприятия. Традиционное завершение празднования Дня Победы в городах нашей страны – вечерний салют. Конечно, главные салюты – московские.

Салют уже проведён, но вы можете посмотреть видео, как это было

Видео салюта 9 мая 2021

Где будут запускать фейерверки в Москве на 9 мая

Салют 9 мая в Москве

Если говорить конкретно о высотных артиллерийских салютах 9 мая в Москве, то их можно увидеть в следующих 16-и местах столицы:

Парк-Победы;

Лужнецкая набережная (2 точки);

Лианозово;

Всероссийский выставочный центр ВДНХ;

Измайловский парк;

Ново-Переделкино;

Парк Кузьминки;

Нагатинский затон;

Обручевский;

Южное Бутово;

Митино;

Покровское-Стрешнево;

Левобережный;

г. Зеленоград;

г. Троицк.

Данные точки утверждены Министерством обороны Российской Федерации 4 мая 2021 г.

В какое время будет салют в 2021 году

Салют на День победы в Москве

Начало салюта в 22:00

Продлится он не менее 10 минут

Вспомним, что в 2020 году из-за эпидемии праздничный парад в честь 75-летия победы был отменён, а салют по времени сократили, запускался он с единственной точки. До конца не было известно откуда его будут производить, с целью избежать скопления людей в одном месте.



Где лучше всего смотреть салют на День Победы в Москве

Салют 9 мая в столице Праздничный салют 9 мая Полюбуйтесь салютом 9 мая 2021 со смотровых площадок Москва-сити

Каким будет праздничный салют 2021. Ещё изначально было известно по словам пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова, который говорил, что праздновать День Победы в столице будут, а значит и салют будет.

В небо будет выпущено больше 12 000 фейерверков 70 разных видов, типа «Рубин», «Ассоль», «Вега», «Фиалка», «Светлана» и «Слава».



Министерство обороны утвердило запуск салюта из 72 салютных установок и спец. пусковым комплексом для салютов «Триколор» (получается нам ждать красивый фейерверк в виде нашего флага).

Купола разрывов будут больше 300 метров, а дополнять звуки взрывов салюта будут 30 залпов из пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной Войны!

Туристические фирмы, стремительно распродают идеальные места с которых можно увидеть зрелищный высотный салют. Представляем лучшие локации и смотровые площадки для просмотра салюта в честь Дня Победы:

Обзорные площадки

Пожалуй, самый красочный салют можно увидеть со следующих смотровых площадок:

Обзорные площадки Москва-Сити;

Смотровая площадка Храма Христа Спасителя;

С палубы прогулочных теплоходов по Москва-реке;

Обзорная площадка в ЦДМ – находится на 7 этаже, откуда открывается великолепный вид на город;

ВДНХ;

Обзорная площадка Российской Академии Наук;

Парк "Зарядье" – парящий мост;

Парк победы на Поклонной горе.

Городские высотные рестораны с панорамным видом:

Ресторан «Ruski», находится в башне "Око" Москва-Сити на 85-ом этаже;

Ресторан «Sixty» — разместился в башне «Федерация» на последнем этаже;

Ресторан «City Space Bar» – 34-й этаж отеля «Swissotel Красные Холмы»;

Бар "Mersedes" – 31-й этаж гостиницы «Украина»;

Ресторан «Buono» — расположен на 29 этаже Radisson Collection Hotel (гостиница "Украина");

Ресторан «White Rabbit» – находится в торговом центре «Смоленский Пассаж» на 16-ом этаже, имеет панорамные окна;

Ресторан «Sky Lounge» – расположен в здании РАН, имеет уютные террасы с видом на город;

Ресторан «Карлсон» — находится в высотке на Овчинниковской набережной, 14-й этаж;

Ресторан «O2 Lounge» – на 12-м этаже в отеле «The Ritz-Carlton»;

Ресторан-бар «Консерватория» – 10-й этаж гостиницы «Ararat Park Hayatt».

Мосты

Пушкинский;

Крымский;

Бородинский;

Мост "Багратион".

Великолепный вид на праздничный салют обеспечен с Москворецкой и Лужнецкой набережных.