Чтобы сохранить лучшие впечатления о Новосибирске, не стоит ограничиваться одной только экскурсией! На обзорной прогулке вы услышите занимательные истории о прошлом и настоящем Новосибирска, исследуете как знаковые достопримечательности, так и тайные уголки. А затем побываете в уютном лофте и изготовите сибирский сувенир на память о нашем городе.

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Описание мастер-класса

Мы начнём с обзорной экскурсии по городу. Старинные и современные, внушительные и уютные — таким вы увидите наши основные достопримечательности. С большой любовью и теплотой я расскажу вам о том, какой он — наш Новосибирск. И покажу:

Самый большой театр за Уралом

Краеведческий музей, вокруг которого в своё время разгорались нешуточные страсти

«Центр России» — часовню Святителя Николая

Здание бывшего Русско-азиатского банка

Затем отправимся на мастер-класс в уютный лофт. За чашкой настоящего алтайского чая в дружеской атмосфере вы изготовите экоподелку, которая будет напоминать вам о Новосибирске.

Организационные детали

Программа не подойдёт детям до 10 лет, так как при проведении мастер-класса используется горячий клеевой пистолет.