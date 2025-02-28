Чтобы сохранить лучшие впечатления о Новосибирске, не стоит ограничиваться одной только экскурсией! На обзорной прогулке вы услышите занимательные истории о прошлом и настоящем Новосибирска, исследуете как знаковые достопримечательности, так и тайные уголки. А затем побываете в уютном лофте и изготовите сибирский сувенир на память о нашем городе.
Описание мастер-класса
Мы начнём с обзорной экскурсии по городу. Старинные и современные, внушительные и уютные — таким вы увидите наши основные достопримечательности. С большой любовью и теплотой я расскажу вам о том, какой он — наш Новосибирск. И покажу:
- Самый большой театр за Уралом
- Краеведческий музей, вокруг которого в своё время разгорались нешуточные страсти
- «Центр России» — часовню Святителя Николая
- Здание бывшего Русско-азиатского банка
Затем отправимся на мастер-класс в уютный лофт. За чашкой настоящего алтайского чая в дружеской атмосфере вы изготовите экоподелку, которая будет напоминать вам о Новосибирске.
Организационные детали
Программа не подойдёт детям до 10 лет, так как при проведении мастер-класса используется горячий клеевой пистолет.
во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 09:00 и 12:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 16 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 09:00 и 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 155 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я приглашаю открыть невероятные сокровища Новосибирска с моими креативными экскурсиями. Почему стоит выбрать именно мои экскурсии? Во-первых, я обладаю глубоким знанием истории и культурыЗадать вопрос
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